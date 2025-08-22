Cryptonews Bitcoin

Bitcoin se odrazil od 112 000 USD, Winklevossovi nalili 21 milionů USD do Fondu digitální svobody PAC a velryba přesouvá miliony

Roman Blecha
Roman Blecha
Je aktivním vývojářem a pravidelným přispěvatelem pro několik významných webů zaměřených na kryptoměny, přičemž díky několikaleté praxi v oblasti blockchainu a digitálních aktiv...

Bitcoin (BTC) se znovu dostává do středu amerického politického dění. Bratři Cameron a Tyler Winklevossovi, zakladatelé burzy Gemini, darovali 188 BTC v hodnotě 21 milionů dolarů Digital Freedom Fund PAC (Fondu digitální svobody). Jejich cílem je posílit pro-kryptoměnovou politiku Donalda Trumpa před volbami do Kongresu v roce 2026.

Winklevossovi jako politická síla bitcoinu

Nejde přitom o jejich první politický krok. Winklevossovi už dříve poslali 5 milionů dolarů Fairshake PAC a 2 miliony v bitcoinu přímo na Trumpovu prezidentskou kampaň v roce 2024. Jejich angažovanost se setkala v politickém prostředí s vřelým přijetím a poukazuje na rostoucí politický vliv bitcoinu a jeho podporovatelů.

Dar ve výši 21 milionů dolarů navíc nese silnou symboliku. Odkazuje na omezenou nabídku bitcoinu čítající 21 milionů mincí, což v kryptokomunitě působí jako jasné poselství.

Jak jsme zmínili, podpora se ve Washingtonu setkala s pozitivním ohlasem. Bratři Winklevossovi se již zúčastnili několika kryptoměnových akcí přímo v Bílém domě a Donald Trump osobně ocenil jejich snahu posunout USA do čela blockchainových inovací.

Analytici upozorňují, že takové politické kroky přidávají bitcoinu na vážnosti a mohou posílit jeho dlouhodobou adopci.

Velryba přesouvá 113 milionů dolarů z bitcoinu do etherea

Mezitím trh s kryptoměnami zažil další drama. On-chain data ukázala, že velryba s portfoliem přes 1,6 miliardy dolarů přesunula 113 milionů USD v bitcoinu a otevřela spotovou ETH pozici v hodnotě 240 milionů dolarů.

Tento krok následoval po předchozím prodeji 76 milionů USD v BTC, z něhož část financovala perpetual long v ETH. Velryba nadále drží 300 BTC v hodnotě 34 milionů USD a více než 55 000 ETH (240 milionů USD) na platformě Hyperliquid, společně s rezervou 167 milionů USD v bitcoinu.

Na burze Hyperliquid pak měl bitcoin krátce dvouprocentní slevu oproti jiným burzám, což ukazuje, jak rychle velcí hráči dokáží narušit likviditu. Někteří obchodníci to označili za riskantní sázku, jiní naopak vidí v těchto přesunech důkaz rostoucí důvěry v ethereum.

Bitcoin se odrazil od 112 tisíc, ale technické ukazatele slábnou

Bitcoin se po propadu na 112 480 USD mírně odrazil, přesto vykazuje denní ztrátu téměř 1 %. Tržní kapitalizace činí 2,37 bilionu USD a denní objem obchodů dosahuje téměř 60 miliard USD.

Technická analýza ukazuje, že se propadl pod support rising wedge patternu (rostoucího klínu), přičemž 50denní SMA na 116 103 USD nyní působí jako rezistence. Neúspěšný retest úrovně 124 450 USD evidentně zanechal trh zranitelný.

Indikátory hybnosti slabost potvrzují. RSI klesl na hodnotu 40, MACD zůstává negativní, což signalizuje přetrvávající prodejní tlak. Struktura svíček navíc připomíná formaci „three black crows“, která bývá medvědím signálem předcházím dalším poklesům.

Bitcoin testuje support, technická analýza naznačuje možnost dalšího poklesu. Zdroj: TradingView

Klíčové úrovně, které nyní sledovat:

  • Pod 112 000 USD: Hrozí pád na 108 000 USD a následně na 105 150 USD.
  • Nad 116 000–117 000 USD: Otevírá se prostor k návratu na 120 900 USD a případně zpět na 124 450 USD.

Z pohledu traderů je situace momentálně v rovnováze. Pokud by cena bitcoinu zůstala pod 116 000 USD, medvědi mohou prodávat a tlačit cenu dolů. Naopak, býci vyčkávají, zda se objeví signál k nákupu, jako je býčí engulfing svíčka.

I přes krátkodobé výkyvy a nervozitu si bitcoin stále drží důležitou úroveň 100 000 USD. To posiluje přesvědčení, že i přes veškerou volatilitu, která prověřuje trpělivost investorů, si cena v tomto cyklu udrží šesticiferné hodnoty.

