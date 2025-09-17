Bitcoin připraven na průraz. Dá mu Fed zelenou?
Mnoho investorů dnes bude sledovat zasedání amerického Fedu, od kterého se očekává první snížení základní úrokové sazby po delší době. Trhy tento scénář částečně započítaly už v předchozích dnech, což je vidět i na ceně bitcoinu. Jeho cena se totiž odrazila od hodnoty nejbližšího supportu, což svědčí o stále silné poptávce.
Bitcoin aktuálně roste a případné snížení úrokových sazeb by mohlo přinést nové historické maximum už během dnešního večera. Na druhou stranu, pokud Fed investory zklame a naznačí pomalejší tempo uvolňování měnové politiky, může to vyvolat cenový pokles. Klíčové tedy bude, zda bitcoin při případném propadu prorazí rostoucí trendovou čáry. V případě, že k tomu dojde, hrozí přechod do klesajícího trendu.
Bitcoin a finanční trhy
O snížení sazeb ještě není definitivně rozhodnuto, přesto investoři tuto možnost naceňují už od projevu Jerome Powella na sympoziu v Jackson Hole, kde ji připustil. Podle dat z CME FedWatch je pravděpodobnost snížení úrokových sazeb na 4 % – 4,25 % na úrovni 96 %. Naopak výraznější pokles má zatím jen 4% šanci.
Pokud k úpravě sazeb dojde, dopad nebude cítit jen na bitcoinu a dalších kryptoměnách, ale i na akciových trzích. Ty minulý týden zažily otřes poté, co Elon Musk nakoupil akcie Tesly za téměř miliardu dolarů.
Zároveň se objevují hlasy analytiků, kteří očekávají oslabení akciového trhu po sérii nebývale silných výsledků posledních let. Právě zlom v podobě měnové politiky Fedu může změnit současný optimistický sentiment na trzích.