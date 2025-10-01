Bitcoin přidává na síle: Blíží se průlom nad 120 000 USD?
Bitcoin (BTC) aktuálně posiluje a obchoduje se kolem 116 000 USD, což představuje denní nárůst o 2,36 %. Rostoucí zájem investorů potvrzuje i objem obchodů, který za posledních 24 hodin přesáhl 60,2 miliardy dolarů.
Největší kryptoměna se pevně drží nad klíčovými supporty, zatímco diskuse v komunitě, smělá očekávání i zájem institucí udržují trh v pohybu.
Spor o budoucnosti Bitcoinu
Blížící se vydání Bitcoin Core v30 otevírá zásadní debatu v komunitě. Nová verze by odstranila historické omezení 80 bytů u OP_RETURN. Tento krok by umožnil ukládání většího množství nefinančních dat přímo na blockchain. Vyvolává to však otázky ohledně toho, k čemu má Bitcoin v budoucnu sloužit.
Kritici upozorňují, že by šlo o odklon od původní vize Satoshiho Nakamota, jenž chtěl vytvořit čistě peer-to-peer digitální měnu. Naopak zastánci vnímají tuto změnu jako příležitost pro vznik nových aplikací a širší využití základní vrstvy Bitcoinu.
Tento spor ukazuje, že vývoj bitcoinu je často tažen spíše ekonomickými pobídkami než pevně danými pravidly. Zatímco zastánci „čistého“ přístupu varují před tlakem byznysu na větší prostor pro ukládání dat, vývojáři i těžaři v tom vidí nové zdroje příjmů a možnosti využití.
Bitcoin získává podporu Drapera i amerických států
Do hry vstupují i silní hráči. Miliardář Tim Draper je přesvědčen, že velcí maloobchodníci nakonec přijmou bitcoin jako platební prostředek.
Zatímco většina institucí vnímá BTC hlavně jako nástroj pro dlouhodobé uchování hodnoty, Draper tvrdí, že zapojení retailových gigantů spustí přirozené utrácení bitcoinu namísto jeho akumulace.
Miliardář své vize podpořil investicemi do Coinbase a Robinhood – tedy dvou klíčových hráčů kryptoměnové infrastruktury.
Zajímavé věci se dějí i na úrovni států. Massachusetts v USA zvažuje návrh zákona, který by umožnil vložit až 10 % stabilizačního fondu do BTC. I když cesta k přijetí bude dlouhá, jde o silný signál, že je bitcoin na státní úrovni čím dál více uznáván jako strategické aktivum – podobně, jak jsme to mohli vidět už dříve v Texasu či New Hampshire.
Technická analýza bitcoinu: Uptober udržuje býčí sentiment
Na grafech to vypadá, že bitcoin se po prudkém zářijovém breakoutu z klesajícího kanálu uklidnil kolem hranice 115 000 USD. 100denní klouzavý průměr (SMA) nyní najdeme na úrovni 112 808 USD.
Index relativní síly (RSI) spadl z překoupených hodnot u 80 zpět na 60, což je zdravý signál – trh si vydechl, ale struktura zůstává býčí. Nedávné svíčky s krátkými těly ukazují na nerozhodnost, ale formace na grafu připomíná rostoucí trojúhelník, tedy klasický pattern pokračování trendu po silné rally.
Pokud bitcoin bude dál pokračovat v rostoucím trendu a udrží se nad 114 741 USD, otevírá se cesta k 116 150 USD a následně k zářijovému maximu 117 850 USD. V případě, že býci udrží dynamiku, není vyloučen ani útok na 120 000 USD.
Naopak pokles pod 113 000 USD by mohl cenu stáhnout k 112 600 USD a případně až na 111 680 USD.
Sezónní optimismus „Uptoberu“ v kombinaci s rostoucí institucionální podporou a příznivými technickými signály naznačuje, že bitcoin má prostor pro další růst. Pokud trend vydrží, není vyloučeno, že se k němu přidají i další kryptoměny, včetně velkých hráčů jako ethereum, XRP nebo solana.