Bitcoin překvapoval růstem i po snížení úrokových sazeb jen o 25 bazických bodů
Dlouhodobý spor mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a předsedou Fedu Jeromem Powellem se v tomto týdnu částečně uklidnil. Fed totiž snížil hlavní úrokovou sazbu o 25 bazických bodů, na což reagoval bitcoin růstem. Nejde ovšem o tak výrazný krok, jaký prezident Trump požadoval, nicméně Powell své rozhodnutí podpořil argumenty, které z makroekonomického hlediska dávají smysl.
Snížení sazeb sice může Spojeným státům pomoci snížit náklady na obsluhu státního dluhu, zároveň však nese riziko opětovného zvýšení inflace.
Proti razantnějšímu snížení sazeb hrály především aktuální ekonomické ukazatele. Tempo růstu HDP zpomaluje a současně přibývá nezaměstnaných, což ukazuje na křehký stav americké ekonomiky. I přes tuto spíše patovou situaci se však cena bitcoinu vyvíjí pozitivně a dál roste.
Bitcoin a nejnovější fundament
Bitcoin se vrátil do svého růstového trendu poté, co po vytvoření historického maxima oslabil. V cenovém poklesu mu ovšem zabránila hodnota suportu na hodnotě 112 000 USD, kterou otestoval a od které se také odrazil. V současné době bitcoin testuje hodnotu swingového high, které je v konfluenci s POC, tedy s největším realizovaným objemem v rámci postranního trendu.
Vzhledem k tomu, že Fed plánuje při dalším snižování sazeb postupovat velmi opatrně, lze očekávat pokračování současných trendů na finančních trzích. Zatímco se v USA konalo toto důležité zasedání, prezident Trump byl na své druhé zahraniční návštěvě Velké Británie.
K rozhodnutí Fedu o drobném snížení sazeb se proto ještě nevyjádřil. Trump však již dříve požadoval snížení sazeb až na 1 %. Je tak dost pravděpodobné, že se k rozhodnutí Fedu v blízké době ještě vyjádří.