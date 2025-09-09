Bitcoin překročil hranici 1 milionu v korporátních rezervách!
Ve světě kryptoměn byl dosažen další významný milník. Veřejně obchodované společnosti nyní drží ve svých rezervách více než 1 000 698 BTC, což při současných cenách představuje hodnotu přes 111 miliard USD. Tento krok tak potvrzuje rostoucí trend, kdy se bitcoin stává strategickým aktivem pro firemní treasury a postupně se etabloval jako forma digitální rezervní měny.
Bitcoin a instituce
Jednoznačným lídrem v počtu držených BTC je společnost Strategy vedená Michaelem Saylorem. Ta začala s masivní akumulací v roce 2020 a dnes vlastní 636 505 BTC, což z ní činí největšího korporátního držitele s obrovským náskokem před ostatními. Druhé místo patří těžební společnosti MARA Holdings, která drží 52 477 BTC a jen během srpna navýšila svou pozici o dalších 705 BTC.
Na trhu se však objevují i noví hráči. Společnost XXI, kterou založil Jack Mallers, dokázala shromáždit 43 514 BTC. Bitcoin Standard Treasury Company drží 30 021 BTC a mezi další významné vlastníky patří burza Bullish s 24 000 BTC nebo japonská Metaplanet s 20 000 BTC. Mezi veřejně obchodovanými společnostmi pak najdeme i známá jména jako Riot Platforms, Trump Media & Technology Group, CleanSpark či Coinbase.
Dopady na trh a cenu bitcoinu
Rostoucí poptávka společností po bitcoinu vede ke spekulacím o tzv. supply shocku, tedy nedostatku volně dostupné nabídky na trhu. Z celkového množství 21 milionů BTC totiž zbývá vytěžit už jen přibližně 5,2 %. To znamená, že pokračující korporátní poptávka může být významným faktorem, který bude tlačit cenu ještě výše.
Právě tento trend se odrazil i v nedávném historickém maximu, kdy bitcoin vystoupal až na 124 450 USD. Na růst měla vliv nejen vlna firemních nákupů, ale také příliv kapitálu do bitcoinových ETF. Některé společnosti přitom míří ještě mnohem výš. Například Metaplanet si stanovila cíl dosáhnout 210 000 BTC do roku 2027, zatímco americká Semler Scientific plánuje navýšit své držby na 105 000 BTC.
Cesta nebyla bez překážek
Korporátní strategie však nebyly vždy přijímány pozitivně. Během medvědího trhu v roce 2022 čelila společnost Strategy tvrdé kritice poté, co odmítla své bitcoiny prodávat i v době, kdy cena spadla k 15 740 USD a trhem otřásl pád burzy FTX. Tehdy byla strategie dlouhodobého držení označována za riskantní. S odstupem času se ale ukazuje, že právě tato odolnost přivedla další společnosti k podobnému přístupu.
Společnosti často financují akvizice bitcoinu prostřednictvím konvertibilních dluhopisů. Další možností je navyšování kapitálu emisí akcií nebo vstup na burzu formou SPAC. Typickým příkladem jsou XXI a Bitcoin Standard Treasury Company. Jejich hlavním cílem je budování bitcoinových rezerv a nabídka akcií investorům. Díky tomu získávají investoři nepřímou expozici vůči bitcoinu.
Globální rozměr adopce
Zajímavé je, že trend není omezen pouze na Spojené státy. Bitcoinové rezervy již vlastní 120 veřejně obchodovaných společností mimo USA. Nejvíce vynikají Kanada, Velká Británie, Hongkong, Mexiko, Jihoafrická republika a Bahrajn.
Přestože firemní držby výrazně rostou, stále jsou menší než podíly kryptoměnových burz a ETF. Ty totiž dohromady spravují přibližně 1,62 milionu BTC. Vlastnictví vlád dosahuje 526 363 BTC, soukromé společnosti drží 295 015 BTC a dalších více než 240 000 BTC je uzamčeno v různých protokolech. Zbytek, tedy kolem 16,2 milionu BTC, zůstává v rukou jednotlivců.
A co budoucnost?
Přestože rostoucí adopce potvrzuje posun bitcoinu směrem k institucionálnímu standardu, někteří analytici varují před tím, že snadné zisky z minulých let už mohou být vyčerpané. Trh se totiž postupně stává vyspělejším a konkurence mezi společnostmi o dostupné množství bitcoinů se bude dál zvyšovat.
Ať už se názory liší, jedno je jisté. Fakt, že korporace nyní drží více než 1 milion BTC, představuje zásadní moment v historii bitcoinu a signalizuje, že tato digitální měna se stala součástí globální finanční infrastruktury.