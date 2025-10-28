Bitcoin predikce: Hrozí návrat pod hranici 100 000 USD?

Hrozí návrat ceny bitcoinu pod hranici 100 000 USD?
Říjen bývá pro bitcoin tradičně silným měsícem, avšak rok 2025 ukazuje, že historické trendy nejsou zárukou budoucích výsledků. Obchodní napětí mezi USA a Čínou, zvyšující se averze k riziku a celková únava trhu způsobily, že BTC v polovině října ztrácí na hodnotě a investoři se obávají poklesu pod klíčovou hladinu 100 000 USD.
V článku se proto zaměříme na sezónnost bitcoinu, aktuální makroekonomické tlaky, technické úrovně podpory i institucionální chování, které může další vývoj ovlivnit.
Historická sezónnost Bitcoinu a realita října 2025
Říjen se v kryptotrhu dlouhodobě považuje za jeden z nejúspěšnějších měsíců, protože od roku 2013 přináší podle CoinGlass průměrný výnos kolem 19,7 %. Pozitivní statistika vytvořila mezi investory očekávání dalšího růstu, která podpořil i vznik výrazu „Uptober“.
Během posledních dvanácti let skončil říjen v mínusu pouze třikrát, což posilovalo důvěru v pokračování tohoto trendu i v roce 2025. Aktuální vývoj ale ukazuje opak, protože bitcoin se v říjnu doposud nachází přibližně 6 % pod úrovní z počátku měsíce.
Podle Illii Otychenka z burzy CEX.io je slabší výkon výsledkem únavy trhu po dosažení nového historického maxima a také rostoucí geopolitické nejistoty. Napětí mezi USA a Čínou vedlo ke zvýšené averzi vůči rizikovým aktivům, což se projevilo výprodeji a ochlazením sentimentu.
Otychenko upozorňuje, že sezónnost představuje statistický ukazatel, nikoli garanci růstu za všech okolností. Současná korekce tak může být spíše krátkodobým přerušením pozdní fáze býčího cyklu než začátkem dlouhodobého poklesu.
Po rekordních cenách bitcoinu začala růstová dynamika postupně slábnout a technické indikátory ukázaly známky medvědí divergence. Investoři po několikaměsíčním růstu vybírali zisky a trh byl citlivější na negativní zprávy, což vytvářelo podmínky pro korekci. Signální byl především prudký pokles 10. října, který doprovázela největší jednorázová likvidace páčených pozic v historii kryptotrhu v objemu přibližně 19 miliard USD.
Významným tlakem na sentiment se staly zhoršující se obchodní vztahy mezi Spojenými státy a Čínou, které opět posílily globální averzi k rizikovým aktivům. V okamžicích geopolitické nervozity se část investorů stahuje k bezpečněji vnímaným aktivům, což bitcoinu ubírá potřebnou likviditu. Analytici se shodují, že vznikl „dokonalý mix“ tržní únavy a externích rizik, který zbrzdil dosavadní růstový trend.
Hladina 100 000 USD jako klíčová psychologická bariéra
Bitcoin v roce 2025 opakovaně testuje hranici 100 000 USD, která představuje zásadní psychologickou úroveň na trhu. Zároveň se poblíž této hodnoty nachází 50týdenní klouzavý průměr, jenž historicky fungoval jako důležitá podpora. Analytici upozorňují, že proražení obou úrovní by mohlo vyvolat silnější prodejní reakci. Trh proto pozorně sleduje, zda se této zóně podaří odolat dalšímu tlaku.
Otychenko upozornil, že 50týdenní klouzavý průměr fungoval jako klíčová podpora nejen v tomto cyklu, ale i v předchozích růstových obdobích. Pokud by bitcoin tuto úroveň jasně prolomil, mohlo by to podle něj posílit další medvědí momentum
Na predikční platformě Polymarket se v polovině října objevila zhruba 52% šance poklesu pod tuto úroveň, což odráží nervozitu investorů. Podle Thomase Chena, CEO společnosti Function, je nyní bitcoin kvůli vyšší institucionální angažovanosti citlivější na makroekonomické šoky. V ETF je drženo přibližně 150 miliard USD, což v období „risk-off“ tlačí na likviditu. Vývoj kolem hranice 100 000 USD tak může zásadně ovlivnit další směřování trhu.
Makroekonomické faktory a institucionální pozice jako hlavní riziko
Většina slabšího výkonu bitcoinu v říjnu 2025 souvisí s rostoucími makroekonomickými obavami a napjatou geopolitickou situací. Hrozba eskalace obchodního konfliktu mezi Spojenými státy a Čínou zvýšila averzi investorů k riziku. Zároveň se na trhu objevují obavy z možného zpomalení globální ekonomiky a úsporných kroků vlád. To vytváří prostředí, které kryptu příliš nepřeje.
Thomas Chen upozorňuje, že bitcoin je dnes úzce propojen s institucionálními toky a chováním velkých investorů. Přibližně 150 miliard USD držených v ETF zvyšuje citlivost na cokoli, co ovlivní likviditu či ochotu riskovat. Výraznější odliv kapitálu z fondů by mohl posílit tlak na cenu, zejména při nedostatku nových nákupů. Trh tak zůstává náchylný k dalším krátkodobým výkyvům.
„Není pozdě začít“ – Brian Armstrong odmítá myšlenku drahého Bitcoinu
Výkonný ředitel Coinbase Brian Armstrong upozorňuje, že i při ceně nad 100 000 USD není nutné kupovat celý bitcoin. Noví investoři mohou podle něj vstoupit na trh s malými částkami a postupně si budovat expozici. Armstrong odmítá názor, že příležitost už minula, a tvrdí, že dostupnost kryptoměn se díky regulaci a technologiím neustále zlepšuje. Tento postoj sdílí více osobností kryptoprůmyslu.
Investiční ředitel Bitwise Matt Hougan například říká, že „dokud bitcoin nedosáhne 500 000 USD, je stále brzy“. Tyler Winklevoss zase popisuje současný stav jako „začátek prvního inningu“ ve srovnání s trhem zlata.
Armstrong zároveň očekává, že bitcoin může do roku 2030 dosáhnout hodnoty 1 milionu USD, pokud bude pokračovat institucionální adopce. Jeho vyjádření má podpořit investory, kteří se mohou vysokých cen zbytečně obávat.
Čtyřletý cyklus nebo strukturální posun v ekosystému?
Někteří analytici se domnívají, že současná korekce přesně zapadá do tradičního čtyřletého cyklu bitcoinu, který je řízený halvingy a následnými tržními reakcemi. Callan Sarre z Threshold Labs tvrdí, že říjnové výprodeje pouze ukázaly slabší místa v infrastruktuře trhu. Tento vývoj podle něj potvrzuje, že cyklus pokračuje přirozeným tempem. Vnímá proto aktuální pohyb jako fázi konsolidace před další dlouhodobou expanzí.
Bitcoin dosáhl svého posledního historického maxima 126 000 USD dne 6.října, tedy přibližně 530 dní po halvingu, což časově odpovídá vrcholům předchozích cyklů. Podle Ilii Otychenka to naznačuje pozdní fázi růstového období, nikoli však nutně konec celého cyklu.
Naopak část odborníků upozorňuje, že trh již není stejný jako v předchozích cyklech. Výrazný vstup institucí, ETF fondů a bank podle nich zásadně mění dynamiku poptávky i nabídky. Austin King ze společnosti Nomina zdůrazňuje, že bitcoin je dnes pevněji navázaný na geopolitické události a měnovou politiku. To může čtyřletý cyklus oslabovat, nebo dokonce úplně přetvořit.
Vliv mají i politické změny ve Spojených státech, kde prezident Donald Trump podporuje kryptoměny výrazně více než jeho předchůdci. Silnější regulace a státní strategie mohou přinést nové institucionální kapitálové toky, ale také vyšší citlivost na rozhodnutí vlády. Mezi analytiky tak roste debata, zda bude budoucnost bitcoinu stále řízena cykly, nebo spíše strukturální proměnou trhu.
Závěr: Rizika přetrvávají, ale dlouhodobý narativ zůstává silný
Současný vývoj ukazuje, že bitcoin čelí krátkodobým tlakům způsobeným geopolitickým napětím, makroekonomickou nejistotou a vybíráním zisků po dosažení nových maxim. Klíčová hladina 100 000 USD zůstává zásadní psychologickou i technickou hranicí, která může rozhodnout o dalším směru trhu v následujících týdnech. Slabší sezónnost letošního října však neznamená, že by došlo k narušení dlouhodobého růstového trendu.
Dlouhodobá adopce včetně institucionálních investic a regulovaných produktů, jako jsou ETF, nadále posiluje postavení bitcoinu jako etablovaného aktiva. I když vyšší provázanost s makroekonomií přináší citlivější reakce na globální události, zároveň podporuje větší legitimitu trhu. Bitcoin tak stále představuje aktivum s vyšší volatilitou, ale také potenciálně výrazným růstem v delším horizontu.