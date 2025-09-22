Cena bitcoinu klesá! Přijde v říjnu obrat?
Po delší době se americký Fed dostal opět do centra pozornosti, protože začal snižovat svou základní úrokovou sazbu. Přestože mnoho investorů očekávalo agresivnější přístup, Fed zatím postupuje velmi konzervativně. V září došlo ke snížení sazby o 25 bazických bodů a investoři věří, že podobný krok přijde i při říjnovém zasedání.
Je to paradoxní, ale snížení úrokových sazeb bitcoin příliš nepodpořilo. Naopak, v současnosti lze sledovat jeho cenový pokles. Ten začal na hodnotě největšího objemu, který byl v rámci konsolidačního pohybu vytvořen. Zatím jde pouze o mírný cenový pokles, ale pokud by cena bitcoinu klesla pod support na hodnotě 112 000 USD, mohlo by to být prvním signálem výraznější prodejní korekce.
Bitcoin a chybějící momentum
Někteří investoři očekávají razantnější snižování sazeb, zatímco předseda Fedu Jerome Powell zdůrazňuje opatrnost a konzervativní přístup. Na trzích ale hrají svou roli i rostoucí inflace a vyšší nezaměstnanost. Právě tyto ukazatele mohou rozhodnout o dalším kroku Fedu na říjnovém zasedání.
Podle průzkumu CME FedWatch 91,9 % investorů očekává snížení sazeb o dalších 25 bazických bodů. Ve hře je i výraznější snížení, ale pravděpodobnost poklesu o 50 bazických bodů je velmi nízká.
Prozatím lze konstatovat, že snížení úrokových sazeb v USA výrazněji neovlivnilo bitcoin ani další finanční instrumenty. Trhy si udržují dosavadní trend a i když nyní můžeme na bitcoinu pozorovat prodejní korekci, stále se obchoduje v dlouhodobém růstovém trendu a nad důležitým supportem.