Bitcoin nabízí smíšené signály. Instituce mají však jasno!

Martin Klass
Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické...

Naposledy aktualizováno: 

Bitcoin v posledních dnech obchodníkům mnoho radosti nepřináší. Nejvíce to pociťují ti, kteří spekulují na jeho cenový růst. Po vytvoření nového historického cenového maxima začal totiž bitcoin klesat. Brzy tak může dojít k atakování první supportní úrovně na ceně 110 000 USD. A právě na tomto supportu se ukáže, jak silný současný pokles skutečně je.

Tento support byl v minulosti již jednou otestován. To může snižovat jeho validitu a zároveň zvyšovat pravděpodobnost průrazu bitcoinu na nižší hodnoty. Pokud by k průrazu skutečně došlo, může se cena vrátit do oblasti předchozí konsolidace s největším volume (POC) okolo hodnoty 102 000 USD. Odraz od supportu by naopak zvýšil naději na pokračování cenového růstu.

Denní cenový graf bitcoinu, který aktuálně nabízí smíšené signály.
Denní cenový graf bitcoinu, který aktuálně nabízí smíšené signály. Zdroj: TradingView

Technika na bitcoinu stagnuje

Cenový vývoj bitcoinu je neurčitý i při pohledu na technické indikátory. Například indikátor RSI se nachází v neutrální oblasti, což může značit jak cenový růst, tak i cenový pokles. Při pohledu na nižší časový rámec ovšem vidíme, že se bitcoin obchoduje pod hodnotou klesající trendové čáry, která mu brání v růstu.

Indikátor MACD již začal signalizovat možnost vzniku up trendu. Momentum na histogramu roste, vykresluje se nákupní perioda a navíc i došlo k překřížení klouzavých průměrů, což opět značí změnu sentimentu. Rozhodující pro budoucí cenový vývoj bitcoinu tak bude test klesající trendové čáry a jeho případný průraz a nebo odraz směrem do současného down trendu.

O dlouhodobém cenovém růstu ovšem mají jasno velké finanční instituce a také soukromé investiční společnosti. Akumulace bitcoinu totiž stále probíhá jak ze strany populární společnosti Strategy, tak i ze strany jejího japonského kolegy Metaplanet. Obě společnosti sázejí na dlouhodobý cenový růst a z jejich pohledu tak krátkodobé cenové výkyvy nehrají žádnou zásadní roli.

TOKEN6900: Nový meme coin na scéně s překvapivým plánem

TOKEN6900 (T6900) je krypto projekt, který se nesnaží předstírat složitost ani nabízet nereálné plány. Jeho podstata stojí na humoru, sebeironii a kultuře, která se kolem něj formuje. Místo dlouhých slibů o budoucím využití totiž přináší čerstvý pohled na to, co může být skutečnou hodnotou kryptoměny – aktivní komunita a atmosféra, která dokáže přitáhnout pozornost.

TOKEN6900 přináší investorům hlavně spoustu zábavy

Pro investory je zásadní pochopit, že TOKEN6900 není technologická revoluce, ale projekt, který staví na otevřenosti, jednoduchosti a schopnosti zaujmout široké publikum právě díky svému odlehčenému charakteru.

Základní parametry tokenu jsou nastaveny tak, aby podpořily důvěru a férové podmínky. Celkový počet tokenů TOKEN6900 je pevně omezen a drtivá většina z nich směřuje do veřejného prodeje. Vývojáři si ponechávají pouze malé množství, které je dlouhodobě zablokováno, což eliminuje riziko náhlého dumpu ze strany týmu.

TOKEN6900 není jen meme coin. Je to totiž stránka s vědomím.

Součástí projektu je rovněž i staking, díky němuž mohou investoři získávat výnosy už během samotného předprodeje. Kombinace transparentních pravidel a komunitního přístupu tak dělá z tokenu TOKEN6900 zajímavou možnost pro ty, kteří hledají alternativní cestu k investici v prostředí, kde často dominují nerealistické sliby a složité struktury.

Zajistěte si štědré výnosy ze stakingu s TOKEN6900!
Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti tak využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů.
