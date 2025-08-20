Bitcoin nabízí smíšené signály. Instituce mají však jasno!
Bitcoin v posledních dnech obchodníkům mnoho radosti nepřináší. Nejvíce to pociťují ti, kteří spekulují na jeho cenový růst. Po vytvoření nového historického cenového maxima začal totiž bitcoin klesat. Brzy tak může dojít k atakování první supportní úrovně na ceně 110 000 USD. A právě na tomto supportu se ukáže, jak silný současný pokles skutečně je.
Tento support byl v minulosti již jednou otestován. To může snižovat jeho validitu a zároveň zvyšovat pravděpodobnost průrazu bitcoinu na nižší hodnoty. Pokud by k průrazu skutečně došlo, může se cena vrátit do oblasti předchozí konsolidace s největším volume (POC) okolo hodnoty 102 000 USD. Odraz od supportu by naopak zvýšil naději na pokračování cenového růstu.
Technika na bitcoinu stagnuje
Cenový vývoj bitcoinu je neurčitý i při pohledu na technické indikátory. Například indikátor RSI se nachází v neutrální oblasti, což může značit jak cenový růst, tak i cenový pokles. Při pohledu na nižší časový rámec ovšem vidíme, že se bitcoin obchoduje pod hodnotou klesající trendové čáry, která mu brání v růstu.
Indikátor MACD již začal signalizovat možnost vzniku up trendu. Momentum na histogramu roste, vykresluje se nákupní perioda a navíc i došlo k překřížení klouzavých průměrů, což opět značí změnu sentimentu. Rozhodující pro budoucí cenový vývoj bitcoinu tak bude test klesající trendové čáry a jeho případný průraz a nebo odraz směrem do současného down trendu.
O dlouhodobém cenovém růstu ovšem mají jasno velké finanční instituce a také soukromé investiční společnosti. Akumulace bitcoinu totiž stále probíhá jak ze strany populární společnosti Strategy, tak i ze strany jejího japonského kolegy Metaplanet. Obě společnosti sázejí na dlouhodobý cenový růst a z jejich pohledu tak krátkodobé cenové výkyvy nehrají žádnou zásadní roli.
TOKEN6900: Nový meme coin na scéně s překvapivým plánem
TOKEN6900 (T6900) je krypto projekt, který se nesnaží předstírat složitost ani nabízet nereálné plány. Jeho podstata stojí na humoru, sebeironii a kultuře, která se kolem něj formuje. Místo dlouhých slibů o budoucím využití totiž přináší čerstvý pohled na to, co může být skutečnou hodnotou kryptoměny – aktivní komunita a atmosféra, která dokáže přitáhnout pozornost.
Pro investory je zásadní pochopit, že TOKEN6900 není technologická revoluce, ale projekt, který staví na otevřenosti, jednoduchosti a schopnosti zaujmout široké publikum právě díky svému odlehčenému charakteru.
Základní parametry tokenu jsou nastaveny tak, aby podpořily důvěru a férové podmínky. Celkový počet tokenů TOKEN6900 je pevně omezen a drtivá většina z nich směřuje do veřejného prodeje. Vývojáři si ponechávají pouze malé množství, které je dlouhodobě zablokováno, což eliminuje riziko náhlého dumpu ze strany týmu.
Součástí projektu je rovněž i staking, díky němuž mohou investoři získávat výnosy už během samotného předprodeje. Kombinace transparentních pravidel a komunitního přístupu tak dělá z tokenu TOKEN6900 zajímavou možnost pro ty, kteří hledají alternativní cestu k investici v prostředí, kde často dominují nerealistické sliby a složité struktury.