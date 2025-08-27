Bitcoin na pokraji výplachu. Co říká cenový graf?
Bitcoin v posledních dnech investorům příliš radost nedělá. Poté, co došlo k vytvoření nového historického maxima se jeho cena propadá a nejspíše se jí podařilo prorazit i hodnotu prvního supportu. Tento průraz ovšem není ještě na 100 % potvrzený. Bitcoin sice konsoliduje pod jeho hodnotou, ale stále může nastat agresivní vstup kupců do trhu a vytvoření falešného průrazu.
Pokud by cena bitcoinu i nadále klesala, může se jednat o poměrně výrazný swingový pohyb, protože na nižších hodnotách nejsou žádné zásadní supportní úrovně. Ta nejbližší se nachází až na ceně 95 000 USD. Pád ceny pod hodnotu 100 000 USD by byl pro mnoho investorů psychicky náročnou zkouškou, jelikož jde o úroveň, ke které dlouhodobě vzhlíželi.
Bitcoin je na hraně velkého propadu
Pokud se podíváme na cenový graf bitcoinu z technického pohledu, zjistíme, že má hned několik nevýhod. Bitcoin prorazil hodnotu klouzavého průměru SMA 50, čímž se ze střednědobého pohledu dostal do down trendu. Dále technický indikátor RSI se nachází pod svým průměrem. Stále však existuje prostor i pro jeho další pokles a to i navzdory tomu, že se indikátor nachází jen kousek od hranice 30 bodů. To je totiž úroveň, která odděluje neutrální oblast od oblasti přeprodanosti.
Pozitivně nevypadá ani situace na technickém indikátoru MACD. Zde se začala vytvářet prodejní perioda, která ještě nevykreslila svůj vrchol. To znamená, že dynamika cenového poklesu bitcoinu se může zvýšit.
Tyto signály sice nejsou pro krátkodobý cenový výhled pozitivní, ale z dlouhodobého pohledu je jasné, že se bitcoin obchoduje v růstovém trendu. Podobné korekce tak investorům slouží spíše jako možnost si levněji bitcoin nakoupit, než jako psychicky náročné období, které je plné skepse.