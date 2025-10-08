Bitcoin by mohl dosáhnout ceny 644 000 USD díky slábnoucímu americkému dolaru!
Bitcoin dosáhl nového historického maxima, zatímco americký dolar čelí nejhoršímu roku od 70. let minulého století. Tento neobvyklý vývoj přichází v době, kdy na trzích současně rostou jak riziková aktiva, tak tradiční bezpečné přístavy. Akcie, zlato i bitcoin posilují ruku v ruce, což podle analytiků naznačuje hlubokou proměnu globální ekonomiky. Investoři reagují na rostoucí inflaci, měnící se měnovou politiku a oslabující důvěru v tradiční finanční systém
Růst všech tříd aktiv: akcie, zlato a bitcoin společně na výsluní
Akciový index S&P 500 se v posledních šesti měsících zvýšil o 35 % a aktuálně se obchoduje kolem 6 740 USD. Zájem investorů o riziková aktiva zůstává silný i přes rostoucí nejistotu v globální ekonomice. Současně zlato překonává hranici 4 000 USD za unci a bitcoin se po dosažení nového maxima 126 111 USD aktuálně pohybuje okolo 123 633 USD.
Podle analýzy The Kobeissi Letter dosáhla korelace mezi zlatem a akciemi rekordní hodnoty 0,91, což je v historii výjimečné. Tradičně bývají tyto dvě třídy aktiv v protikladu – když rostou akcie, zlato klesá. Tentokrát ale posilují společně, což analytici interpretují jako signál zásadní změny v chování investorů a vnímání rizika.
Společným jmenovatelem tohoto vývoje je oslabující americký dolar, který od začátku roku ztratil více než 10 % své hodnoty. Od roku 2000 přišel dolar o zhruba 40 % své kupní síly, což dále podporuje poptávku po aktivech s omezenou nabídkou. Investoři se tak přesouvají k aktivům, která považují za lepší uchovatele hodnoty v prostředí měnící se měnové politiky.
Politická nejistota a měnová politika jako motor růstu bitcoinu
Nedávné uzavření americké vlády, slabší data z trhu práce a postupné snižování úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému vytvářejí prostředí, které nahrává růstu bitcoinu. Tyto faktory společně podkopávají důvěru investorů v tradiční ekonomické instituce a zvyšují zájem o alternativní formy uchování hodnoty.
Fabian Dori, investiční ředitel švýcarské digitální banky Sygnum, upozorňuje, že politická dysfunkce ve Spojených státech posiluje vnímání bitcoinu jako nezávislého aktiva. V době, kdy vládní instituce čelí rozpočtovým sporům a jejich fungování je omezené, roste zájem o systémy, které stojí mimo státní kontrolu.
Bitcoin se tak opět ukazuje jako nástroj, který dokáže získat důvěru investorů právě ve chvílích, kdy tradiční trhy ztrácejí stabilitu. Jeho rostoucí hodnota odráží nejen makroekonomické tlaky, ale i sílící poptávku po svobodě a finanční nezávislosti v nejistém politickém prostředí.
Analytici mluví o generačním posunu v investičním chování
Současný růst jak bezpečných, tak rizikových aktiv poukazuje na měnící se logiku finančních trhů. To, co bylo dříve považováno za protiklad – zlato a akcie – nyní roste společně, což analytici označují za znak „generačního posunu“ v investičním chování. Tradiční hranice mezi konzervativními a dynamickými investory se stírají.
Investoři napříč generacemi stále častěji vyhledávají aktiva, která mají omezenou nabídku a nejsou přímo závislá na rozhodnutích centrálních bank. Právě bitcoin a zlato se tak stávají novým standardem stability v době, kdy papírové měny ztrácejí důvěryhodnost.
Zlato na rekordu a odhad VanEck: bitcoin by mohl dosáhnout 644 000 USD
Cena zlata vystoupala na nové historické maximum nad hranici 4 000 USD za unci, což podle analytiků přispívá k rostoucímu optimismu i na trhu s bitcoinem. Společnost VanEck ve své analýze uvádí, že pokud by bitcoin po příštím halvingu dosáhl poloviny tržní kapitalizace zlata, jeho cena by mohla odpovídat přibližně 644 000 USD. Tento výpočet vychází z předpokladu, že obě aktiva sdílejí podobnou funkci uchovatele hodnoty v nejistém ekonomickém prostředí.
Podle Matthewa Sigela z VanEck je tento scénář realistický, protože mladší generace investorů čím dál více upřednostňuje digitální aktiva před fyzickými komoditami. Zatímco zlato si udržuje svou roli mezi konzervativními investory, bitcoin přitahuje nové kapitálové toky díky své transparentnosti, mobilitě a omezené nabídce.
Rozdílné generační preference tak naznačují, že v budoucnu by bitcoin mohl převzít část role, kterou si po staletí udržovalo zlato. Rostoucí cena drahého kovu je tak nejen signálem nejistoty, ale i ukazatelem potenciálu digitálních alternativ.
Závěr: bitcoin jako zrcadlo měnící se globální ekonomiky
Současný růst bitcoinu odráží kombinaci několika zásadních faktorů – oslabujícího dolaru, rostoucí inflace a politické nejistoty, která zasahuje i největší světové ekonomiky. Investoři hledají nové způsoby, jak uchovat hodnotu svého kapitálu, a stále častěji se obracejí k aktivům mimo tradiční finanční systém. Bitcoin se tak stává symbolem širšího posunu – od důvěry v instituce k důvěře v technologii.
Je však důležité připomenout, že investice do kryptoměn zůstávají vysoce rizikové. Trh s digitálními aktivy je volatilní a citlivý na makroekonomické i regulační změny. Ačkoli výhled do budoucna – s nadcházejícím halvingem a generační změnou investorů – zůstává optimistický, každý investor by měl pečlivě zvažovat rizika a diverzifikovat své portfolio. Bitcoin může být zrcadlem měnící se ekonomiky, ale stále je to aktivum, které vyžaduje opatrnost.