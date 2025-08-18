Cryptonews Bitcoin

Bitcoin míří k 130 000 USD: Robert  Kiyosaki tvrdí, že je lepší ochranou během krize než zlato

akcie analýza bitcoin BTC býčí trh Robert Kiyosaki
Bitcoin (BTC) se po raketovém růstu propadl k úrovni 115 000 USD. Jen před pár dny přitom dosáhl nového historického maxima 124 533 USD. A i když za celý týden nepředvedl nijak oslnivý výkon, stále výrazně překonává zlato, které kleslo na cenu okolo 3 335 USD za unci.

Tato odlišná výkonnost vyvolává zásadní otázku: Nestává se bitcoin preferovaným bezpečným útočištěm místo zlata?

Bitcoin jako „peníze lidu“

K aktuální situaci se vyjádřil také Robert Kiyosaki. Slavný investor a autor knihy Bohatý táta, chudý táta varuje, že americký akciový trh vykazuje jasné známky blížícího se kolapsu. Podle něj jsou ohrožena především portfolia konzervativních investorů a generace baby boomerů, která se spoléhá na penzijní plány 401(k).

Jeho doporučení je jasné: nehledět pouze na akcie a dluhopisy. Do samostatné kategorie, kterou označuje jako „reálné peníze“, zařazuje zlato, stříbro a bitcoin – tedy aktiva, jež podle něj odolávají inflaci, znehodnocování měn a ekonomickým otřesům.

Zatímco drahé kovy stále hrají svou roli, Kiyosakiho víra v bitcoin je nepřehlédnutelná. Označuje ho dokonce za „peníze lidu“, protože je digitálně vzácný, snadno přenosný a mimo dosah kontroly vlád.

Bitcoin vs. zlato: Proč Kiyosaki sází na BTC

Zlato bylo po staletí považováno za ultimátní ochranu před krizí. Kiyosaki však tvrdí, že dnes má navrch bitcoin. Pokud se bude nadále otřásat důvěra v fiat měny a centrální banky budou pokračovat v expanzi svých rozvah, věří, že BTC může jednou vystoupat až na 1 milion USD.

Sám srovnává zisky z bitcoinu se svou kariérou v realitách. Podle něj bylo mnohem snazší vydělat miliony na BTC než po letech tvrdé práce a rizik v nemovitostech. Bitcoin označuje za „geniálně navržené aktivum“, i když přiznává hořkou realitu: pokud umí vytvářet bohatství tak rychle, proč zůstává tolik lidí stále chudých?

Kiyosakiho širší strategie zahrnuje také zlato, stříbro, ropu či zemědělská aktiva, ale bitcoin má v jeho portfoliu stále větší váhu. Upozorňuje přitom na nedávné snížení ratingu amerických dluhopisů agenturou Moody’s i na rostoucí poptávku po zlatě v Asii, což podle něj dokazuje, že tradiční bezpečné přístavy už ztrácejí svou sílu.

Technický výhled: Kam směřuje cena bitcoinu

Z pohledu technické analýzy zůstává bitcoin silný. Na denním grafu vidíme býčí formaci vzestupného trojúhelníku, která je od června podporována rostoucí trendovou linií. Denní objem obchodů přesahuje 44 miliard USD, což je jasný důkaz zdravé aktivity na trhu.

Indikátor RSI se drží na hodnotě 53, což naznačuje prostor pro další růst bez přehřátí trhu. MACD zůstává v pozitivním teritoriu, i když ukazuje mírně slabší momentum. Formace Doji a spinning tops ukazují na nerozhodnost traderů, trh čeká na jasný signál.

Bitcoin konsoliduje pod rezistencí, přičemž trendová linie drží podporu. Zdroj: TradingView
Pokud bitcoin překoná odpor ve formě dosavadního ATH, další cíl bude na 127 300 USD a v případě pokračování až na 131 500 USD.

Naopak pokles pod 116 700 USD by mohl otevřít cestu k 115 600 USD či dokonce k silné podpoře na 112 500 USD (50denní SMA).

Shrnutí

Bitcoin momentálně konsoliduje, ale jeho technické ukazatele potvrzují připravenost na další růstový impulz. Pokud býci dokáží prorazit klíčovou rezistenci, může se posunout do pásma kolem 130 000 USD. A právě proto Kiyosaki věří, že v dnešním světě nejistot je BTC lepším bezpečným přístavem než zlato.

2025-08-18 11:56:43
