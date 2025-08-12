Bitcoin mění hru: Proč je čtyřletý cyklus minulostí?
Po více než deset let se zdálo, že vývoj na trhu s kryptoměnami má předvídatelný rytmus, který neúnavně udával bitcoin. Každé čtyři roky přišla událost zvaná halving, tedy naprogramované snížení odměn pro těžaře na polovinu.
Tento okamžik vždy spustil dominový efekt. Ceny BTC a dalších kryptoměn vystřelily na nová historická maxima, poté následoval pád do kruté „krypto zimy“ a nakonec znovuzrození dalšího cyklu.
Tento scénář byl pro mnoho obchodníků takřka „kryptoměnovým evangeliem“. Dnes ale řada předních analytiků tvrdí, že tento model už přestal fungovat.
Proč bitcoin ztrácí svůj starý rytmus?
Podle Pierra Rocharda, CEO společnosti The Bitcoin Bond Company, patří tradiční čtyřletý cyklus minulosti. Jak upozorňuje, většina BTC už byla vytěžena, a proto má každý další halving mnohem menší dopad než dříve.
Zatímco v počátcích znamenal halving dramatický zásah do nabídky a silně ovlivnil tržní dynamiku, dnes mají hlavní slovo úplně jiné faktory. Mluvíme o institucionálním kapitálu, regulovaných investičních produktech jako spotové bitcoinové ETF a celkové globální makroekonomické podmínky.
Historicky se halving stal jádrem tržní struktury bitcoinu. Přibližně každé čtyři roky se omezil přísun nových mincí na trh, což často spustilo agresivní růst cen.
Jenže dubnový halving 2024 ukázal, že pravidla se mění. Bitcoin překonal hranici 73 000 USD už v březnu, tedy několik týdnů před událostí. Hlavním impulzem přitom bylo schválení spotových bitcoinových ETF v USA a příliv institucionálních peněz.
Analytici: Halvingový cyklus ještě není mrtvý, ale už neřídí trh
Podle Jasona Dussaulta, CEO Intellistake.ai, to znamená strukturální změnu. Halving má stále určitou roli, ale už není hlavním motorem cenového vývoje. Ceny dnes reagují na globální likviditu, příliv kapitálu do ETF a sentiment investorů podobně jako akcie nebo dluhopisy.
Další analytici, jako Mete Al z ICB Labs, popisují konec čtyřletého cyklu jako přechod bitcoinu do zralé fáze.
“V dobách, kdy trh ovládali retailoví obchodníci, byl halving klíčovým momentem. Dnes ale mají větší slovo miliardové likviditní vlny, produkty z Wall Street a makroekonomické toky.”
Ne všichni jsou ale ochotni pohřbít cyklus úplně. Connor Howe, CEO Enso, tvrdí, že vliv halvingu je spíše „naředěný“ než zcela pryč. A Prashant Maurya z Spheron dodává, že halving je stále důležitý pro ekonomiku těžařů a dlouhodobý narativ o vzácnosti bitcoinu, jen už není hlavním hnacím motorem ceny.
Nová realita: Trh ovládá likvidita a instituce
Celková tržní kapitalizace kryptoměnového trhu podle CoinGecko dosáhla historického maxima 4,13 bilionu USD, čímž překonala předchozí rekord 3,9 bilionu z minulé bubliny. Denní objem obchodů se přitom šplhá k 145 miliardám USD.
Někteří však varují před přílišným optimismem. Toby Cunningham z Crypto Tips upozorňuje, že prohlášení o „nekonečném býčím trhu“ obvykle zaznívají blízko vrcholu.
„Slyším, že čtyřletý cyklus už neplatí a chystáme se na víceletý býčí trh. To je typ diskusí, které se odehrávají na vrcholu býčích trhů. To je jeden z hlavních důvodů, proč většina lidí v tomto býčím období nevydělá ani korunu.“
K tomuto tématu se vyjádřil také analytik SightBringer. Ten tvrdí, že čtyřletý cyklus nikdy nebyl přírodním zákonem, ale pouze produktem rané fáze bitcoinu, kdy dominoval retail a halving dokázal silně otřást nabídkou.
Dnes cyklus diktuje likvidita. Medvědí trhy mají jiný průběh, vrcholy přicházejí nenápadně a složení hráčů na trhu se dramaticky mění.
“Bojiště se změnilo,“ dodal SightBringer.
Dnes určují směr globální vlny likvidity, institucionální strategie a státní držby krypta. To znamená, že investoři už nemohou spoléhat na starý scénář „čekání na halving“, ale musí sledovat kombinaci makra, on-chain dat a kapitálových toků.
Klasický scénář, kdy po velkém růstu přichází brutální “krypto zima”, už pravděpodobně nezažijeme ve stejné podobě jako dříve. I když se medvědí trhy s propady cen stále mohou objevovat, úplný kolaps je teď mnohem méně pravděpodobný. Jak to shrnul Pierre Rochard:
„Těžaři už nejsou ti, kdo řídí autobus. Jsou jen pasažéři.“