Bitcoin láme cenové rekordy – hranice 125 000 USD padla, z burz mizí miliardy v kryptoměnách
Bitcoin na začátku října opět přitahuje pozornost investorů, když jeho cena překonala hranici 125 000 USD a stanovila nové historické maximum. Po klidnějším září se na trh vrací optimismus a rostoucí zájem o digitální aktiva.
Vývoj potvrzuje, že kryptoměny zůstávají jedním z nejdynamičtějších segmentů finančního trhu. Analytici přitom upozorňují, že za růstem nestojí pouze spekulativní poptávka, ale i širší strukturální faktory.
„Uptober“ přináší prudký růst a nové historické maximum
Začátek října se na kryptoměnových trzích nese ve znamení prudkého oživení. Cena bitcoinu během prvních říjnových dnů dosáhla nového historického maxima 125 413 USD, než se následně ustálila kolem 123 963 USD.
Uvedený vývoj potvrzuje sílící tržní momentum, které obchodníci tradičně označují jako „Uptober“ – období, kdy se po slabším září často dostavuje pozitivní vlna nákupů a zlepšený sentiment.
Výraz „Uptober“ vznikl jako nadsázka v kryptokomunitě, ale v posledních letech se stal synonymem pro návrat optimismu na trh. Růst bitcoinu v úvodu měsíce doprovází zvýšená aktivita obchodníků a větší zájem ze strany institucionálních investorů.
Zatímco září bylo charakteristické poklesem a krátkodobou ztrátou důvěry po dosažení lokálních minim kolem 107 000 USD, říjen přinesl obrat nálady. Trh reaguje na kombinaci technických signálů, rostoucího objemu obchodů a snížené volatility. V součtu to vytváří prostředí, které podporuje další růst a posiluje víru, že letošní „Uptober“ by mohl být jedním z nejvýraznějších za poslední roky.
Úbytek Bitcoinů na burzách ukazuje napětí na straně nabídky
Současný růst ceny bitcoinu doprovází výrazný pokles jeho zásob na kryptoměnových burzách, což naznačuje napjatou situaci na straně nabídky. Podle dat analytické platformy Glassnode klesl celkový objem bitcoinů držených na burzovních peněženkách na přibližně 2,83 milionu BTC, což představuje nejnižší úroveň od poloviny roku 2019.
Podobné výsledky zveřejnila i společnost CryptoQuant, která uvádí ještě nižší hodnotu kolem 2,45 milionu BTC, tedy sedmileté minimum. Jen během posledních dvou týdnů opustilo burzy více než 114 000 BTC, v přepočtu přes 14 miliard dolarů. Tento trend naznačuje, že investoři stále častěji přesouvají své prostředky do soukromé úschovy nebo institucionálních peněženek.
Omezená nabídka na burzách může mít přímý vliv na další vývoj ceny. Bitcoiny držené mimo burzy jsou obvykle považovány za dlouhodobě držené, tedy méně pravděpodobné, že se dostanou zpět do oběhu. Jak se objem dostupných mincí snižuje, vytváří to tlak na růst ceny, zejména pokud poptávka zůstává silná.
Někteří analytici dokonce upozorňují na možné riziko krátkodobého nedostatku. Matthew Sigel z investiční společnosti VanEck uvedl, že některé burzy mohou mít problém s dostupností likvidních bitcoinů. Podobný názor sdílí i investor Mike Alfred, podle kterého by při pokračujícím tempu výběrů mohly některé OTC pulty narazit na nedostatek již během několika hodin po otevření trhů.
Přesun kapitálu do samostatné úschovy a institucionálních peněženek
Rostoucí počet investorů se rozhoduje pro přesun svých bitcoinů z burz do samostatné úschovy nebo institucionálních peněženek. Tento trend, který se v posledních měsících zrychlil, odráží měnící se přístup k řízení rizik i rostoucí důvěru v dlouhodobý potenciál kryptoměn. Zatímco v minulosti byly burzy hlavním místem pro držení a obchodování, dnes stále více investorů upřednostňuje bezpečnější formy správy svých aktiv.
Motivací k tomuto přesunu je především snaha ochránit kapitál před tržní volatilitou, kybernetickými útoky a případnými regulačními zásahy.
Přesunutím bitcoinů do soukromých peněženek investoři získávají plnou kontrolu nad svými prostředky a snižují riziko, že budou jejich aktiva zmrazena či ztracena v případě problémů s burzou. U institucionálních hráčů, jako jsou fondy nebo korporace, jde navíc o strategický krok v rámci dlouhodobé správy majetku.
Tento vývoj má však i vedlejší efekt – snižuje množství bitcoinů dostupných na volném trhu. Když investoři přesunou své prostředky do offline úschovy a neplánují je prodávat, výrazně se omezuje likvidita. To může při přetrvávající poptávce vést k dalšímu tlaku na růst ceny, ale zároveň i k větší citlivosti trhu na krátkodobé výkyvy. Přesuny kapitálu mimo burzy tak zvyšují stabilitu z pohledu držitelů, ale současně snižují pružnost tržního prostředí.
Strategy Inc. potvrzuje úspěch své bitcoinové strategie – drží aktiva v hodnotě 77 miliard USD
Společnost Strategy Inc. pokračuje v naplňování své dlouhodobé strategie zaměřené na bitcoin, kterou zahájila v roce 2020. Cílem firmy bylo diverzifikovat firemní rezervy a ochránit kapitál před inflací prostřednictvím digitálních aktiv. Systematické nákupy bitcoinu, prováděné i během tržních poklesů, se postupně ukázaly jako klíčový faktor úspěchu.
Hodnota držených bitcoinů společnosti nyní dosahuje zhruba 77 miliard USD, což je více než třicetinásobek oproti původní investici přibližně 2,1 miliardy USD. Strategy Inc. tak těží z dlouhodobého přístupu, který jí umožnil akumulovat aktiva v době, kdy byla cena výrazně nižší.
Dalším významným faktorem posilujícím výnosy je i daňová výjimka, kterou nedávno upřesnil americký finanční úřad (IRS). Podle nové interpretace se na nerealizované zisky z kryptoměnových držeb nevztahuje korporátní minimální daň, což Strategy Inc. ušetří miliardy dolarů.
Díky této kombinaci strategických nákupů a příznivého daňového prostředí se firma stala symbolem úspěšné implementace digitálních aktiv do firemní rozvahy. Případ Strategy Inc. tak ukazuje, jak může být bitcoin využit jako dlouhodobý nástroj pro uchování hodnoty a ochranu před znehodnocením tradičních měn.
Analytik: Trh výměny hotovosti za kryptoměny v Rusku dosahuje miliard
Podle analytika Alexeje Korolenka, výkonného ředitele společnosti Cifra Markets, přesouvá ruský šedý trh výměny hotovosti za kryptoměny miliardy dolarů denně. Moskva přitom zůstává hlavním centrem těchto operací, a to i přes opakované zásahy úřadů. Ruská vláda se snaží omezit používání kryptoměn k obcházení kapitálových kontrol, avšak rozsáhlá síť neoficiálních směnáren činí tyto aktivity obtížně zastavitelné.
Místní média uvádějí, že během posledních měsíců došlo k zabavení hotovosti v hodnotě přes 10 milionů USD v několika moskevských směnárnách. Korolenko odhaduje, že objem každodenních transakcí se pohybuje od stovek milionů až po několik miliard dolarů.
Moskva-City přitom zůstává klíčovým uzlem pro převod finančních prostředků do zahraničí. Analytik proto vyzývá k využívání transparentních a legálních forem směny, které by zajistily větší bezpečnost a důvěryhodnost trhu.
Závěr: Klesající nabídka a rostoucí poptávka ženou bitcoin k dalším rekordům
Současný vývoj na trhu potvrzuje, že bitcoin těží z kombinace rostoucí poptávky a stále omezenější nabídky. Institucionální zájem, přesuny kapitálu do dlouhodobé úschovy a pokles likvidity na burzách vytvářejí prostředí, které podporuje další růst ceny. Trend „Uptoberu“ navíc znovu oživil pozitivní náladu investorů a posílil důvěru v kryptoměny jako alternativní třídu aktiv.
Přesto odborníci upozorňují, že investice do kryptoměn zůstávají vysoce rizikové. Trh je stále mladý, volatilní a silně reaguje na makroekonomické i regulační události. I když výhled do konce roku 2025 zůstává optimistický, investoři by měli k nákupům přistupovat s rozvahou a diverzifikovat svá portfolia. Bitcoin může být zajímavým dlouhodobým aktivem, ale rozhodně není bez rizika.