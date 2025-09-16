Bitcoin je stále král, ale i altcoinům se daří. Kolik peněz teče do krypto segmentu?

Cryptonews Bitcoin

Naposledy aktualizováno: 
Bitcoin je tahounem krypto segmentu

Tři největší kryptoměny současnosti – bitcoin, ethereum a solana – dělají čest svému segmentu a to i navzdory tomu, že byl jejich cenový vývoj letos poměrně volatilní. Začátek roku se jim totiž vůbec nepovedl.

Nutno však říci, že cenový pokles byl korelační a dotkl se všech tří zmíněných kryptoměn. Závody o cenový růst nakonec vyhrál bitcoin, ale ještě se může hodně změnit. Například solana čeká na schválení svého spotového ETF a pokud by nastala altseason, tak může výrazně vzrůst i cena etherea.

Denní korelační graf tří největších kryptoměn současnosti.
Denní korelační graf tří největších kryptoměn současnosti. Zdroj: TradingView

Bitcoin je vládce

Hlavním tahounem celého kryptoměnového segmentu jsou Spojené státy, které vykazují průměrný denní příliv kapitálu kolem 3,2 miliardy USD. V Evropě se nejvíce daří Německu, kde denní příliv dosahuje přibližně 160 milionů USD.

Ovšem ne všechny země kryptoměny aktivně nakupují. Typickým příkladem je Švýcarsko, které v některých dnech zaznamenalo odliv kapitálu ve výši až 92 milionů USD. Převážná část tohoto kapitálu směřuje do bitcoinu, jehož trž ní kapitalizace roste tempem zhruba 2,4 miliardy USD týdně.

Daří se také ethereu, které za poslední čtyři týdny zaznamenalo kapitálový příliv ve výši 646 milionů USD. Solana dokonce posunula rekordní hranici denního kapitálového přílivu na hodnotu 145 milionů USD. Situace u dalších altcoinů však již tak příznivá není. Konkrétně AAVE vykázalo odliv kapitálu 1,08 milionu USD a Avalanche 0,66 milionu USD.

Přílivy kapitálu do jednotlivých kryptoměn
Přílivy kapitálu do jednotlivých kryptoměn

Pro investory z toho plyne jasné poučení, že je nezbytné pečlivě analyzovat stav jednotlivých kryptoměn a přistupovat k nim selektivně, aby se zvýšila pravděpodobnost ziskové investice.

Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti tak využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů.
Číst více
