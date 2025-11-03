Bitcoin jako bezpečný přístav před krachem? Robert Kiyosaki má jasno!
Přestože bitcoin v posledních týdnech nevykazuje výraznou nákupní aktivitu a případné růsty měly spíše charakter krátkodobých korekcí, na čtyřhodinovém časovém rámci (H4) lze pozorovat první pozitivní technické signály. Bitcoin zde totiž vytvořil swingové low a následným poklesem i vyšší low. Tento pattern obvykle bývá spojen s rostoucí poptávkou a zvyšováním férové ceny.
Proti bitcoinu ovšem stojí dlouhodobý trend v podobě klesající trendové čáry, kterou by trh mohl testovat okolo ceny 111 000 USD. Průraz trendové čáry by znamenal velmi pozitivní signál, který by otevřel bitcoinu dveře pro návrat na vyšší hodnoty.
Indikátor RSI se navíc nachází okolo středové hodnoty 50 bodů, což značí stále výrazný prostor pro cenový růst. Této indikace by bitcoin v nadcházejících dnech mohl využít ve svůj prospěch.
Začíná bitcoin rally?
Populární autor a investor Robert Kiyosaki, známý především díky své knize Bohatý táta, chudý táta, znovu varoval před blížícím se krachem finančních trhů. Ve svém nedávném příspěvku na sociálních sítích vyzval sledující, aby se zaměřili na takzvané bezpečné přístavy, mezi které podle něj patří zlato, stříbro, bitcoin a ethereum. Jeho poselství zhlédlo více než 4,6 milionu uživatelů, což potvrzuje, že téma finanční stability a ochrany majetku zůstává pro veřejnost mimořádně aktuální.
Kiyosakiho komentáře nesou typicky skeptický tón, který se často objevuje v obdobích zvýšené nejistoty a před obdobím růstové rally. Podle něj současný finanční systém ztrácí důvěryhodnost a investoři by měli přemýšlet o diverzifikaci mimo tradiční aktiva.
Na druhé straně však aktuální tržní situace ukazuje, že bitcoin i další kryptoměny získávají stále silnější postavení mezi institucionálními investory. Díky dostupnosti spotových ETF a rostoucí infrastruktuře pro velké kapitálové fondy je dnes bitcoin zcela otevřen institucionálnímu kapitálu. Tento faktor by měl z dlouhodobého hlediska podporovat poptávku a přirozeně urychlovat tempo jeho cenového růstu.
Kiyosakiho výzvy tak lze chápat jako připomenutí potřeby finanční připravenosti, nikoli jako varování před kryptoměnami samotnými. Pro zkušené investory může jít spíše o signál, že trh se nachází v přechodové fázi a že období zvýšené volatility může přinést nové příležitosti.