Bitcoin bude v Salvadoru ještě více důležitý a firma podporovaná Trumpem míří na NASDAQ

Martin Klass
Martin Klass
Situace na bitcoinu v současné době není příliš příznivá. Po vytvoření nového cenového maxima jeho cena totiž stále klesá. Nejedná se ovšem o žádný volatilní výplach, při kterém by došlo k prudkému oslabení, ale o postupné snižování hodnoty. Navíc to vypadá, že bitcoin proráží hodnotu nejbližšího supportu, protože již na jeho hodnotě konsoliduje, avšak bez známek výraznější nákupní aktivity. Pokud by skutečně došlo k definitivnímu průrazu, tak se ze supportu může stát rezistence, která by tlačila cenu bitcoinu níže.

Na nižších úrovních nemám bitcoin téměř žádnou supportní úroveň, protože konsolidace probíhala v rámci volatilního chopu. Dalším technickým supportem v případě poklesu bitcoinu by tak bylo až low konsolidace okolo hodnoty 95 000 USD. Pokles ceny bitcoinu pod psychologickou úroveň 100 000 USD by tak byl pro mnoho obchodníků nepříjemný a nejspíše by vedl i ke zhoršení nálady a sentimentu na kryptoměnovém trhu.

Denní cenový graf bitcoinu, který se opět dostal pod 112 000 USD.
Denní cenový graf bitcoinu, který se opět dostal pod 112 000 USD. Zdroj: TradingView

Ministerstvo obchodu a informace na blockchainu

Ministerstvo obchodu Spojených států začalo poskytovat oficiální makroekonomická data přímo na blockchainu. Do projektu jsou zapojeny sítě Chainlink a Pyth, které mají zajistit transparentní a neměnné zveřejňování klíčových ukazatelů, jako je hrubý domácí produkt nebo cenový index výdajů na osobní spotřebu.

Pyth nabídne pět let historických dat o HDP, zatímco Chainlink bude distribuovat šest hlavních makroekonomických ukazatelů napříč různými blockchainy včetně Etherea a Avalanche. Tento krok má zásadní význam, protože otevírá prostor pro nové využití v decentralizovaných financích, řízení rizik, úvěrových protokolech i predikčních trzích a zároveň posiluje důvěru v přesnost a dostupnost ekonomických dat.

Bitcoin v Salvadoru

V Salvadoru se znovu rozpoutala debata o bitconu poté, co prezident Nayib Bukele překvapil svou predikcí. Tvrdí, že hodnota bitcoinu drženého státem by mohla vzrůst až na 1 miliardu USD, čímž by se ještě více prohloubila důležitost této kryptoměny pro národní ekonomiku. Salvador v současnosti drží 6 282 BTC v hodnotě přes 709 milionů USD. Podle dat z platformy Polymarket je pravděpodobnost dosažení této hranice do prosince letošního roku odhadována na 56 %. Přitom ještě včera, tj. 28. srpna, byla pravděpodobnost pouze 25 %.

Na americkém trhu mezitím získává pozornost těžební společnost American Bitcoin, kterou podporují Eric a Donald Trumpovi. V září se má totiž objevit na burze Nasdaq díky fúzi se společností Gryphon Digital Mining. Společnost zároveň uvažuje o rozšíření těžby do Hongkongu a Japonska a spolupracuje také s bratry Winklevossovými, známými postavami kryptoměnového průmyslu.

