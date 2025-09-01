Cryptonews Bitcoin

Spadne bitcoin pod 100 000 USD?

bitcoin Bloomberg BTC komunita krypto kryptoměny
Autor
Martin Klass
O autorovi

Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické...

Naposledy aktualizováno: 

Nákupní euforie na bitcoinu, která se naplno rozjela v roce 2023, se nyní může nacházet na svém vrcholu. Bitcoin totiž po vytvoření historických maxim oslabuje a pokud nedojde v blízké době k odrazu od nejbližšího supportu, tak se může také jednat o konec cenového růstu. Mezi cenou 110 000 USD, kde se bitcoin nyní nachází a cenou dalšího supportu na 90 000 USD, je velké rozpětí.

Pokles ceny bitcoinu pod 100 000 USD by investoři nejspíše vnímali velmi negativně, jelikož na zdolání této hranice čekali několik let. Na druhou stranu je pozitivní, že od ceny 90 000 USD se v grafu nachází dost supportních úrovní, které by mohly bitcoinu pomoci v růstu. Jejich případný test by se však už odehrál v úplně jiném sentimentu, než jaký na trhu panuje v současnosti.

Týdenní cenový graf bitcoinu, který se znovu přiblížil psychologické hranici 100 000 USD.
Týdenní cenový graf bitcoinu, který se znovu přiblížil psychologické hranici 100 000 USD. Zdroj: TradingView

Bitcoin zpátky pod 100 000 USD?

Mezi dlouhodobé podporovatele bitcoinu patří i analytik agentury Bloomberg Mike McGlone. Ten ještě donedávna očekával růst ceny bitcoinu na 100 000 USD. Nyní je ale ve svých předpovědích výrazně opatrnější. Dokonce se nechal slyšet, že v současné době může lepší výnosy přinášet zlato než bitcoin. Jako hlavní důvod uvádí obrovskou konkurenci v kryptoměnovém segmentu, kde podle něj na svou příležitost čekají desítky milionů projektů. O kvalitě jednotlivých altcoinů se však blíže nezmínil.

McGlone zároveň dodal, že bitcoin se na úroveň 100 000 USD pravděpodobně vrátí, což je tvrzení, které část kryptoměnové komunity vnímá negativně. Investoři jsou totiž ohledně růstu ceny mnohem optimističtější. Z dat platformy Polymarket například vyplývá, že 59 % hlasujících věří v růst bitcoinu až na hodnotu 130 000 USD do konce letošního roku.

Spadne bitcoin pod 100 000 USD?
2025-09-01 04:52:00
Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti tak využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů.
