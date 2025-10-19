Bankovní krize je tu! Spadne Bitcoin pod 100 000 dolarů?
V polovině října se opět rozhořela nervozita kolem amerických regionálních bank, což se rychle přeneslo i na kryptoměny. Po zprávách o ztrátách a rizikovém úvěrování banky Zions a Western Alliance bitcoin na spotovém trhu prudce klesl – cena klesla až na 104 500 USD.
Tato situace vzbudila obavy, že podobně jako v březnu 2023 může přijít nová bankovní krize. V souvislosti s tím někteří analytici upozorňují, že bitcoin „cítí“ problémy dříve než ostatní aktiva. Dále vám popíšeme, jak prodeje propad bitcoinu ovlivnily a kam až by mohl dále klesnout.
Bitcoin se opět propadl pod 105 000 dolarů
Během obchodování ve čtvrtek vstoupily na scénu obavy amerických bank. Bitcoin klesl až pod hranici 105 000 USD, což byl jeho nejnižší bod od června. Prodejní tlak způsobil kolaps bankovních akcií – například banka Zions oznámila k třetímu čtvrtletí odpis 50 mil. USD a její akcie se zřítily o 13 %.
Akcie Western Alliance pak klesly o 11 %. Důvodem byla expozice těchto bank vůči bankrotu dvou amerických firem z automobilového sektoru (First Brands a Tricolor). Jejich krach odhalil riziková úvěrování, která v minulosti držela banky při životě, a vyvolal strach z řetězové reakce. Například index akcií regionálních bank spadl o více než 5 %, což táhlo dolů i širší trhy.
Současný výprodej se tak podobal situaci z minulého týdne. Minulý pátek (10. října) bitcoin krátce prolomil 110 000 USD, přičemž trh zaznamenal přes rekordních 19 miliard dolarů likvidací pákových pozic. To bylo způsobeno zejména vlivem eskalujícího obchodního sporu USA–Čína (úrok ve skutečnosti tlačil dolů i zlato), což rovněž vedlo k masivnímu prodeji rizikových aktiv.
Tato čerstvá bankovní témata tedy přidala nový impulz k obavám a výsledek byl podobný: bitcoin a další kryptoměny se propadly, protože investoři hledali bezpečnější přístavy.
Likvidace dosahují stovek milionů
Z pondělního propadu těžily hlavně krátké pozice na derivátových trzích; podle CoinGlass se za 24 hodin zlikvidoval obří objem long pozic. Jen bitcoinový trh přišel o likvidace dlouhých pozic ve výši přes 317 milionů USD, zatímco ethereum o cca 196 milionů USD. Celkem bylo za čtvrtek a pátek vymazáno přibližně 1,19 miliardy USD marží.
Data z likvidační mapy (tzv. liquidation heatmap) ukazují, že v tuto chvíli jsou nastaveny velké limitní příkazy právě kolem hladin 105 000 USD a 103 500 USD. To znamená, že pokud cena ještě klesne, může se u těchto úrovní vybrat velká část objednávek (potenciálně zabránit dalším propadům až na 95–88 tisíc). Podle analytiků by bitcoin mohl spadnout právě k této oblasti likvidity, než se trh ustálí. Mezi krypto komunitou nyní panuje strach, protože masivní prodeje stlačily cenu pod klíčové technické úrovně.
Vývoj dalších aktiv
- Zlato – V době, kdy akcie i kryptoměny klesaly, zlato naopak posílilo a dosáhlo nových rekordních maxim. Zlato těžilo z úniku kapitálu do bezpečných aktiv. Slavným příkladem je ekonom Peter Schiff, který předpovídá, že zlato může v dlouhodobém horizontu dokonce předběhnout bitcoin (někteří burzovní experti mluví dokonce o ceně 1 milion USD za trojskou unci). Divergenci mezi zlatem a BTC popisují i obchodníci – zatímco bitcoin srážely prodeje spojené s bankami, zlato těžilo z dřívějšího obchodního tlaku a zůstalo relativně silné.
- Altcoiny – Vývoj na altcoinových trzích byl ještě prudší než u bitcoinu. Například ethereum oslabilo o více než 12 %, zatímco menší tokeny jako Dogecoin nebo Avalanche padaly až o 60 % nebo víc. Odborníci upozorňují, že téměř všechny hlavní kryptoměny propadly do záporného pásma, neboť investoři stahovali hotovost z rizikovějších aktiv. Čistě papírové ztráty byly enormní: během jednoho dne (víkendových obchodování) se z trhu odlilo zhruba 19 miliard dolarů.
- Akcie – Na akciových trzích se investoři statečně bránili. Index S&P 500 ve čtvrtek i v pátek zaznamenal jen mírný pokles (zhruba o 0,6 %), Dow Jones klesl o 0,65 %. Indexy bankovního sektoru táhly dolů o něco více – celkový index regionálních bank spadl téměř o 6 %.
Kam až může Bitcoin spadnout?
Odborníci nyní řeší, kam bitcoin může dále spadnout, pokud trh neudrží úrovně podpory. V první řadě upozorňují na klíčové podpory kolem 100 000 USD. Pokud by tato hladina padla, někteří analytici očekávají další skluz.
Například trader Borg varoval, že při průrazu 100 tisícovým supportem by bitcoin mohl „jít rovnou na 98 000 USD“. Podle zpráv kryptotrhů ztratil Bitcoin i dlouhodobé průměry – odrazil se na své 200denní klouzavé průměry a může dál klouzat k dalším zónám poptávky kolem 95 a 88 tisíc, jak ukazují denní grafy.
Další známý analytik Sykodelic uvedl, že úroveň 104–107 tisíc USD bude zásadní pro další vývoj a důležitý bude zejména týdenní závěr. Pokud Bitcoin nezíská zpět 110 tisíc dolarů, může čekat „více bolesti, než úlevy“. Shodně i investor Ted Pillows upozornil, že bez návratu nad 110 000 USD je mezi touto úrovní a cca 101–102 tisíci USD jen velmi málo obranných limitních příkazů.
Zajímavou perspektivu přinesl také BitMEX spoluzakladatel Arthur Hayes. Ten v souvislosti s poklesem vzkázal, že bitcoin se nyní prodává „ve slevě“. Předpověděl, že v případě zhoršení bankovní situace přijde vláda s dalším „bailoutem“ a ekonomickými stimuly, což by dříve nebo později bitcoinu opět pomohlo. Až při tom by podle něj znovu měla přijít příležitost ke vstupu a nákupu bitcoinu za „lacinější“ ceny.
Celkově tedy většina expertů klesající trh nezavrhuje, ale čeká na konkrétní úrovně. Klíčová bude psychologická hladina na úrovni 100 000 USD, pod kterou by se scénář trhu mohl zásadně změnit.
Pokud by bitcoin klesl k úrovním kolem 95–88 tisíc dolarů (zásoby likvidity), mohl by tam najít novou půdu pro oživení. Někteří optimisté zároveň zdůrazňují, že až se uklidní napětí v bankovním sektoru a případné záchranné kroky, bitcoin by mohl tento výprodej později dorovnat.
Závěrem: Prolomení podpory by vedlo k dalšímu poklesu ceny
Páteční výprodej znovu odkryl křehkost trhu i bank a prověřil nervy investorů. Bitcoin otestoval likviditu, protože náhlé likvidace longů prohloubily pád a zvedly volatilitu. Zatímco zlato posílilo jako bezpečné útočiště, akcie i altcoiny dál ztrácely.
Trh nyní sleduje zónu 100–105 tisíc dolarů jako nejbližší podporu. Její prolomení by otevřelo prostor k 95–88 tisícům USD, kde leží další likvidita.
Naopak návrat nad 110 tisíc by zklidnil náladu a přilákal kupce. Sledujte zprávy z bank a klíčová makrodata, protože ty určují tok kapitálu. Diverzifikujte, stanovte si limity rizika a plánujte vstupy i výstupy. Trpělivost zůstává nejlepší obranou i nástrojem, jak využít další investiční příležitosti.