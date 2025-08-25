Arthur Hayes věří, že ethereum dosáhne 20 000 USD
Ethereum v minulém týdnu dosáhlo významného milníku, když vytvořilo nové historické cenové maximum. Na této úrovni se však trh dlouho neudržel. Na začátku nového týdne totiž obchodníci už sledují cenový pokles.
Velkou výhodou etherea je fakt, že nejbližší support stále plní svou funkci, což může sehrát důležitou roli v případě výraznější prodejní korekce. Páteční euforii na trh přinesl projev Jeromea Powella na sympoziu v Jackson Hole, kde naznačil určitou možnost snížení základní úrokové sazby na dalším zasedání Fedu. Nadšení obchodníků ovšem netrvalo dlouho a trh se rychle vrátil zpět k opatrnějšímu sentimentu.
Ethereum kupují hlavně instituce
Spoluzakladatel kryptoburzy BitMEX Arthur Hayes věří v raketový růst etherea poté, co definitivně překoná hranici 5 000 USD. Jakmile opustí pásmo své současné konsolidace, otevře se mu podle něj výrazný prostor pro další růst. Hayes odhaduje, že cena by mohla dosáhnout hodnoty až 10 000 USD. Sám se ovšem přiklání k ještě ambicióznějšímu scénáři, kdy by ethereum mohlo vystoupat až na 20 000 USD.
Svoji vizi podpořil nákupem etherea v hodnotě 8,4 milionu USD, díky čemuž by už drží přibližně 1 500 ETH. Hlavními tahouny cenového růstu jsou však podle Hayese institucionální investoři, jejichž zájem by mohl trh výrazně posunout. Velký potenciál vidí rovněž i v solaně, u níž očekává raketová růst zejména po případném schválení spotového ETF.