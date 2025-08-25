Cryptonews Altcoiny

Arthur Hayes věří, že ethereum dosáhne 20 000 USD

Arthur Hayes BitMEX býčí trh etf ETH ethereum
Martin Klass
Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické...

Ethereum v minulém týdnu dosáhlo významného milníku, když vytvořilo nové historické cenové maximum. Na této úrovni se však trh dlouho neudržel. Na začátku nového týdne totiž obchodníci už sledují cenový pokles.

Velkou výhodou etherea je fakt, že nejbližší support stále plní svou funkci, což může sehrát důležitou roli v případě výraznější prodejní korekce. Páteční euforii na trh přinesl projev Jeromea Powella na sympoziu v Jackson Hole, kde naznačil určitou možnost snížení základní úrokové sazby na dalším zasedání Fedu. Nadšení obchodníků ovšem netrvalo dlouho a trh se rychle vrátil zpět k opatrnějšímu sentimentu.

Týdenní cenový graf kryptoměny ethereum, která o víkendu vytvořila nové historické cenové maximum.
Týdenní cenový graf kryptoměny ethereum, která o víkendu vytvořila nové historické cenové maximum. Zdroj: TradingView

Ethereum kupují hlavně instituce

Spoluzakladatel kryptoburzy BitMEX Arthur Hayes věří v raketový růst etherea poté, co definitivně překoná hranici 5 000 USD. Jakmile opustí pásmo své současné konsolidace, otevře se mu podle něj výrazný prostor pro další růst. Hayes odhaduje, že cena by mohla dosáhnout hodnoty až 10 000 USD. Sám se ovšem přiklání k ještě ambicióznějšímu scénáři, kdy by ethereum mohlo vystoupat až na 20 000 USD.

Svoji vizi podpořil nákupem etherea v hodnotě 8,4 milionu USD, díky čemuž by už drží přibližně 1 500 ETH. Hlavními tahouny cenového růstu jsou však podle Hayese institucionální investoři, jejichž zájem by mohl trh výrazně posunout. Velký potenciál vidí rovněž i v solaně, u níž očekává raketová růst zejména po případném schválení spotového ETF.

Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti tak využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů.
