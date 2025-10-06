Cryptonews Altcoiny

Kryptoměna BNB láme s cenovým růstem na 1 112 USD rekordy

altcoiny ATH BNB býčí trh ETH ethereum
Autor
Roman Blecha
Autor
Roman Blecha
O autorovi

Je aktivním vývojářem a pravidelným přispěvatelem pro několik významných webů zaměřených na kryptoměny, přičemž díky několikaleté praxi v oblasti blockchainu a digitálních aktiv...

Číst autora
Naposledy aktualizováno: 
Altcoinový trh v září 2025 ve zkratce: BNB láme rekordy, Aster a L2 tokeny na vzestupu

Září přineslo na trh s kryptoměnami nečekaný zvrat, který otřásl dlouholetou dominancí etherea (ETH) mezi altcoiny. Ukázalo se, že vedoucí pozice jsou nestálé, doslova ze dne na den. Poprvé v historii se dostal do čela token BNB, který překročil psychologickou hranici 1 000 USD a stal se novým hlavním tahounem.

Do hry ale nevstoupil jen BNB. Nováčci jako aster (ASTR) začali nahlodávat pozici hyperliquidu v dynamicky rostoucím sektoru perpetuálních DEX, a to i díky podpoře samotného Changpenga Zhaa (CZ).

Ethereum ale rozhodně ze scény nezmizelo. Jeho jeho síla se ukazuje v oblasti Layer 2 řešení a liquid (re)stakingu, které se postupně stávají tahouny současného cyklu.

V tomto článku se podíváme, co to znamená pro trh a které altcoiny mohou převzít štafetu.

BNB láme rekordy: Nový lídr mezi altcoiny

Pro mnoho investorů bylo září šokem. Místo aby trh táhlo ethereum, reflektory se obrátily na BNB a jeho širší ekosystém. Token se poprvé v historii dostal přes 1 000 USD a 3. října dosáhl nového historického maxima na 1 112 USD.

Bnb (BNB)
24h7d30d1yAll time

Podle Matase Čepulise, zakladatele a CEO Web3 marketingové agentury LuvKaizen, není tento růst jen výsledkem nadšení drobných investorů.

„BNB stále tlačí retail, ale do hry vstupují i těžké váhy jako Franklin Templeton, která spolupracuje s Binance. Přidáme-li k tomu firemní treasury, které potichu nakupují BNB, a pravidelné čtvrtletní token burny, máme tu rally s pořádnými základy.“

Zájem trhu se mezitím rychle přesunul k decentralizovaným burzám s perpetual kontrakty (perp DEX). Vedle zavedeného Hyperliquidu se objevil nový hráč, aster (ASTR), přezdívaný „Hyperliquid killer“, který získal pozornost díky podpoře od samotného Changpenga Zhaa (CZ).

Co dělá aster zajímavým, je jeho tokenomika, která může změnit pravidla hry. Projekt zavádí pevně omezenou nabídku, spalování poplatků a klesající emise, což z ASTR dělá deflační aktivum. Díky tomu by se mohl stát jedním z největších „supply shock“ projektů sezóny.

Silná vazba na ekosystém BNB a otevřená podpora od CZ přidávají projektu na váze. Pokud se plán naplní, aster by se mohl výkonem přiblížit dokonce i Hyperliquidu.

Podle Čepulise výkon ASTR i BNB odráží širší změnu v dynamice trhu:

„Vše se odehrává v době, kdy bitcoin ztrácí dominanci. To otevírá dveře altcoinům a zatímco BNB působí jako hlavní favorit, Aster se nenápadně staví do fronty.“

Cena tokenu aster v září kolísala mezi 1,33 a 2,36 USD. Zdroj: Cryptonews / Coingecko
Cena tokenu aster v září kolísala mezi 1,33 a 2,36 USD. Zdroj: Cryptonews / Coingecko

Ethereum a Layer 2: Tichý motor altcoinového trhu

I když ethereum v září ustoupilo z centra pozornosti, jeho ekosystém zůstává silný. Letošní léto se pro ETH ukázalo jako velmi plodné. Nejen že altcoin sám dosáhl nového historického maxima, ale projekty běžící v jeho síti také prudce rostly.

Ethereum (ETH)
24h7d30d1yAll time

Tahounem se stal arbitrum (ARB), který mezi červnem a srpnem vyskočil o více než 130 %. Podle Joaquina Mendese, COO společnosti Taiko, jsou Layer 2 sítě jedním z nejslibnějších segmentů současného trhu:

„Skutečná příležitost spočívá v altcoinech se silnými fundamenty, zejména v L2 řešeních pro škálování Etherea. Tyto projekty si získávají stále větší oblibu a mohou těžit z rostoucího zájmu o efektivnější škálování sítě.“

Arbitrum (ARB)
24h7d30d1yAll time

Podle dat platformy CoinGecko v září mezi nejvýkonnější L2 tokeny dostaly merlin chain (MERL) z bitcoinového ekosystému, mantle (MNT) podporovaný burzou Bybit a immutable (IMX) zaměřený na hry a NFT.

Výkonnost L2 tokenů v září 2025: Merlin Chain vede se ziskem 201 %.
Výkonnost L2 tokenů v září 2025: Merlin Chain vede se ziskem 201 %. Zdroj: cryptonews / Coingecko

Jejich úspěch ukazuje, že momentum v L2 projektech se neomezuje jen na síť Ethereum. Mendes však upozorňuje, že ne každý projekt má pevné základy a investoři by měli provádět pečlivý průzkum.

Liquid staking a restaking pohání růst DeFi

Další klíčovou oblastí Etherea je liquid staking a restaking. Tento sektor se stal jedním z největších pilířů DeFi s více než 83,6 miliardami USD v celkové uzamčené hodnotě (TVL), což představuje přes 51 % hodnoty uzamčené v top 10 protokolech.

Liquid staking a restaking platformy dominují DeFi s více než polovinou celkové TVL.
Staking a restaking platformy dominují DeFi s více než polovinou celkové TVL. Zdroj: DeFiLlama

Zářijová čísla ukazují, jak je sektor selektivní. Ether.fi (ETHFI) vyskočil o více než 40 %, EigenCloud (EIGEN) o 44,5 %, zatímco lídr trhu Lido (LDO) klesl o více než 6 %. Kapitál tedy neproudí plošně, ale směřuje k novějším a dynamičtějším projektům.

Výkonnost liquid staking a restaking tokenů v září 2025.
Výkonnost staking a restaking tokenů v září 2025. Zdroj: CoinGecko

Pokud nám tedy září něco ukázalo, pak to, že ne všechny altcoiny se svezou na růstové vlně. BNB přebral vedení od etherea, do hry vstoupil aster a L2 projekty potvrzují svou sílu. Ale i když altcoinová sezóna může být na spadnutí, tentokrát pravděpodobně půjde spíš o selektivní růst než plošnou euforii.

Největší krypto události v říjnu 2025

  • 1. října — odemčení 36,82 mil. tokenů eigencloud (cca 13,77 % celkové nabídky)
  • 3. října — odemčení 24,52 mil. tokenů immutable (1,26 % celkové nabídky)
  • 5. října — program zpětného odkupu tokenů APEX (datum může být dříve)
  • 6. října — vypnutí staré verze cronoscan
  • 10. října — odemčení 321,6 mil. tokenů babylon (24,74 % celkové nabídky)
  • 16. října — odemčení 92,65 mil. ARB tokenů (1,99 % celkové nabídky)
  • 16. října — community call Lido DAO (téma: Ethereum ETF, roadmap Lido Core)
  • říjen 2025 — upgrade Matcha na Celestia – umožní propojení aktiv mezi různými sítěmi
  • říjen 2025 — PoS upgrade na Polygon – až 5000 TPS, finální potvrzení transakcí za 1 s
  • říjen 2025 — spuštění Lido V3 mainnetu – evoluce směrem k modulární a transparentní staking infrastruktuře

Souhrn

Zářijový vývoj jasně ukázal, že BNB se stalo novým lídrem mezi altcoiny, ethereum si ale drží vliv skrze Layer 2 a staking. Aster přináší svěží vítr do sektoru perp DEX a celkově vidíme, že altcoinová sezóna pravděpodobně nebude plošná, ale vyhraje ten, kdo má silné fundamenty a podporu velkých hráčů.

Kryptoměna Zcash šokuje trh: Během týdne vystřelil o 225 % díky institucionální poptávce
2025-10-06 11:55:15
Bitcoin láme cenové rekordy – hranice 125 000 USD padla, z burz mizí miliardy v kryptoměnách
2025-10-06 08:59:08
Kryptoměna BNB láme s cenovým růstem na 1 112 USD rekordy
2025-10-06 04:50:00
Může solana ve 4. čtvrtletí 2025 překonat ethereum?
2025-10-03 09:46:10
Zavede Vanguard ETF pro spotový bitcoin?
2025-10-03 05:16:00
Dolar krvácí, bitcoin slaví: 118 000 USD pokořeno! Přichází nové cenové rekordy?
2025-10-02 15:13:23
Krize v USA bitcoin v růstu nezastavila. Uvidíme nové maximum?
2025-10-02 05:17:00

Nepřehlédni

Altcoiny
Kryptoměna Zcash šokuje trh: Během týdne vystřelil o 225 % díky institucionální poptávce
Roman Blecha
Roman Blecha
2025-10-06 11:55:15
Bitcoin
Bitcoin láme cenové rekordy – hranice 125 000 USD padla, z burz mizí miliardy v kryptoměnách
Jakub Ondruška
Jakub Ondruška
2025-10-06 08:59:08
Roman Blecha
Je aktivním vývojářem a pravidelným přispěvatelem pro několik významných webů zaměřených na kryptoměny, přičemž díky několikaleté praxi v oblasti blockchainu a digitálních aktiv kombinuje hluboké technické znalosti s aktuálním přehledem o dění v kryptosvětě. Ve svých textech se zaměřuje na trendy v DeFi, NFT a makroekonomické vlivy na kryptoměnové trhy, které dokáže přiblížit jak nováčkům, tak ostříleným investorům.
Číst více
Crypto News in numbers
editors
Seznam autorů + 66 dalších
2M+
Počet aktivních čtenářů Cryptonews z celého světa
250+
Návody a recenze
8+
Počet aktivních let na trhu
70+
Mezinárodní tým autorů