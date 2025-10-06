Kryptoměna BNB láme s cenovým růstem na 1 112 USD rekordy
Září přineslo na trh s kryptoměnami nečekaný zvrat, který otřásl dlouholetou dominancí etherea (ETH) mezi altcoiny. Ukázalo se, že vedoucí pozice jsou nestálé, doslova ze dne na den. Poprvé v historii se dostal do čela token BNB, který překročil psychologickou hranici 1 000 USD a stal se novým hlavním tahounem.
Do hry ale nevstoupil jen BNB. Nováčci jako aster (ASTR) začali nahlodávat pozici hyperliquidu v dynamicky rostoucím sektoru perpetuálních DEX, a to i díky podpoře samotného Changpenga Zhaa (CZ).
Ethereum ale rozhodně ze scény nezmizelo. Jeho jeho síla se ukazuje v oblasti Layer 2 řešení a liquid (re)stakingu, které se postupně stávají tahouny současného cyklu.
V tomto článku se podíváme, co to znamená pro trh a které altcoiny mohou převzít štafetu.
BNB láme rekordy: Nový lídr mezi altcoiny
Pro mnoho investorů bylo září šokem. Místo aby trh táhlo ethereum, reflektory se obrátily na BNB a jeho širší ekosystém. Token se poprvé v historii dostal přes 1 000 USD a 3. října dosáhl nového historického maxima na 1 112 USD.
Podle Matase Čepulise, zakladatele a CEO Web3 marketingové agentury LuvKaizen, není tento růst jen výsledkem nadšení drobných investorů.
„BNB stále tlačí retail, ale do hry vstupují i těžké váhy jako Franklin Templeton, která spolupracuje s Binance. Přidáme-li k tomu firemní treasury, které potichu nakupují BNB, a pravidelné čtvrtletní token burny, máme tu rally s pořádnými základy.“
Zájem trhu se mezitím rychle přesunul k decentralizovaným burzám s perpetual kontrakty (perp DEX). Vedle zavedeného Hyperliquidu se objevil nový hráč, aster (ASTR), přezdívaný „Hyperliquid killer“, který získal pozornost díky podpoře od samotného Changpenga Zhaa (CZ).
Co dělá aster zajímavým, je jeho tokenomika, která může změnit pravidla hry. Projekt zavádí pevně omezenou nabídku, spalování poplatků a klesající emise, což z ASTR dělá deflační aktivum. Díky tomu by se mohl stát jedním z největších „supply shock“ projektů sezóny.
Silná vazba na ekosystém BNB a otevřená podpora od CZ přidávají projektu na váze. Pokud se plán naplní, aster by se mohl výkonem přiblížit dokonce i Hyperliquidu.
Podle Čepulise výkon ASTR i BNB odráží širší změnu v dynamice trhu:
„Vše se odehrává v době, kdy bitcoin ztrácí dominanci. To otevírá dveře altcoinům a zatímco BNB působí jako hlavní favorit, Aster se nenápadně staví do fronty.“
Ethereum a Layer 2: Tichý motor altcoinového trhu
I když ethereum v září ustoupilo z centra pozornosti, jeho ekosystém zůstává silný. Letošní léto se pro ETH ukázalo jako velmi plodné. Nejen že altcoin sám dosáhl nového historického maxima, ale projekty běžící v jeho síti také prudce rostly.
Tahounem se stal arbitrum (ARB), který mezi červnem a srpnem vyskočil o více než 130 %. Podle Joaquina Mendese, COO společnosti Taiko, jsou Layer 2 sítě jedním z nejslibnějších segmentů současného trhu:
„Skutečná příležitost spočívá v altcoinech se silnými fundamenty, zejména v L2 řešeních pro škálování Etherea. Tyto projekty si získávají stále větší oblibu a mohou těžit z rostoucího zájmu o efektivnější škálování sítě.“
Podle dat platformy CoinGecko v září mezi nejvýkonnější L2 tokeny dostaly merlin chain (MERL) z bitcoinového ekosystému, mantle (MNT) podporovaný burzou Bybit a immutable (IMX) zaměřený na hry a NFT.
Jejich úspěch ukazuje, že momentum v L2 projektech se neomezuje jen na síť Ethereum. Mendes však upozorňuje, že ne každý projekt má pevné základy a investoři by měli provádět pečlivý průzkum.
Liquid staking a restaking pohání růst DeFi
Další klíčovou oblastí Etherea je liquid staking a restaking. Tento sektor se stal jedním z největších pilířů DeFi s více než 83,6 miliardami USD v celkové uzamčené hodnotě (TVL), což představuje přes 51 % hodnoty uzamčené v top 10 protokolech.
Zářijová čísla ukazují, jak je sektor selektivní. Ether.fi (ETHFI) vyskočil o více než 40 %, EigenCloud (EIGEN) o 44,5 %, zatímco lídr trhu Lido (LDO) klesl o více než 6 %. Kapitál tedy neproudí plošně, ale směřuje k novějším a dynamičtějším projektům.
Pokud nám tedy září něco ukázalo, pak to, že ne všechny altcoiny se svezou na růstové vlně. BNB přebral vedení od etherea, do hry vstoupil aster a L2 projekty potvrzují svou sílu. Ale i když altcoinová sezóna může být na spadnutí, tentokrát pravděpodobně půjde spíš o selektivní růst než plošnou euforii.
Největší krypto události v říjnu 2025
- 1. října — odemčení 36,82 mil. tokenů eigencloud (cca 13,77 % celkové nabídky)
- 3. října — odemčení 24,52 mil. tokenů immutable (1,26 % celkové nabídky)
- 5. října — program zpětného odkupu tokenů APEX (datum může být dříve)
- 6. října — vypnutí staré verze cronoscan
- 10. října — odemčení 321,6 mil. tokenů babylon (24,74 % celkové nabídky)
- 16. října — odemčení 92,65 mil. ARB tokenů (1,99 % celkové nabídky)
- 16. října — community call Lido DAO (téma: Ethereum ETF, roadmap Lido Core)
- říjen 2025 — upgrade Matcha na Celestia – umožní propojení aktiv mezi různými sítěmi
- říjen 2025 — PoS upgrade na Polygon – až 5000 TPS, finální potvrzení transakcí za 1 s
- říjen 2025 — spuštění Lido V3 mainnetu – evoluce směrem k modulární a transparentní staking infrastruktuře
Souhrn
Zářijový vývoj jasně ukázal, že BNB se stalo novým lídrem mezi altcoiny, ethereum si ale drží vliv skrze Layer 2 a staking. Aster přináší svěží vítr do sektoru perp DEX a celkově vidíme, že altcoinová sezóna pravděpodobně nebude plošná, ale vyhraje ten, kdo má silné fundamenty a podporu velkých hráčů.