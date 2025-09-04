Altcoinová sezóna už v září? Signály, očekávání a rizika
Kryptoměnový trh se na začátku podzimu nachází ve fázi, kdy rostoucí zájem investorů a pokles dominance bitcoinu společně otevírají prostor pro spekulace o blížící se altcoinové sezóně. Z dat, které produkuje trh s opcemi a aktivity kolem hlavních ekosystémů vyplývá, že výrazná část obchodníků do konce roku očekává výraznější růst altcoinů.
Zároveň se ale ozývají i hlasy skeptiků, které připomínají historické zkušenosti i možné dopady měnové politiky USA. Nadcházející měsíce tak mohou definitivně rozhodnout, zda se altcoiny skutečně dostanou do popředí – a jestli se tam udrží.
Aktuální situace trhu
Ethereum se v době psaní článku obchoduje za 4 468 USD, což představuje růst o 3 % během posledních 24 hodin. Tento vývoj potvrzuje, že druhá největší kryptoměna si udržuje stabilní pozici i přes celkovou volatilitu krypto trhu.
Bitcoin se nachází na úrovni 111 200 USD, tedy poblíž svých letních hodnot. Zároveň ale jeho dominance klesla na 57 % tržního podílu, což naznačuje postupné uvolňování prostoru pro altcoiny. Tento trend je samozřejmě bedlivě sledován investory, kteří hledají první jasné signály možného většího obratu.
Pokles dominance bitcoinu je pro mnohé analytiky klíčovým ukazatelem. V minulých cyklech se totiž altcoinová sezóna rozběhla vždy tehdy, když se dominance BTC přiblížila hranici 50 %.
Aktuálních 57 % proto někteří vnímají jako předzvěst silnější rotace kapitálu, zatímco jiní upozorňují, že podobné situace v minulosti skončily pouze krátkodobým poskočením hodnoty altcoinů. Trh je tak momentálně v přechodové fázi, kdy se očekává potvrzení dalšího směru.
Kromě čísel hraje roli také nálada investorů, kterou tvoří směsice optimismu a opatrnosti. Část trhu sází na to, že altcoiny získají větší pozornost už v nejbližších týdnech a dominance BTC bude dále klesat. Druhá část ale varuje, že globální makroekonomické podmínky mohou tento proces značně zpomalit, nebo i obrátit. Výsledkem je zvýšená volatilita a časté změny sentimentu, což z altcoinové sezóny činí téma, které rozděluje laiky, analytiky i investory.
Ethereum a Solana jako hlavní ekosystémy
Ethereum si i nadále udržuje roli klíčové platformy pro institucionální kapitál. Nejvíce aktivit spojených s tokenizací aktiv probíhá právě na této síti, což z ní dělá magnet na dlouhodobé investory.
Projekty jako Lido či Aave potvrzují svou stabilní pozici, zatímco novější hráči typu Ethena přinášejí inovace v oblasti syntetických aktiv a výnosových modelů. Díky tomu je Ethereum stále považováno za hlavní pilíř, na kterém stojí většina decentralizovaných financí.
Na druhé straně stojí Solana, která se etablovala jako rychlá a levná alternativa. 1. srpen přinesl jejímu ekosystému viditelný růst, a to zejména díky projektům Raydium a Marinade. Raydium posílilo svou pozici důležité decentralizované burzy, zatímco Marinade upevnilo svou roli v oblasti likvidního stakingu. Tyto úspěchy dokázali přilákat nové uživatele i kapitál, což do značné zvyšuje konkurenceschopnost Solany ve srovnání s dalšími blockchainy.
V rámci takzvaných „Layer 2 válek” si Ethereum stále drží zlatou medaili. Zatímco platforma zůstává hlavní volbou pro instituce, Solana se stala populární mezi vývojáři i uživateli díky své rychlosti a nízkým poplatkům. Tato kombinace přispívá k tomu, že oba ekosystémy tvoří klíčový tandem, který může sehrát rozhodující roli při případném nástupu altcoinové sezóny.
Signály z trhu opcí
Platforma PowerTrade v srpnu zaznamenala obchodní objem přes 1 miliardu USD, přičemž 68 % tvořily call opce. Tento poměr ukazuje na výraznou převahu býčího sentimentu mezi obchodníky, kteří spekulují na růst cen vybraných kryptoměn. Největší zájem se soustředil na solanu, XRP a také TRUMP token, jehož vysoká volatilita přitahuje stále více spekulativního kapitálu.
Rostoucí aktivita se navíc soustřeďuje na prosincové expirace, což poukazuje na očekávání silného závěru roku. Tradeři evidentně počítají s tím, že altcoiny mohou v posledním čtvrtletí získat zásadní momentum. Takový vývoj by odpovídal vzorcům minulých cyklů, kdy se altcoinová sezóna často rozbíhala právě ke konci roku. Zda se však tento scénář skutečně zopakuje, zůstává otevřenou otázkou.
Různé pohledy na altcoinovou sezónu
Eneko Knorr, zakladatel projektu Stabolut, vidí současný trh jako připravený na možnou altcoinovou sezónu, jelikož po růstu bitcoinu obvykle dochází k rotaci kapitálu do altů. Přesto upozorňuje, že historie není žádnou zárukou a letošní cyklus může mít odlišný příběh. Podle něj ale na rozdíl od minulosti hraje roli pevnější základ – spotové ETF, zapojení bank i rostoucí šířka adopce.
Leo Zhao, investiční ředitel MEXC Ventures, upozorňuje, že září by mohlo být bodem zlomu, pokud bitcoin i nadále zůstane v konsolidaci. Vidí v tom šanci, aby ethereum a solana udržely klíčové úrovně a umožnily širšímu trhu altcoinů růst. Podle něj nebude cesta zcela lineární, ale podmínky pro silnější a diverzifikovaný cyklus se postupně vytváří.
Spoluzakladatel projektu Dogecoin Billy Markus se staví k situaci skepticky a prostřednictvím meme přirovnal letošní očekávání k malému kotěti, zatímco rok 2021 označil za silného rysa. Podle něj investoři přeceňují historické paralely a kryptotrh zůstává nepředvídatelný. Jeho postoj odráží obavy, že rok 2025 nepřinese tak výrazný boom altcoinů, jak mnozí doufají.
Část konverzativních analytiků také připomíná, že zářijové snížení sazeb Fedu sice může posílit kryptotrh, ale historicky z nich prioritně těžil hlavně bitcoin. Altcoiny tak mohou zůstat pozadu a čekat na druhou vlnu likvidity. Index altcoinové sezóny je navíc zatím na hodnotě 51, přičemž potvrzení cyklu přichází až nad 75, takže optimismus zatím není na základě dat zcela podložený.
Index altcoinové sezóny a vliv Fedu
Celková kapitalizace altcoinů, sledovaná přes ukazatel TOTAL3, se drží kolem 1 bilionu USD, což naznačuje pokračující silnou podporu trhu. Trh se tak pohybuje v přechodové fázi, kdy altcoiny postupně sílí, ale zatím se nejedná o jednoznačný signál začátku sezóny.
Historie zároveň ukazuje, že snižování sazeb Fedu nemusí automaticky znamenat okamžitý růst altcoinů. V minulých cyklech se často stalo, že první vlna likvidity směřovala především do bitcoinu, zatímco altcoiny reagovali se zpožděním. I proto někteří analytici varují, že i když zářijové rozhodnutí Fedu může nastartovat trh s kryptem, altcoinová sezóna se může rozběhnout později.
Závěr
Současný vývoj na trhu naznačuje, že podmínky pro altcoinovou sezónu se postupně zlepšují. Pokles dominance bitcoinu, rostoucí aktivita v ekosystémech Etherea a Solany a zvýšený zájem obchodníků o opce vytvářejí prostor pro silnější zapojení altcoinů. Zároveň ale zůstává otevřená otázka načasování – část trhu sází na zářijový zlom, jiní upozorňují na historické vzorce a možné zpomalení po snížení sazeb Fedu.
Pro investory je proto i nadále důležité pečlivě sledovat klíčové ukazatele a přistupovat k trhu selektivně. Důležitá teď bude hlavně trpělivost, která bude jistě odměněna. Kryptoměny jsou vysoce volatilní a obchodování s nimi je spojeno s rizikem ztráty kapitálu.