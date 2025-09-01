Kryptoměnové akcie, které porážejí Bitcoin!
Bitcoin letos oslávil už 16 let své existence. Ethereum pak připomnělo desetileté výročí od spuštění. Obě kryptoměny dnes patří mezi nejznámější aktiva na světě a sledují je i investoři v Česku. Přímá investice do krypta ale pro mnoho lidí stále představuje vysoké riziko. Obavy z regulace,daní nebo bezpečnosti vedou část investorů k hledání jiných možností. Jednou z nich jsou akcie firem, které podnikají v kryptoměnovém sektoru. Otázkou je, jak si tyto akcie v roce 2025 stojí ve srovnání s kryptoměnami.
Akcie Coinbase kopírují cenu bitcoinu
Akcie společnosti Coinbase (COIN) zatím v roce 2025 kopírují vývoj bitcoinu. Přestože firma oznámila pokles příjmů i čistého zisků, akcie si drží podobný růst jako BTC. Výsledky hospodařeni u Coinbase často výrazné kolísají. V obdobích, kdy jsou trhy klidné a obchodní aktivita menší, klesají i příjmy z poplatků.
Důležitým milníkem pro firmu se stalo zařazení do indexu S&P 500. Díky tomu se akcie dostaly do portfolií milionů investorů po celém světě prostřednictvím ETF fondů. To posiluje její postavení na trhu a zajišťuje vyšší stabilitu. Investoři nyní čekají na výsledky za třetí čtvrtletí, které ukážou dopad letního růstu BTC i ETH na hospodáření burzy.
Akcie Circle (USDC) přitahovaly velký zájem investorů
Společnost Circle, eminent stablecoinu USDC, patří mezi nejvýraznější nováčky na burze. Její vstup na trh v červnu probudil velký zájem investorů. Cena akcie po IPO rychle vystoupala z původních 31 dolarů na desítky až stovky dolarů během několika dní.
Po prudkém růstu se cena sice ustálila, ale akcie si stále vede nad úrovní hlavních kryptoměn. Circle navíc letos zveřejnila své první finanční výsledky. Ty ukázaly růst tržeb o více než 50 %, což posílilo důvěru trhu v její dlouhodobý potenciál.
Bullish (nový hráč) akcie jsou nejúspěšnější IPO roku
Burza Bullish vstoupila na trh s akciemi za cenu 37 dolarů, přičemž už při otevření vyskočila na 90 dolarů. Během prvního dne se obchodovala až u 118 dolarů, což ukázalo obrovský zájem investorů o nové krypto společnosti. I když se od té doby cena snížila, debut patřil k nejúspěšnějším IPO roku.
Platforma se odlišuje tím, že kromě provozování burzy vlastní také mediální značku CoinDesk. Díky tomu má vliv nejen na obchodování, ale i na informační tok v kryptoměnovém odvětví. Podpora investorů na Well Street, včetně známých jmen jako Peter Thiel, potvrzuje, že trh má chuť financovat nové hráče i v době zvýšené volatility.
Akcie Strategy (dříve MicroStrategy) se zhodnotily o více jak 2 200 %
Společnost Strategy, dŕíve známa jako Microstrategy, původně působila jako firma zaměřená na business intelligence. Zlom nastal v roce 2020, kdy se pod vedením Michaela Saylora začala orientovat na nákupy bitcoinu. Od té doby se firma stala jedním z největších korporátních držitelů BTC a její akcie se pevně spojily s vývojem kryptotrhu.
Za posledních pět let se hodnota akcií Strategy zvýšila o více než 2 200 % zatímco bitcoin ve stejném období vzrostl přibližně o 860 %. V roce 2025 se obě aktiva drží poblíž sebe s růstem okolo 17-18 %. Přesto se akcie v létě vzdálily od svého ročního maxima 543 dolarů, což ukazuje na krátkodobé ochlazení po silném růstu.
Další akcie: Block a MARA Holdings
Block, dříve známý jako Square, zaznamenal v roce 2025 pokles o více než 9 %. Přestože firma patří k průkopníkům v adopci bitcoinu a drží tisíce mincí ve své rozvaze, její akcie nereflektují růst hlavních kryptoměn. Investoři reagují hlavně na slabší výsledky v oblasti platebních služeb.
Jack Dorsey, zakladatel Twitteru a CEO Blocku, dlouhodobě prosazuje vizi propojení plateb a kryptoměn. Přesto se ukazuje, že samotné držení BTC nezaručuje růst ceny akcií. Firma se navíc potýká s rostoucí konkurencí v oblasti digitálních plateb. To vytváří tlak na její hospodářské výsledky.
MARA Holdings, druhý největší korporátní držitel bitcoinu, vlastní více než 50 tisíc BTC. Přesto akcie společnosti od začátku roku klesly zhruba o 8%. Těžební sektor je velmi citlivý na cenu elektřiny a regulace, což ovlivňuje ziskovost. Tento faktor brzdí růst i v době, kdy samotný bitcoin posiluje.
Kromě toho je MARA výrazně vystavena výkyvům na trhu. Vysoké investiční náklady a volatilita kurzu BTC dělají z jejích akcií rizikovější volbu. Pro investory to znamená, že i když bitcoin roste, výnosy těžebních společností se nemusí automaticky zlepšovat. To kontrastuje s firmami, které nabízejí služby přímo spojené s obchodováním krypta.
Výhled do budoucna
Na burzu se v nejbližší době chystají další velká jména kryptoměnového sektoru, například OKX, Kraken, Gemini nebo TRON. Každé nové IPO přitahuje pozornost tradičních investorů a přináší do odvětví čerstvý kapitál. Zároveň tím vzniká více možností, jak se podílet na růstu krypta nepřímo, prostřednictvím akcií. To může dále posílit propojení obou trhů.
Postupně se stírá hranice mezi světem tradičních financí a digitálních aktiv. Zatímco dříve šlo o oddělené oblasti, dnes se stále více proplétají. Banky nabízejí služby spojené s kryptem, burzy vstupují do hlavních indexů a institucionální investoři zvyšují expozici vůči blockchainovým firmám. Tento trend naznačuje, že kryptoměny se stávají běžnou součásti investičního prostředí.
Pro evropské a české investory to otevírá nové příležitosti. Akcie kryptofirem lze snadněji nakoupit prostřednictvím burz nebo ETF fondů, aniž by bylo nutné přímo držet kryptoměny. To snižuje technické i regulatorní bariéry. Český trh se tak může postupně více zapojit do globálního vývoje a nabídnout investorům širší možnosti diverzifikace.
Závěr
Rok 2025 ukazuje, že kryptoakcie jsou rozmanitou alternativou k přímému držení kryptoměn. Některé firmy dokázaly překonat růst bitcoinu, jiné zaostaly a ukázaly závislost na hospodářských výsledcích. Zájem investorů však roste, protože akcie umožňují jednodušší a regulovanější vstup do odvětví. Druhá polovina roku může přinést další IPO i nové příležitosti, ale také větší potřebu citlivého výběru.