哪种加密货币在下半年更具升值潜力？是狗狗币还是Solana？

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 最后更新: 八月 25, 2025

自川普总统在去年11月赢得总统选举以来，加密货币一直处于火热状态，他在竞选中承诺让美国成为全球加密资本，并在他一月份上任后，他的政府立即着手工作。无论是通过国会通过的立法、实施支持加密的内阁成员和顾问，还是美国战略比特币储备，这个行业都获得很大程度的提升。许多投资者相信加密牛市可能会继续，或我们甚至可能处于一个全新的加密接受时代。展望未来，哪种加密货币更可能让你成为百万富翁？是狗狗币还是Solana？

狗狗币能否持续它的吸引力？

狗狗币是一种相当古老的加密货币，于2013年推出。开发者将其创建为一个玩笑，并成为了原始的迷因代币，其柴犬吉祥物的病毒帖子和名人代言使价格上涨，使其成为市值约336亿美元的前十名加密货币。狗狗币之所以特别，是因为它实际上是第一个互联网社区所追随并围绕其建立的加密货币。但从实用性角度来看，狗狗币并没有提供任何优势。其供应量并非有限，实际上每年都在增长。其网络仍然运行在高耗能的工作量证明（PoW）共识机制上，狗狗币的区块链网络每秒并不处理许多交易量。

现在，有关网络可能变更的讨论，包括过渡到权益证明（PoS）共识机制。在权益证明中，代币持有者质押他们的代币以获得被选中验证交易、创建新区块和获得奖励的机会。质押更多代币的人更有可能被选中。工作量证明是高耗能的，因为它涉及运行可以尽快解决密码学难题的硬件。也有传闻称狗狗币可能会构建一个第二层解决方案，允许在链下处理交易，这可能实现智能合约并提高网络的吞吐量，使其可以处理更多的交易。如果这些类型的项目实施，将可能为网络提供更强的实用性。

Solana继续强大的技术网络？

Solana被认为拥有加密行业中最强大的技术网络之一。它不仅运行在PoS网络上，还在网络上具有历史证明（PoH）概念。通过为交易分配时间戳，PoH消除了跨所有计算机节点同步交易时间的耗时过程。这加快了验证交易的过程并提高了网络的可扩展性。因此，Solana目前能够处理接近3,800交易量，尽管潜力更大。

而在最近的一次压力测试中，该网络报告称短暂地处理了超过100,000 交易量，并创造了新的记录。这项能力可能显示出对支付领域的重大破坏潜力，并且可能使Solana在寻求运行具有智能合约功能的去中心化应用的开发者中占据有利地位。Solana以5亿个代币的大量供应推出，因此它并不完全像比特币那样具有吸引力的价值储存功能。然而，该网络确实有一个烧毁机制，永久消除流通中的代币，因此随着时间的推移，该代币可能被证明是通缩的。

哪个代币在下半年更优秀？

尝试估算加密货币的价值并进行未来价格目标预测是非常困难的，因为加密货币不像传统股票那样产生收益或现金流。当前，大家评估加密货币的主要方式是查看其网络的实用性。虽然狗狗币和Solana使得它们的网络和代币同时具有巨大的潜力，特别是随着吞吐量的不断增加。

对狗狗币网络的改变可能有所帮助，如果其未来能过渡到权益证明（PoS）共识机制，或成功构建一个第二层解决方案，允许在链下处理交易，这可能实现智能合约并提高网络的吞吐量，这些都是狗狗币下半年较有发展潜力的原因。