川普延长中国关税90天！比特币价格未能企稳12万美元关口

在8月12日中美关税截止日期之前，美国总统川普已经采取措施，延长对中国商品实施的关税政策。这项关税期限的延长，不但引发了乐观情绪，导致比特币价格的飙升。

川普再延长中国期限90天

根据 CNBC报导，美国总统已签署行政命令，他提议对中国商品加征关税的期限延长90天。这是在原订于8月12日到期的现有期限之前发生的。在这则报导发布后，比特币价格 上涨，达到119,800美元的高点。现时，这个顶级加密货币正重新瞄准其的历史最高价123,000美元，此前一天已突破122,000美元。

#Bitcoin CME Futures GAP



Gap spotted at $118,300 – $119,000 #BTC could revisit this zone before resuming its journey to the 🌕 pic.twitter.com/r5gFh9LzyC — Titan of Crypto (@Washigorira) August 11, 2025

加密分析师Titan of Crypto在X上表示，现时119,000美元以下存在一个CME缺口，如果比特币在持续上升之前，需要填补这一缺口。比特币价格在大多数情况下会填补这些缺口，如果价格关闭缺口，这可能成为一个不错的反转区域。同时，其他因素可能决定比特币在短期到中期的运动。其中包括美国CPI和PPI的通胀数据，分别将于8月12日和13日公布。这些数据非常关键，因为如果显示通胀正在降温，将进一步支持9月份降息的理由。目前，联邦储备在9月FOMC会议上降息的机率为86.4%。

大量比特币做空处于危险区域

根据Coinglass的数据，现时有超过140亿美元的比特币做空处于危险区域，如果比特币触及125,000美元，这些头寸可能会立即消失。加密分析师Altcoin Sherpa强调了比特币价格下一步的2种潜在情景。对于第1种情景，他认为价格可能会回调并形成更高时间框架的底部。该分析师声称这可能需要几周的时间来形成，并在稍后创造出更可持续的走势。

$BTC Finishing this thread, went to 122k and now pulling back. I think that there should be a bounce somewhat soon around the 117k regions but to be determined if this is the local bottom. CME gap is a around there https://t.co/7gCZGtTIVb pic.twitter.com/749IoFUXco — Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) August 11, 2025

在第2种情景中，他表示比特币价格可能会反弹并测试约120,000美元附近的一些较高流动性点。他补充说，这可能会与更多的国库活动和宏观事件相符合。另一方面，日本比特币策略公司Metaplanet最近再次购入518枚比特币，价值6140万美元，使其总持有量达到18,113枚比特币，其总价值现已超过21亿美元。

