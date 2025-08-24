Solana价格预测：若突破关键阻力位 或将再涨10%

过去一天，Solana(SOL)大涨11%，在截至撰文时，报204美元，日交易量突破136亿美元，显示出市场兴趣的强势回归。随着生态持续扩张，Solana依然是DeFi领域中运行速度最快的公链之一。

在基本面上，市场动能同样受到8月22日公告的推动：Jito与资产管理巨头VanEck合作，提交了VanEck JitoSOL ETF的申请。

这一产品将为机构投资者提供对Solana的敞口，同时获取质押奖励，有望在DeFi与传统金融市场之间架起桥梁。而随着美国SEC最近对质押类产品的监管指引更加清晰，当前的监管环境也变得更有利于此类创新。

Solana 技术面指向突破

从技术角度来看，Solana正处于关键拐点。4 小时图在206 – 210美元附近形成了三重顶形态，这一形态通常意味着市场犹豫。但只要更高低点能稳守在187美元 与176美元 之上，整体结构依旧偏向多头。

Solana is trading near $204 after an 11% jump. Price is testing $206–$210 resistance, forming a triple top. A breakout could send SOL toward $218–$228. 🔑 #SOL #Solana pic.twitter.com/lGQdFeqMUz — Arslan Ali (@forex_arslan) August 23, 2025

动能指标进一步强化了看涨的情绪。RSI 位于67，显示强劲需求且没有出现看跌背离。MACD 出现了看涨金叉，柱状图正在扩张，买盘压力依然稳固。

当前关键支撑与阻力位如下：

支撑位： $195、$187、$176

$195、$187、$176 阻力位：$210、$218、$228

若收盘价突破$210，将使三重顶形态失效，并将市场情绪转向延续走势。这样将触发上涨至$218，随后是 $228，与 TradingView 的路径预测一致。

Solana价格预测与交易布局

对于交易者来说，目前是一个等待的阶段。过早入场有可能被回调困住，但若收盘价突破$210，则将形成一个明确的突破。止损位放在$187，可以有效控制下行风险，同时为更高低点形态的延续留出空间

Solana 价格走势图 —— 来源：TradingView

上行目标首先看向$228，随后若动能加速则指向$250。从长期来看，Solana能稳住在当前水平，也是许多人认为它是 以太坊最具竞争力对手之一的原因。其高吞吐量与低费用的特性，已经让它成为DeFi的核心资产，而ETF的出现更进一步增强了机构投资的逻辑。

Momentum stays bullish: RSI near 67, MACD widening. A close above $210 confirms upside, with targets at $228 and possibly $250 in the weeks ahead. 🚀 #Crypto — Arslan Ali (@forex_arslan) August 23, 2025

Solana价格预测高度取决于能否突破$210水平；若能有力突破，下一个10%的上涨 可能就是更大行情的起点。无论是交易者还是长期投资者，这都是一个关键时刻 —— Solana会在阻力位受阻，还是将盘整转化为再次大幅拉升的跳板？

