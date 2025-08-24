BTC $114,753.36 -0.21%
Solana价格预测：若突破关键阻力位　或将再涨10%

cryptocurrency Solana 加密货币 区块链
作者
Sze Lam
作者
Sze Lam
关于作者

Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。

作者简介
最后更新: 
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

过去一天，Solana(SOL)大涨11%，在截至撰文时，报204美元，日交易量突破136亿美元，显示出市场兴趣的强势回归。随着生态持续扩张，Solana依然是DeFi领域中运行速度最快的公链之一。

在基本面上，市场动能同样受到8月22日公告的推动：Jito与资产管理巨头VanEck合作，提交了VanEck JitoSOL ETF的申请。

这一产品将为机构投资者提供对Solana的敞口，同时获取质押奖励，有望在DeFi与传统金融市场之间架起桥梁。而随着美国SEC最近对质押类产品的监管指引更加清晰，当前的监管环境也变得更有利于此类创新。

Solana 技术面指向突破

从技术角度来看，Solana正处于关键拐点。4 小时图在206 – 210美元附近形成了三重顶形态，这一形态通常意味着市场犹豫。但只要更高低点能稳守在187美元 与176美元 之上，整体结构依旧偏向多头。

动能指标进一步强化了看涨的情绪。RSI 位于67，显示强劲需求且没有出现看跌背离。MACD 出现了看涨金叉，柱状图正在扩张，买盘压力依然稳固。

当前关键支撑与阻力位如下：

  • 支撑位：$195、$187、$176
  • 阻力位：$210、$218、$228

若收盘价突破$210，将使三重顶形态失效，并将市场情绪转向延续走势。这样将触发上涨至$218，随后是 $228，与 TradingView 的路径预测一致。

Solana价格预测与交易布局

对于交易者来说，目前是一个等待的阶段。过早入场有可能被回调困住，但若收盘价突破$210，则将形成一个明确的突破。止损位放在$187，可以有效控制下行风险，同时为更高低点形态的延续留出空间

Solana 价格走势图 —— 来源：TradingView

上行目标首先看向$228，随后若动能加速则指向$250。从长期来看，Solana能稳住在当前水平，也是许多人认为它是 以太坊最具竞争力对手之一的原因。其高吞吐量与低费用的特性，已经让它成为DeFi的核心资产，而ETF的出现更进一步增强了机构投资的逻辑。

Solana价格预测高度取决于能否突破$210水平；若能有力突破，下一个10%的上涨 可能就是更大行情的起点。无论是交易者还是长期投资者，这都是一个关键时刻 —— Solana会在阻力位受阻，还是将盘整转化为再次大幅拉升的跳板？

预售项目Bitcoin Hyper ($HYPER)：结合比特币安全性与Solana速度

Bitcoin Hyper ($HYPER) 正在定位为首个由Solana虚拟机 (SVM) 驱动的比特币原生Layer 2网络。其目标是扩展比特币生态，支持极速、低成本的智能合约、去中心化应用，甚至是迷因代币的创建。

通过结合比特币无与伦比的安全性与Solana的高性能框架，Bitcoin Hyper打开了全新的应用场景，包括无缝BTC跨链桥接与可扩展的去中心化应用（dApp）开发。

团队高度重视信任与可扩展性，项目已通过Consult审计，为投资者提供了坚实的信心保障。项目热度正快速升温，预售已突破1130万美元，仅剩下有限配额。目前HYPER代币的价格仅为$0.012775，但随着预售推进，这一价格将逐步上调。

点击此处参与预售

Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 作为一位财经编辑，她不仅熟悉传统金融市场，还密切关注加密货币市场的动态。她热衷于分析和解读加密货币的趋势、项目和投资机会，为读者提供有价值的信息和观点。她通过撰写文章、编辑报道和参与行业讨论，将复杂的概念和技术转化为易于理解的内容，帮助读者更好地了解和参与加密货币领域。
阅读更多
