DOGE价格前瞻：双重底显影 鲍威尔讲话能成救星？

Grayscale正式提交了狗狗币ETF的申请，标志着历史上首个针对迷因币的ETF诞生。而作为最早期的加密货币之一，狗狗币（DOGE）成为这一突破性尝试的主角也并不意外。

美国证券交易委员会（SEC）近期已设定了包括狗狗币在内的多种加密货币ETF申请的审议截止日期，时间定在10月。市场对批准的期待值颇高，尤其是彭博分析师将其通过几率预估为90%，进一步推升了市场热度。

Polymarket上的交易员们对狗狗币ETF的获批同样表现出乐观情绪，预测通过几率目前维持在68%。如果最终获批，这将不仅是狗狗币的重大里程碑，也会成为整个迷因币赛道向前迈进的重要一步。

狗狗币价格预测：双重底正在形成？

市场在美联储主席鲍威尔暗示9月可能降息后迎来强力提振。他在杰克逊霍尔的讲话迅速扭转了此前加密货币与美股的回调走势，重新点燃了投资者的乐观预期，认为美联储可能采取措施来支持经济增长。

来源: DOGEUSD / TradingView

狗狗币（DOGE）价格同样不例外，迅速反弹约7%，并可能正在形成双重底部形态，这通常被视为潜在大涨行情的前兆。

技术指标也在支撑这一看涨观点：RSI 当前处于51的中性水平，这意味着价格在出现回调前仍有上行空间；MACD线同样表现稳健，已经上穿蓝色信号线。

如果DOGE能够成功突破此前的阻力位（红色趋势线），它或许将引领新一轮迷因币上涨潮。下方支撑依然在0.20 美元，这一位置对于保持上行趋势至关重要。

