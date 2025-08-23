BTC $115,637.16 2.21%
DOGE价格前瞻：双重底显影　鲍威尔讲话能成救星？

DOGE Dogecoin 加密货币 狗狗币 迷因币
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

Grayscale正式提交了狗狗币ETF的申请，标志着历史上首个针对迷因币的ETF诞生。而作为最早期的加密货币之一，狗狗币（DOGE）成为这一突破性尝试的主角也并不意外。

美国证券交易委员会（SEC）近期已设定了包括狗狗币在内的多种加密货币ETF申请的审议截止日期，时间定在10月。市场对批准的期待值颇高，尤其是彭博分析师将其通过几率预估为90%，进一步推升了市场热度。

来源: James Seyffart on X

Polymarket上的交易员们对狗狗币ETF的获批同样表现出乐观情绪，预测通过几率目前维持在68%。如果最终获批，这将不仅是狗狗币的重大里程碑，也会成为整个迷因币赛道向前迈进的重要一步。

狗狗币价格预测：双重底正在形成？

市场在美联储主席鲍威尔暗示9月可能降息后迎来强力提振。他在杰克逊霍尔的讲话迅速扭转了此前加密货币与美股的回调走势，重新点燃了投资者的乐观预期，认为美联储可能采取措施来支持经济增长。

来源: DOGEUSD / TradingView

狗狗币（DOGE）价格同样不例外，迅速反弹约7%，并可能正在形成双重底部形态，这通常被视为潜在大涨行情的前兆。

技术指标也在支撑这一看涨观点：RSI 当前处于51的中性水平，这意味着价格在出现回调前仍有上行空间；MACD线同样表现稳健，已经上穿蓝色信号线。

如果DOGE能够成功突破此前的阻力位（红色趋势线），它或许将引领新一轮迷因币上涨潮。下方支撑依然在0.20 美元，这一位置对于保持上行趋势至关重要。

错过了狗狗币？Maxi Doge号称具备1000倍潜力！

这款以狗狗币为灵感的新迷因币刚刚开启预售，就已经吸引了超过140万美元的资金流入。

Maxi Doge被塑造成狗狗币的 “健身兄弟版” ——沉迷于高杠杆交易，纯粹就是100%迷因气质，没有假装自己有复杂的应用场景或严肃的叙事。

不过，即使在实用性上保持轻松态度，Maxi Doge仍设计了一些有趣的社区玩法，比如质押和用户竞赛，这些机制或许能让它在迷因赛道中保持长期活跃。

此外，项目方将40%的代币分配给公开预售，没有私募或内部特供，因此投资者不必担心巨鲸在上线交易所后砸盘出货。

他们还为MAXI持有者提供了质押计划，预售参与者最高可获得212%的年化收益率。也就是说，你甚至可以在预售尚未结束之前，就锁定MAXI并开始赚取奖励。

对于早期支持者而言，这可能是一个实现高额回报、最大化收益的绝佳机会。

立即前往Maxi Doge官网，与聪明的投资者一起参与预售。你可以使用ETH、USDT、BNB，甚至信用卡完成购买。

点击这里参与预售

Logo

