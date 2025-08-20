法国上市公司转型储备SOL 已融资368万欧元及开展质押业务

法国上市公司 Acheter-Louer.fr 于 8 月 19 日宣布进一步增持 Solana（SOL），巩固其作为欧洲首家将 Solana 作为核心储备资产的上市企业地位。本次增持后，公司持有量达到 14,905 枚 SOL，按市值计算约 232 万欧元。这一从房地产业务大胆转向数字资产的举措，象征着机构投资者对加密资产兴趣的日益高涨。

融资 368 万欧元增持 $SOL

Acheter-Louer.fr（股票代码：ALALO）总部位于巴黎，最初专注于房地产撮合与媒体解决方案。然而，在 2025 年 8 月 19 日，公司通过全资子公司正式转型为以 Solana 为核心的财务模式企业。为推动这一战略转型，公司通过发行可转换债券融资 368 万欧元，目标是长期持有 Solana，并通过质押获得年化 5% 至 11% 的被动收益。

此次追加购入为 711 枚 SOL，价格为 11.2 万欧元，资金来源于 200 万欧元的非稀释性债券发行。公司表示，这一动作是其长期投入 Solana 生态系统战略承诺的一部分。

已将持有$SOL投入质押

Acheter-Louer.fr 战略转型的背后有多重市场因素。公司将近期市场动荡导致的 Solana 价格下跌视为机会，实施有意的“逢低买入”战略。公司还确认，自 2025 年 8 月起已开展质押业务，既能从持有资产中获得收益，同时也支持 Solana 网络的安全与功能。Acheter-Louer.fr 在 X（前身 Twitter）上表示：“这一战略性增持，体现了我们对 Solana 基本面的持续信心。”

加密货币储备策略盛行

类似的动作还包括 DeFi Development Corp（纳斯达克代码：DFDV）最近斥资 2,200 万美元购入 Solana。Solana 受到青睐的原因之一在于其技术优势。它是一条为大规模去中心化应用设计的高性能区块链，具有低手续费和高处理能力，对企业作为储备资产极具吸引力。此外，欧洲在数字资产相关监管上的逐渐明朗化，也进一步推动了机构投资者的进入。