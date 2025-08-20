BTC $113,863.11 -1.42%
ETH $4,221.93 -1.65%
USDT $1.00 -0.03%
XRP $2.89 -4.06%
SOL $181.67 0.03%
TRX $0.35 -0.08%
SHIB $0.000012 -2.68%
Cryptonews 新闻

法国上市公司转型储备SOL 已融资368万欧元及开展质押业务

SOL Solana
作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

法国上市公司 Acheter-Louer.fr 于 8 月 19 日宣布进一步增持 Solana（SOL），巩固其作为欧洲首家将 Solana 作为核心储备资产的上市企业地位。本次增持后，公司持有量达到 14,905 枚 SOL，按市值计算约 232 万欧元。这一从房地产业务大胆转向数字资产的举措，象征着机构投资者对加密资产兴趣的日益高涨。

融资 368 万欧元增持 $SOL

Acheter-Louer.fr（股票代码：ALALO）总部位于巴黎，最初专注于房地产撮合与媒体解决方案。然而，在 2025 年 8 月 19 日，公司通过全资子公司正式转型为以 Solana 为核心的财务模式企业。为推动这一战略转型，公司通过发行可转换债券融资 368 万欧元，目标是长期持有 Solana，并通过质押获得年化 5% 至 11% 的被动收益。

此次追加购入为 711 枚 SOL，价格为 11.2 万欧元，资金来源于 200 万欧元的非稀释性债券发行。公司表示，这一动作是其长期投入 Solana 生态系统战略承诺的一部分。

已将持有$SOL投入质押

Acheter-Louer.fr 战略转型的背后有多重市场因素。公司将近期市场动荡导致的 Solana 价格下跌视为机会，实施有意的“逢低买入”战略。公司还确认，自 2025 年 8 月起已开展质押业务，既能从持有资产中获得收益，同时也支持 Solana 网络的安全与功能。Acheter-Louer.fr 在 X（前身 Twitter）上表示：“这一战略性增持，体现了我们对 Solana 基本面的持续信心。”

加密货币储备策略盛行

类似的动作还包括 DeFi Development Corp（纳斯达克代码：DFDV）最近斥资 2,200 万美元购入 Solana。Solana 受到青睐的原因之一在于其技术优势。它是一条为大规模去中心化应用设计的高性能区块链，具有低手续费和高处理能力，对企业作为储备资产极具吸引力。此外，欧洲在数字资产相关监管上的逐渐明朗化，也进一步推动了机构投资者的进入。

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,043,091,536,896
-7.87
最热门币种

更多文章

新闻
比特币回落是否是Uptober前的蓄势？Bitcoin Hyper或将成为第四季度的关键推力
Kelvin Lee
Kelvin Lee
2025-08-20 09:00:54
新闻
210 万英镑比特币失窃 犯人冒警成功套取私钥
Allen Li
Allen Li
2025-08-20 08:43:19
Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者