世界自由金融WLFI代币首发！早期投资者获利了结后急跌逾40％

作者 Frimpong Chan 最后更新: 九月 2, 2025

由川普支持世界自由金融的WLFI代币现己推出，流通量超过240亿代币。主要交易所如币安（Binance），已经将该代币上架，早期投资者将其代币转移以确保获利，因为他们在预售期间以折扣价格购买了这些代币。

🚀 The $WLFI Lockbox is LIVE.



You can now move your $WLFI into the Lockbox to begin the unlock process.



🔗 Unlock here: https://t.co/QXA44NAffg



⏰ Claiming begins: September 1 @ 8:00 AM ET (20% of your initial allocation).



Thread below with step-by-step screenshots. Only use… — WLFI (@worldlibertyfi) August 25, 2025

世界自由金融WLFI代币启动

在一篇X的帖子中，该DeFi项目确认其治理代币现在已经启用，允许持有者在加密货币交易所声明和交易他们的代币。世界自由金融还表示，持有者可以使用官方Chainlink CCIP桥跨链转移他们的代币。此外，该项目透露在启动时将有超过246.6亿WLFI代币在流通。根据此，该代币目前拥有74亿美元的市值。

而根据CoinMarketCap数据，该代币的排名曾一度成为第23位大加密货币，截止撰写本文时，其排名已跌至第27位。此外，该代币在其总供应量1000亿代币的基础上，完全稀释市值为300亿美元。根据TradingView数据显示该代币目前的交易价曾一度升至0.4美元，来到9月2日凌晨时份，其价格已回落至0.2166美元。

拆解WLFI代币流通供应量

而值得注意的是，WLFI代币已在包括Binance、Kraken、HTX和MEXC在内的顶级加密货币交易所上获得了上市。其他交易所，如Coinbase，也已宣布计划上市该代币。根据链上分析平台Lookonchain的数据，三个钱包分别索取了6000万、5300万和4600万代币，并将它们发送到币安交易所。这发生在该平台揭示许多预售参与者在索取代币后将其发送到交易所，以寻求实现利润的同时。

Many presale participants are sending their $WLFI to exchanges after claiming their tokens.



0xC3e7 claimed 60M $WLFI($19.2M) and deposited it to #Binance.



0x7ed4 claimed 53.33M $WLFI($17.1M) and deposited it to #Binance.



0x3881 claimed 46.67M $WLFI($14.9M) and deposited it to… pic.twitter.com/OqozovmYKo — Lookonchain (@lookonchain) September 1, 2025

根据世界自由金融团队的说法，目前流通中的100亿枚代币是解锁的生态系统部分。此外，Alt5 Sigma Corporation拥有77.8亿代币，占总供应量的8%作为其财务策略的一部分。28.8亿代币被预留用于流动性和市场行销目的，以支持首次交易发行，而预售参与者获得了 40 亿代币，这代表他们在发行时的初始 20% 解锁。

We are now live!!!! Our team has always believed in American strength and leadership. With today’s @WorldLibertyFi’s $WLFI 🦅 token launch, we’re setting a new standard for financial freedom; built on trust, speed, and U.S. values. This is a huge moment for the future of money! pic.twitter.com/40yUOZkG5Q — Eric Trump (@EricTrump) September 1, 2025

在WLFI代币的发行时，世界自由金融的联合创始人小川普表示，他们正在透过这一举措为金融自由建立一个新的标准，这是一个建立在信任、速度和美国价值观之上的标准。他补充道，这是一个对未来货币来说重要的时刻。在9月2日凌晨时份，WLFI代币已由上市时的高点0.3998美元，一直下跌至凌晨时份的0.214美元，现时的跌幅已高达40％以上。