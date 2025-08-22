川普家族背书稳定币USD1上线Coinbase 日交易量仍与USDT差近200倍
Coinbase 于 21 日晚间宣布，将上线由 World Liberty Financial（WLFI）发行、并获川普家族背书的稳定币 USD1。
川普总统长子第一时间转发
随后，WLFI 首席执行官 Eric Trump ，即川普总统长子，立即在社交平台转发消息，并暗示更多进展即将公布。在川普家族的强力加持下，USD1 很快吸引了机构关注。例如，Bullish Exchange 已用 USD1 处理 IPO 资金，阿布扎比主权基金 MGX 也通过 Binance 使用 USD1 完成了 20 亿美元的大额交易。
USD1 于 2025 年 3 月推出，锚定美元 1:1 储备，基于以太坊 ERC-20 标准。短短五个月时间，流通规模已迅速扩张至约 24 亿美元，当中亦在BNB链展现出惊人的市场渗透速度，区块链分析公司 TK Research（TK研究）于5月28日发布报告称，USD1 在5月21日后计算的一星期时间， BNB链上的迷因币交易中已拿下近90%的市场份额。
暂时难以成为稳定币巨头威胁
当前，USD1 目前仅有 24 亿美元市值、约 5 亿美元日交易量，与Tether（USDT）以约 1,670 亿美元市值和超 1,000 亿美元日交易量、Circle 的 USDC 以约 670 亿美元市值和 200 亿美元日交易量差距甚大。
