川普家族背书稳定币USD1上线Coinbase 日交易量仍与USDT差近200倍

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 八月 22, 2025

Coinbase 于 21 日晚间宣布，将上线由 World Liberty Financial（WLFI）发行、并获川普家族背书的稳定币 USD1。

川普总统长子第一时间转发

USD1 is officially on @Coinbase!!!



More @worldlibertyfi news to come very soon! https://t.co/GaDxpHAlH3 — Eric Trump (@EricTrump) August 21, 2025

随后，WLFI 首席执行官 Eric Trump ，即川普总统长子，立即在社交平台转发消息，并暗示更多进展即将公布。在川普家族的强力加持下，USD1 很快吸引了机构关注。例如，Bullish Exchange 已用 USD1 处理 IPO 资金，阿布扎比主权基金 MGX 也通过 Binance 使用 USD1 完成了 20 亿美元的大额交易。

USD1 于 2025 年 3 月推出，锚定美元 1:1 储备，基于以太坊 ERC-20 标准。短短五个月时间，流通规模已迅速扩张至约 24 亿美元，当中亦在BNB链展现出惊人的市场渗透速度，区块链分析公司 TK Research（TK研究）于5月28日发布报告称，USD1 在5月21日后计算的一星期时间， BNB链上的迷因币交易中已拿下近90%的市场份额。

暂时难以成为稳定币巨头威胁

当前，USD1 目前仅有 24 亿美元市值、约 5 亿美元日交易量，与Tether（USDT）以约 1,670 亿美元市值和超 1,000 亿美元日交易量、Circle 的 USDC 以约 670 亿美元市值和 200 亿美元日交易量差距甚大。