【Bitcoin Asia 2025香港】小川普称赞中国是加密货币领域的强大力量

Eric Trump在香港最大的加密货币爱好者聚会Bitcoin Asia 2025，称赞了香港和中国，并与大会的组织者进行了轻松的对话。他指今次是大家在加密货币上留下了难以置信的印记，并指毫无疑问，中国在这方面是一个强大的力量。

Bitcoin Asia 2025吸引17000名参与者

Bitcoin Asia 2025这个为期两天的活动，吸引了超过17,000名参与者，这个数字是去年的3倍。今次大会的焦点主角Eric Trump，更预测比特币的价值将从目前的110,000美元飙升至100万美元。他在大会上更指自己爱香港，绝对爱大家，谢谢大会给予他热情接待，他更指这为座市所展现的热情款待真是难以置信。

攝影：Frimpong Chan

这次大会突显了香港在虚拟资产和加密货币世界中日益重要的角色，因为香港的标志性稳定币条例和监管框架已于8月1日生效，虽然与中国大陆形成对比，因为中国自2013年起，已禁止加密货币的挖矿和交易。现时中国当局打算把香港定位为，在数字资产政策上试验比特币政策的地方。主持人David Bailey表示，所以他们已经将这里确定为，Bitcoin Asia 2025是世界与中国相关的交汇点。

加密货币仍被视为投机性资产

现时，加密货币受到国际清算银行和中央银行的拒绝，被视为投机性资产，因为它们缺乏符合货币定义的特质。然而，支持者对加密货币的去中心化特性表示欢呼，称其为传统银行和金融系统的可行替代品。Eric Trump在这方面也作出了回应，他指自己的加密货币旅程，始于摩根大通和美国银行在内的拒绝行为，因为他们拒绝接受唐纳德川普作为客户。

攝影：Frimpong Chan

他指有不少人问他，如果银行没有关闭你所有的账户，你认为你会转到加密货币吗？他指不会，更说自己不会以这样的方式跌入加密货币的世界。他指进入了加密货币的世界，自己开始遇到一生中一些最伟大的人，这些人相信未来，相信科技，并且是想要建立能够改变未来生活的动态公司的伟大人才。这就是川普家族如何与加密社群成为朋友的原因。

Eric Trump更指出，在场人士在比特币和加密货币方面留下了不可思议的印记，中国在这个世界上拥有巨大的影响力，而他们做得很好，顺便说一句，我同样要给中东一定的赞誉，我是说中东在大规模地拥抱加密货币，他们在这方面迅速行动，顺便提一下，在南美有几个小国家，他们没有购买能力，没有GDP，没有真正的货币手段，但同样重要的是，他们拥有无比的热情和信念，因此，他们在货币资源方面可能有所欠缺，但他们的热情让他们的努力与众不同。

比特币是有限才会再强大

Eric Trump指现时，比特币已变得对于普通人来说越来越容易获得，开始在世界各地的大型金融机构保管，比特币交易所也越来越好，越来越友好。我曾经是那个从酒店业出来会对交易所大喊大叫的人，说这太难了，你们让购买加密货币变得太困难，这实际上阻碍了大众，完全相反。那些投资比特币的公司不会放弃比特币，那些主权财富基金不会放弃比特币，而全世界只有2100万个比特币，它是整个世界中唯一没有被创造更多的商品。

他最后指出，如果黄金价格真的涨到2万美元一盎司，他会把这座该死的楼推倒，然后在那根柱子里找到黄金，就在那里，到时候大家就能找到它。这是不可能的，而加密货币是可以发生的，对于比特币来说，它是有限的，这正是它如此强大的原因。大家最好开始购买比特币，现在进入这个市场的人，快要购买的人，那些人才是赢得比赛的人，因为那些市场，那些资本市场每天都在开放，并且让大众更容易进入，所以大家才会出现在今次的Bitcoin Asia 2025大会上。