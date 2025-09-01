WLFI 衍生品在川普相关币 9 月 1 日解锁代币前暴涨 500%
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
World Liberty Financial（WLFI）衍生品交易飙升，因市场对川普相关项目首批代币将于周一发行的预期升温。
根据 Coinglass 数据，WLFI 衍生品的 24 小时交易量周一飙升超过 530%，达到 39.5 亿美元，未平仓合约增长超过 60%，达到 9.319 亿美元。这一激增发生在解锁事件前数小时，该事件定于东部时间上午 8:00 举行。
该项目将释放其最早轮次购买的 20% 代币，价格分别为 0.015 美元 和 0.05 美元，可通过名为 Lockbox 的流程领取。这些解锁代币约占总供应量的 5%。
以当前价格计算，最早轮次的投资者有望获得超过二十倍的投资回报。
WLFI 交易将于 9 月 1 日开始，投资者限售五分之一
WLFI 作为 World Liberty Financial 的治理代币发行，旨在让持有者对协议升级进行投票。交易将于 9 月 1 日正式开始，但早期投资者仅被允许出售其分配量的五分之一。
包括唐纳德·川普小儿子和埃里克·特朗普在内的创始人，将不参与此次初始代币释放。
此次发行将测试川普名字能在多大程度上推高 1000 亿代币供应量 的价值。在盘前交易中，一些平台将 WLFI 定价约为 0.42 美元，这意味着完全稀释后的估值接近 400 亿美元。
这一水平将使其排名进入前 45 大数字资产。一些投资者认为，它有可能进入前 20 名，这一跃升将鼓励更多交易所将其上线交易。
World Liberty Financial 的年轻背后承载着政治分量
World Liberty Financial 刚成立不到一年，但因与川普家族的关联而备受关注。总统在就任前曾在社交媒体上推广该项目，而开发者 Steven Witkoff 被列为联合创始人。
过去一年，这个家族在加密领域的布局不断扩大，涵盖稳定币、比特币挖矿以及数字资产基金等业务。在监管开始逐渐向行业倾斜的时期，这些业务将川普品牌延伸到了投机性金融的各个角落。
川普重返白宫后，签署了规范稳定币的法律，并任命了被视为更支持数字资产的监管人员。
与此同时，他的儿子们将家族企业进一步推进加密货币领域。因此，WLFI 现在被定位为连接传统金融与开放经济的桥梁，希望吸引散户资金流入。
创始人代币在治理投票前保持锁定
家族的财务持股份额相当可观。据报道，与川普及其亲属相关的 DT Marks DEFI LLC 拥有 WLF Holdco 38% 的股份，该公司控制着 World Liberty 及其扣除费用后的收益。该实体还持有 225 亿 WLFI 代币，并已收取相当于代币销售收益 75% 的费用。
创始人代币将在 WLFI 持有者就释放计划进行投票之前保持锁定。因此，其未来价值完全取决于治理流程。与此同时，散户投资者必须迅速行动。他们需要决定是现在在行情中出售，还是在 WLFI 在主要交易所上线时长期持有以追求更高回报。