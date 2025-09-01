WLFI 衍生品在川普相关币 9 月 1 日解锁代币前暴涨 500%

作者 Ada Chui 作者 Ada Chui 关于作者 专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。 作者简介 分享 已复制 最后更新: 九月 1, 2025

World Liberty Financial（WLFI）衍生品交易飙升，因市场对川普相关项目首批代币将于周一发行的预期升温。

根据 Coinglass 数据，WLFI 衍生品的 24 小时交易量周一飙升超过 530%，达到 39.5 亿美元，未平仓合约增长超过 60%，达到 9.319 亿美元。这一激增发生在解锁事件前数小时，该事件定于东部时间上午 8:00 举行。

该项目将释放其最早轮次购买的 20% 代币，价格分别为 0.015 美元 和 0.05 美元，可通过名为 Lockbox 的流程领取。这些解锁代币约占总供应量的 5%。

以当前价格计算，最早轮次的投资者有望获得超过二十倍的投资回报。

WLFI 交易将于 9 月 1 日开始，投资者限售五分之一

WLFI 作为 World Liberty Financial 的治理代币发行，旨在让持有者对协议升级进行投票。交易将于 9 月 1 日正式开始，但早期投资者仅被允许出售其分配量的五分之一。

🗳️ Trump-linked World Liberty Financial token is set to begin trading after a 99.94% approval vote, paving the way for market speculation and a potential rise in Trump’s crypto holdings.#WorldLibertyFinancial #WLFI https://t.co/OL1BFHAx5G — Cryptonews.com (@cryptonews) July 17, 2025

包括唐纳德·川普小儿子和埃里克·特朗普在内的创始人，将不参与此次初始代币释放。

此次发行将测试川普名字能在多大程度上推高 1000 亿代币供应量 的价值。在盘前交易中，一些平台将 WLFI 定价约为 0.42 美元，这意味着完全稀释后的估值接近 400 亿美元。

这一水平将使其排名进入前 45 大数字资产。一些投资者认为，它有可能进入前 20 名，这一跃升将鼓励更多交易所将其上线交易。

World Liberty Financial 的年轻背后承载着政治分量

World Liberty Financial 刚成立不到一年，但因与川普家族的关联而备受关注。总统在就任前曾在社交媒体上推广该项目，而开发者 Steven Witkoff 被列为联合创始人。

过去一年，这个家族在加密领域的布局不断扩大，涵盖稳定币、比特币挖矿以及数字资产基金等业务。在监管开始逐渐向行业倾斜的时期，这些业务将川普品牌延伸到了投机性金融的各个角落。

川普重返白宫后，签署了规范稳定币的法律，并任命了被视为更支持数字资产的监管人员。

与此同时，他的儿子们将家族企业进一步推进加密货币领域。因此，WLFI 现在被定位为连接传统金融与开放经济的桥梁，希望吸引散户资金流入。

创始人代币在治理投票前保持锁定

家族的财务持股份额相当可观。据报道，与川普及其亲属相关的 DT Marks DEFI LLC 拥有 WLF Holdco 38% 的股份，该公司控制着 World Liberty 及其扣除费用后的收益。该实体还持有 225 亿 WLFI 代币，并已收取相当于代币销售收益 75% 的费用。

创始人代币将在 WLFI 持有者就释放计划进行投票之前保持锁定。因此，其未来价值完全取决于治理流程。与此同时，散户投资者必须迅速行动。他们需要决定是现在在行情中出售，还是在 WLFI 在主要交易所上线时长期持有以追求更高回报。