【Bitcoin Asia 2025香港】赵长鹏：比特币将取代美元成为全球储备

8月28至29日在香港举办的BITCOIN ASIA 2025大会上，币安创始人赵长鹏（CZ）表示，他坚信比特币在未来会成为全球储备货币。他提到，这是一段演进的过程。如今我们已经看到，不仅传统金融行业，甚至一些国家也开始采用比特币和其他加密货币。这种变化显示出加密货币的发展已经走过了很长一段路。

币安创办人及执行主席赵长鹏表示，他相信比特币将成为全球储备货币，并取代美元。他在2025年亚洲比特币大会的开幕日发表了这个言论，并担任主题演讲者，他也强调比特币作为加密生态系统的黄金角色。在热情的观众面前，他将比特币描绘为货币系统中的一个基本演变，这可能会导致金融稳定性和透明度的提升，除了作为一种投机资产之外。

另外，赵长鹏的言论显示出对比特币在机构吸纳和长期前景方面的信心日益增加，他指比特币的固定数量、去中心化结构和不可变更的账本使其成为理想的储备资产。他声称，与可能通胀和易受地缘政治操控的传统货币不同，比特币提供了一条抗审查和透明的前进道路。

他在大会上提出全球宏观问题，例如过度印钞和预算赤字，作为比特币在投机性使用之外增长的加速因素。他呼吁各国中央银行和国际投资者开始将比特币纳入其储备框架中。赵长鹏表示世界对集中货币的信任正在减弱，比特币提供了一种韧性的替代方案。他再引用比特币在过去十年中的表现，预测随着机构投资者、政府机构和跨国公司的认可，其价格稳定性和市场深度将继续改善。他强调了与早期金本位储备的类比，并强调比特币的网络效应和可编程性作为当前特征。

赵长鹏再指出，大型全球银行和资产管理公司增加对现货比特币ETF的敞口，这表明主流金融逐渐接受数字资产的正常化。最后，他呼吁政策制定者和金融领导者重新考虑比特币在货币体系中的角色。他指现时大家正在见证一场货币革命。越早准备，过渡就会越平稳。

如果比特币被广泛接受，它有潜力颠覆美国美元在全球贸易、中央银行储备和跨境支付中近40年的主导地位。随着会议的推进，所有目光都集中在赵长鹏的发言将如何影响从亚洲到西方的未来政策和投资决策。随着比特币的持续成熟，比特币现在正成为全球储备货币。他强调对抗通胀、地缘政治冲突等特质，传统金融机构现在正向比特币注入资金。