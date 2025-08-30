BTC $108,612.14 -1.27%
ETH $4,393.82 1.09%
USDT $1.00 -0.05%
XRP $2.81 -2.48%
SOL $202.59 -2.42%
TRX $0.34 0.70%
SHIB $0.000012 1.38%
Cryptonews 比特币新闻

【Bitcoin Asia 2025香港】赵长鹏：比特币将取代美元成为全球储备

bitcoin Bitcoin Asia 2025 btc 比特币
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
作者
Frimpong Chan
作者
Frimpong Chan
作者简介
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

8月28至29日在香港举办的BITCOIN ASIA 2025大会上，币安创始人赵长鹏（CZ）表示，他坚信比特币在未来会成为全球储备货币。他提到，这是一段演进的过程。如今我们已经看到，不仅传统金融行业，甚至一些国家也开始采用比特币和其他加密货币。这种变化显示出加密货币的发展已经走过了很长一段路。

比特币将成为全球储备货币

币安创办人及执行主席赵长鹏表示，他相信比特币将成为全球储备货币，并取代美元。他在2025年亚洲比特币大会的开幕日发表了这个言论，并担任主题演讲者，他也强调比特币作为加密生态系统的黄金角色。在热情的观众面前，他将比特币描绘为货币系统中的一个基本演变，这可能会导致金融稳定性和透明度的提升，除了作为一种投机资产之外。

另外，赵长鹏的言论显示出对比特币在机构吸纳和长期前景方面的信心日益增加，他指比特币的固定数量、去中心化结构和不可变更的账本使其成为理想的储备资产。他声称，与可能通胀和易受地缘政治操控的传统货币不同，比特币提供了一条抗审查和透明的前进道路。

他在大会上提出全球宏观问题，例如过度印钞和预算赤字，作为比特币在投机性使用之外增长的加速因素。他呼吁各国中央银行和国际投资者开始将比特币纳入其储备框架中。赵长鹏表示世界对集中货币的信任正在减弱，比特币提供了一种韧性的替代方案。他再引用比特币在过去十年中的表现，预测随着机构投资者、政府机构和跨国公司的认可，其价格稳定性和市场深度将继续改善。他强调了与早期金本位储备的类比，并强调比特币的网络效应和可编程性作为当前特征。

主流金融逐渐接受数字资产

赵长鹏再指出，大型全球银行和资产管理公司增加对现货比特币ETF的敞口，这表明主流金融逐渐接受数字资产的正常化。最后，他呼吁政策制定者和金融领导者重新考虑比特币在货币体系中的角色。他指现时大家正在见证一场货币革命。越早准备，过渡就会越平稳。

如果比特币被广泛接受，它有潜力颠覆美国美元在全球贸易、中央银行储备和跨境支付中近40年的主导地位。随着会议的推进，所有目光都集中在赵长鹏的发言将如何影响从亚洲到西方的未来政策和投资决策。随着比特币的持续成熟，比特币现在正成为全球储备货币。他强调对抗通胀、地缘政治冲突等特质，传统金融机构现在正向比特币注入资金。

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$3,973,142,127,307
-5.67
最热门币种

更多文章

新闻
PYTH因美联储数据大爆发　下一个SPX6900 —T6900距离上线仅剩4天！
2025-08-30 05:00:00
新闻
【Bitcoin Asia 2025香港】小川普称赞中国是加密货币领域的强大力量！比特币将飙升至100万美元
Frimpong Chan
Frimpong Chan
2025-08-29 11:28:37
Frimpong Chan
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者