世界自由金融将孙宇晨列入黑名单！现时持有超过1亿美元WLFI代币

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 最后更新: 九月 5, 2025

世界自由金融已将与波场创始人孙宇晨相关的钱包列入黑名单，因为WLFI代币的数百万美元转移。Arkham确认该黑名单地址属于孙宇晨，同时也显示了链上交易的记录。尽管孙宇晨作出否认，但WLFI的价格仍下跌16%。

JUSTIN SUN JUST CLAIMED $178 MILLION $WLFI



Justin Sun just claimed his 20% unlock of WLFI – worth almost $200 Million. In total, he holds $891.2 MILLION of WLFI!



He says he is not selling anytime soon. https://t.co/o1qft2IuvB pic.twitter.com/G2ggEjbqxC — Arkham (@arkham) September 1, 2025

世界自由金融将孙宇晨列入黑名单

这次黑名单行动是在Arkham数据显示，孙宇晨将价值900万美元的WLFI转移到另一个地址后所发生的。受到关注的交易活动随着孙宇晨的钱包多次转移而产生，包括向HTX交易所的存款。Arkham显示的投资组合数据还显示，孙宇晨持有超过1亿美元的WLFI代币，以及其他大型加密资产。早前，WLFI以70亿美元的市值首次亮相。

Justin Sun (@justinsuntron) has deposited 5.289M $WLFI, worth $1.19M into #HTX over the past 2 days.



Justin has spent $75M to buy 3B $WLFI and received 600M $WLFI as a token unlock.



Address: 0x5ab26169051d0d96217949adb91e86e51a5fda74



Data: @nansen_ai pic.twitter.com/KTOOchpT66 — Onchain Lens (@OnchainLens) September 3, 2025

而Onchain Lens独立报导，孙宇晨向一个新钱包转移了5000万枚WLFI币，价值912万美元。分析师建议这些代币可能是要进入HTX，因为孙宇晨之前曾在那里活跃。额外资料显示，他在过去两天内向HTX存入了528万WLFI，价值119万美元。根据Wu区块链在X上的帖文补充，一个与HTX相关的钱包在32小时内将约6000万枚WLFI转移到币安存款地址。这一转移引发了对孙宇晨的WLFI持有量，可能进入更广泛的交易所流通的猜测。

Onchain data shows that over the past 32 hours, HTX address “HTX 48” transferred approximately 60,000,000 WLFI tokens to Binance deposit address 0xf387D7…29FcB5. In response, Justin Sun stated, “Our address only conducted a few small deposit tests to the exchange, followed by… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 4, 2025

Arkham数据还显示，孙宇晨目前控制着约5.95亿WLFI代币，按目前市场价值计算约为1.07亿美元。这个余额代表他未锁定的分配，占他总持有量的约20%。根据他最初的购买和解锁条款，约24亿WLFI仍然在限制期内锁定，这一数字与分析师报导的链上估算一致。

孙宇晨否认对市场造成影响

孙宇晨对声明表示驳斥，称交易仅是例行测试和地址分散。他坚持实际上并没有发生买卖，强调这些变动无法对WLFI的市场产生影响，他在X帖文出表示，地址只是笼统地做了几笔交易所充值测试，金额非常低，然后做了一个地址分散，没有涉及任何买卖，不可能对市场产生任何影响。

我们的地址只是笼统地做了几笔交易所充值测试，金额非常低，然后做了一个地址分散，没有涉及任何买卖，不可能对市场产生任何影响。 — H.E. Justin Sun 👨‍🚀 (Astronaut Version) (@justinsuntron) September 4, 2025

可是，更多的数据显示孙宇晨与WLFI的关联，Onchain Lens发布了孙宇晨为购买30亿WLFI而花费7500万美元，并作为代币解锁获得了6亿枚WLFI代币，这些资产使孙宇晨成为WLFI代币中最富有的持有者之一。而在加密世界里，黑名单事件并不常见，因为区块链协议通常不会针对高调行业参与者的钱包设计黑名单。这表明世界自由金融意图将其代币生态系统控制在手中，因为WLFI交易量持续增长。WLFI代币还获得了币安的上市，扩大了市场接触。根据CoinMarketCap的数据，WLFI在9月4日仅仅一天内下跌了超过16%，并一度降至0.1635美元。

PepeNode成为新一代挖矿型迷因币

在 PepeNode ($PEPENODE) 中，越早参与的用户可以解锁更高等级的节点奖励。其 Mine-to-Earn 质押系统赋予早期节点比后期获得的节点更强的奖励产出能力。这一机制设计不仅为早期采用者提供了强力激励，同时也防止了“后期巨鲸”对网路动态产生过度影响。目前，PepeNode的质押年化回报率高达 2,913%。PEPENODE的代币奖励分配规则为，每生成一个以太坊区块，就释放3,001枚$PEPENODE，奖励将在两年内分配完成。

大多数加密货币的预售都把投资者困在「买入后干等」的模式里，直到代币上 DEX 或 CEX 交易所才有用途。这让初期热度在上市日往往消退，散户投资者更容易错失红利。挖矿与质押同样未能弥补这个缺口。即使比特币今年挖矿收益预计达到200亿美元，传统矿机仍需昂贵硬体与高额电费，对普通用户极不友好。质押虽然简单，但通常只是「放币生息」，缺乏互动性。而PepeNode提供的机制相当直观，不需要硬体、不需电费，甚至不需技术背景。它建立了一个以 $PEPENODE 代币驱动的虚拟挖矿系统，当前报价0.0010407美元，但距离价格阶梯上调仅剩不到1天。

点击这里参与预售