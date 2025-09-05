世界自由金融将孙宇晨列入黑名单！现时持有超过1亿美元WLFI代币
世界自由金融已将与波场创始人孙宇晨相关的钱包列入黑名单，因为WLFI代币的数百万美元转移。Arkham确认该黑名单地址属于孙宇晨，同时也显示了链上交易的记录。尽管孙宇晨作出否认，但WLFI的价格仍下跌16%。
世界自由金融将孙宇晨列入黑名单
这次黑名单行动是在Arkham数据显示，孙宇晨将价值900万美元的WLFI转移到另一个地址后所发生的。受到关注的交易活动随着孙宇晨的钱包多次转移而产生，包括向HTX交易所的存款。Arkham显示的投资组合数据还显示，孙宇晨持有超过1亿美元的WLFI代币，以及其他大型加密资产。早前，WLFI以70亿美元的市值首次亮相。
而Onchain Lens独立报导，孙宇晨向一个新钱包转移了5000万枚WLFI币，价值912万美元。分析师建议这些代币可能是要进入HTX，因为孙宇晨之前曾在那里活跃。额外资料显示，他在过去两天内向HTX存入了528万WLFI，价值119万美元。根据Wu区块链在X上的帖文补充，一个与HTX相关的钱包在32小时内将约6000万枚WLFI转移到币安存款地址。这一转移引发了对孙宇晨的WLFI持有量，可能进入更广泛的交易所流通的猜测。
Arkham数据还显示，孙宇晨目前控制着约5.95亿WLFI代币，按目前市场价值计算约为1.07亿美元。这个余额代表他未锁定的分配，占他总持有量的约20%。根据他最初的购买和解锁条款，约24亿WLFI仍然在限制期内锁定，这一数字与分析师报导的链上估算一致。
孙宇晨否认对市场造成影响
孙宇晨对声明表示驳斥，称交易仅是例行测试和地址分散。他坚持实际上并没有发生买卖，强调这些变动无法对WLFI的市场产生影响，他在X帖文出表示，地址只是笼统地做了几笔交易所充值测试，金额非常低，然后做了一个地址分散，没有涉及任何买卖，不可能对市场产生任何影响。
可是，更多的数据显示孙宇晨与WLFI的关联，Onchain Lens发布了孙宇晨为购买30亿WLFI而花费7500万美元，并作为代币解锁获得了6亿枚WLFI代币，这些资产使孙宇晨成为WLFI代币中最富有的持有者之一。而在加密世界里，黑名单事件并不常见，因为区块链协议通常不会针对高调行业参与者的钱包设计黑名单。这表明世界自由金融意图将其代币生态系统控制在手中，因为WLFI交易量持续增长。WLFI代币还获得了币安的上市，扩大了市场接触。根据CoinMarketCap的数据，WLFI在9月4日仅仅一天内下跌了超过16%，并一度降至0.1635美元。
