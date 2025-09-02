WLFI发起DAO提案回购及销毁代币 WLFI止跌重回0.25美元水平
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息。
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
由川普家族支持的 DeFi 项目 World Liberty Financial 的原生代币 WLFI 昨晚（1 日）正式上线交易。尽管上线前备受关注，但开盘后仍面临大量抛售，币价从 0.32 美元迅速下跌超过 30%，一度触及 0.21 美元。对此，团队迅速提出“回购并销毁代币”的治理方案，试图通过减少流通供应来稳住币价，以安抚市场并稳固投资者信心。
令短期投机场退出流动性
根据官方消息，上述提案建议将 WLFI 协议自有流动性（POL）产生的所有手续费用于在公开市场回购 WLFI 并永久销毁。目的在于将代币直接发送至“黑洞地址”永久销毁，从而让短期投机者持有的筹码退出流通，相对增加长期持有者在总供应量中的份额。
- 直接减少流通量：每笔交易产生的手续费都将用于从流通中移除 WLFI。
- 强化持币者利益一致性：该计划移除那些不致力于 WLFI 长期增长的参与者所持有的代币，相对提高长期承诺持有者的权重。
- 与增长相匹配：使用量越多 = 手续费越多 = 销毁的 WLFI 越多。
- 透明公开：销毁行为在链上记录，并向社区报告。
运作方式
WLFI 从其在以太坊（Ethereum）、币安智能链（BSC）和 Solana 上的自有流动性头寸收取手续费。
这些手续费用于在市场上回购 WLFI 代币，回购的代币随后发送至销毁地址，永久减少总供应量。
考虑的替代方案：
- 将手续费保留在金库（Treasury）用于运营。
- 将手续费在金库与销毁之间分配。
截稿前，WLFI收复失地，现报0.2565美元，交易量因上线交易所24小时暴增99855623.18%。
更多文章
in numbers
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者