WLFI发起DAO提案回购及销毁代币 WLFI止跌重回0.25美元水平

作者 Allen Li 最后更新: 九月 2, 2025

由川普家族支持的 DeFi 项目 World Liberty Financial 的原生代币 WLFI 昨晚（1 日）正式上线交易。尽管上线前备受关注，但开盘后仍面临大量抛售，币价从 0.32 美元迅速下跌超过 30%，一度触及 0.21 美元。对此，团队迅速提出“回购并销毁代币”的治理方案，试图通过减少流通供应来稳住币价，以安抚市场并稳固投资者信心。

令短期投机场退出流动性

🦅 New Governance Proposal is live



We’re proposing that 100% of fees earned by WLFI’s protocol-owned liquidity (POL) be used for buyback & burn of $WLFI.



This means every trade = fewer tokens in circulation.



Read the full proposal 👉 https://t.co/k8JPGySRoH — WLFI (@worldlibertyfi) September 1, 2025

根据官方消息，上述提案建议将 WLFI 协议自有流动性（POL）产生的所有手续费用于在公开市场回购 WLFI 并永久销毁。目的在于将代币直接发送至“黑洞地址”永久销毁，从而让短期投机者持有的筹码退出流通，相对增加长期持有者在总供应量中的份额。

直接减少流通量：每笔交易产生的手续费都将用于从流通中移除 WLFI。

强化持币者利益一致性：该计划移除那些不致力于 WLFI 长期增长的参与者所持有的代币，相对提高长期承诺持有者的权重。

与增长相匹配：使用量越多 = 手续费越多 = 销毁的 WLFI 越多。

透明公开：销毁行为在链上记录，并向社区报告。

运作方式

WLFI 从其在以太坊（Ethereum）、币安智能链（BSC）和 Solana 上的自有流动性头寸收取手续费。

这些手续费用于在市场上回购 WLFI 代币，回购的代币随后发送至销毁地址，永久减少总供应量。

考虑的替代方案：

将手续费保留在金库（Treasury）用于运营。

将手续费在金库与销毁之间分配。

截稿前，WLFI收复失地，现报0.2565美元，交易量因上线交易所24小时暴增99855623.18%。