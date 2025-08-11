川普计划借收购上市数字资产金库公司 主要持有WLFI代币

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 八月 11, 2025

由美国总统唐纳德·川普支持的 World Liberty Financial（WLF）宣布，计划成立一家持有其 WLFI 代币的上市公司，目标筹集约15亿美元。

公司希望通过纳斯达克上市，为投资者提供一种全新的加密资产投资方式。与传统首次公开募股（IPO）不同，WLF打算通过收购一家已在纳斯达克挂牌的公司来规避常规IPO要求。

川普成最大赢家

World Liberty Financial 迄今已累计融资约5.5亿美元。在2025年6月的财务披露中，川普透露自己持有157.5亿枚 WLFI 治理代币，并已获利5740万美元。今年7月的治理投票中，WLFI 代币以99.94%的支持率获准在市场交易。该公司专注于去中心化金融（DeFi）解决方案，并已推出其旗舰稳定币 USD1。

在投资阵容方面，波场（TRON）创始人孙宇晨投资3000万美元，Web3Port投资1000万美元。据悉，埃里克·川普和小唐纳德·川普将加入新设立的上市公司董事会。

紧贴数字资产金库公司热潮

这项宣布也是2025年数字资产金库公司（Digital Asset Treasury）快速扩张趋势的一部分。这类公司通过公开市场融资，用所得资金购买并持有加密货币。行业数据显示，2025年数字资产金库公司在购买比特币（BTC）方面的融资额就已达到约790亿美元。

WLF的纳斯达克上市策略可能使其跃升为数字资产管理领域的主要参与者。分析人士认为，这将是加密货币制度化成熟的重要一步，有望加速其与主流金融体系的融合。

预售币种 Bitcoin Hyper ($HYPER) 融合比特币安全与Solana速度

Bitcoin Hyper ($HYPER) 是首个基于比特币原生Layer 2，采用Solana虚拟机 (SVM) 驱动，旨在为比特币生态系统注入超快、低成本的智能合约、去中心化应用 (dApps) 以及迷因币创建的强大动力。

通过结合比特币的安全性与Solana的性能，它解锁了强大的新应用场景——全部实现无缝BTC桥接。

该项目由Consult进行审计，专为可扩展性、简便性与信任而打造。

投资者兴趣激增，预售额已突破810万美元，仅剩少量配额。

目前HYPER代币价格仅为0.0126美元，但此价格将在未来3天内上调。

您可以在官方Bitcoin Hyper网站上使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。