川普报告呼吁制定明确的加密货币法律与针对数字资产的SEC监管规则

作者 Ada Chui 作者 Ada Chui 关于作者 专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 31, 2025

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美国总统数字资产市场工作组发布的一份白宫新报告，阐述了川普政府将美国打造为全球加密货币与区块链创新领导者的愿景。

Today the White House is releasing its comprehensive report on digital assets, providing long-awaited regulatory clarity for innovators in a cutting-edge industry. President Trump is delivering on his promise to make the U.S. the crypto capital of the planet. pic.twitter.com/hrp8uQwf76 — David Sacks (@davidsacks47) July 30, 2025

该工作组是根据第14178号行政命令成立，由多位联邦高级官员组成，负责提出建议，以建立清晰且支持创新的数字金融科技监管框架。

这份长达166页的报告强调，只要采纳这些提案，美国就有望迎来“加密黄金时代”，并确立在这一变革性领域中无可争议的领导地位。

The White House just published a 166 page Digital Asset Report.



391 mentions of Crypto, 130 mentions of Bitcoin, 32 mentions of DeFi and 28 mentions of Ethereum.



We won forever. pic.twitter.com/Z85BzykkxN — Farokh (Perma/Bull) (@farokh) July 30, 2025

该工作组指出，美国当前在加密资产监管方面亟需在立法与监管层面实现明确化。他们呼吁国会填补监管空白，赋予商品期货交易委员会（CFTC）对非证券类数字资产现货市场的明确监管权，同时推动去中心化金融（DeFi）与主流金融体系的融合。

与此同时，报告也敦促证券交易委员会（SEC）与CFTC尽快发布联邦指导意见，涵盖注册、托管、交易与记录保存等关键领域，从而加速建立一个安全、合规的加密市场准入机制。

迈向数字时代：现代化金融基础设施

报告的核心主题之一，是推动美国金融监管体系的现代化，以支持区块链技术的创新发展。特朗普政府在报告中声称，已终结此前限制加密公司银行通道的“扼杀行动2.0”（Operation Choke Point 2.0），为行业恢复公平的金融服务环境。

🚨President Trump at the White House Crypto Summit:



"We are ENDING Biden's Operation Choke Point 2.0!" pic.twitter.com/seQFOA1T1d — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) March 8, 2025

工作组建议进一步改革，以明确银行如何在确保安全的前提下参与稳定币发行、资产代币化及托管服务等相关活动。

报告还呼吁建立更透明的机制，使银行更容易申请联邦银行牌照或获得联邦储备银行主账户。

值得注意的是，报告强调银行的资本监管规则应依据数字资产的实际风险来设定，而不仅仅依据其技术结构，从而让金融机构能在不承受过度监管负担的情况下，更有效地服务于加密货币用户。

巩固美元在数字时代的主导地位

7月18日，川普总统签署《GENIUS法案》，确立了美国首个联邦层级的稳定币监管框架。白宫认为，这是强化美元在全球数字金融体系中核心地位的关键一步。

报告敦促监管机构迅速落实该法案，同时强调应通过反对央行数字货币（CBDC）来保障个人自由。

为了捍卫隐私权与公民自由，工作组支持《反CBDC监控国家法案》。该立法将把特朗普禁止发行美国央行数字货币的行政命令写入法律，理由是担忧政府权力过度扩张与对人民的监控行为。

加密税务明确化与反洗钱机制现代化

报告强调，为数字资产提供公平且可预期的税务处理至关重要。它建议财政部与美国国税局（IRS）针对包裹型代币、质押收益及小额交易等领域发布全新指引，并重新审视有关挖矿与其他加密收入的过时指南。

报告同时鼓励国会修订税法，将数字资产作为独立资产类别纳入现有的税务框架中，例如适用于“冲洗交易”（wash sale）规则的范畴。

在反洗钱（AML）方面，工作组主张更新《银行保密法》（BSA）相关指引，保护用户的自托管权利，并对DeFi参与者进行审慎监管，以在推动创新与维护国家安全之间取得平衡。报告也特别警告，监管机构不应滥用职权，打压合法的加密货币活动。

川普报告显示监管方向转变 加密货币在华盛顿持续获得关注

随着美国立法者与监管机构逐步朝向协调一致的数字资产规则迈进，产业领袖们对监管明朗化表示欢迎。

Tandem负责人、前纳斯达克数字资产主管Ira Auerbach在回应特朗普政府发布的加密报告时指出，这份报告有可能彻底重塑美国的监管环境。

“加密领域的声音正在被听见，华盛顿关于加密的讨论正转化为实际的法规制定——这将为产业发展提供动能，”Auerbach表示。

“报告中所描绘的路线图，结合国会最新的市场结构法案与GENIUS稳定币法案，目的是让SEC与CFTC在同一监管框架内运作，让发行方明确规则流程，并向总市值超过2500亿美元的稳定币市场传递一个明确信号：美国希望这些储备资产留在本土。这种明确的监管不只是降低了政策不确定性，更会吸引开发者、资本与就业机会回归美国。这就是所谓的‘常识性监管’的最佳范例，”Auerbach说道。