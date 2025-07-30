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SEC 批准全美比特币和以太坊现货 ETF 引入实物申赎机制

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Allen Li
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美国证券交易委员会（SEC）周二作出一项里程碑决定：批准全美所有比特币和以太坊现货 ETF 引入“实物申购与赎回”机制。这意味着机构投资者可直接以现货加密货币换取或赎回 ETF 份额，改变了此前必须以现金申赎的做法。

这种模式被业内视为效率与安全性的升级方案，可减少交易摩擦、压低成本，并更快速反映市场价格变化。

SEC 新主席首个重大政策

此次决议是 Paul Atkins 今年出任 SEC 主席后推出的首项重量级举措。Atkins 曾在 SEC 任职委员，以对数字资产持开放态度闻名。他在声明中表示，这一政策是 SEC 加密货币监管框架的重要进展，将帮助投资者以更低成本、更高效率参与加密 ETF。

ETF 结构转折：从现金到实物

回顾过去，自 2024 年 1 月首批比特币现货 ETF 获批以来，美国市场长期采用现金申购赎回模式，投资者必须以现金买入 ETF，并在赎回时换回现金，流程冗长且费用较高。

今年初，贝莱德（BlackRock）率先提议让旗下 iShares Bitcoin Trust（IBIT） 转向实物模式，随后 富达（Fidelity） 与 方舟投资（Ark Invest） 等机构跟进申请。

需要强调的是，此次批准的实物申赎机制仅适用于授权参与者（APs），即持牌做市商及机构交易对手，一般零售投资者暂无法直接操作。

实物申赎对机构的好处

  • 避免二次交易环节，效率更高、成本更低。
  • 更直接反映现货市场价格，减少价差与市场摩擦。

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Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
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