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美国白宫7月30日发布加密政策报告！将透过国会创建比特币战略储备

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Frimpong Chan
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川普 及其政府一直将加密货币列为重大发展，白宫的加密顾问 Bo Hines 最近提供了有关总统数位资产工作组正在进行的报告更新。他们计划在7月30日发布该报告，加密社区对《战略比特币储备》的定案期待已久。

美国加密政策将于7月30日发布

在Bo Hines的一则 X 帖文中，他透露数字资产工作组已完成其180天报告，并将于7月30日公开发布。他进一步表示，美国目前在数字资产政策上走在前列。声明中更提供期盼已久的更新，因为根据定下的时间表，加密政策报告本应于7月22日发布。川普在一月签署了一项行政命令，要求工作组报告美国如何创建一个战略比特币储备。

因此，这份报告可能会包括对工作组对美国目前持有的比特币数量的调查，以及如何使用其建立储备的更新。该行政命令已暗示，比特币储备和国家数字资产存量，将由联邦政府通过其执法机构合法扣押的硬币组成。此外，除了加密储备外，加密政策报告还将包含一项针对联邦监管框架的提议，该框架将规范企业如何发行和使用数字资产。

然而，美国在这方面已通过国会取得了进展，川普最近签署了 GENIUS法案，将规范稳定币产业。与此同时，参议院银行委员会刚刚发布了加密市场结构法案，该法案将为加密产业提供更全面的监管框架。

透过国会创建比特币战略储备

除了川普全力建立战略比特币储备外，参议员辛 Senator Lummis 也提出了比特币法案。这项提议的立法将要求美国政府，在五年内获得100万枚比特币。

今次的数字货币政策报告，可能会将这项举措落实执行并立法，以实现比特币储备。如果比特币法案获得通过，则将对比特币价格形成利好，考虑到它可能增加的购买压力。议员Senator Lummis经已表示，国会将在完成待定的数字货币法案，即清晰法案和反CBDC法案后，对这项提议的立法进行讨论。

Bitcoin Hyper引爆迷因币新焦点

在主流资金正逐步进入比特币的同时，迷因币市场正经历一场由FOMO驱动的狂热。其中备受瞩目的新星Bitcoin Hyper（$HYPER），正成为交易者与社群话题的焦点。这是一款结合比特币精神与迷因文化的Layer 2新币，主打高速度、高互动、低门槛的区块链参与体验，并透过预售模式迅速吸引全球关注。

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目前Bitcoin Hyper预售已成功筹集超过450万美元资金，并创下社群成长与订阅热度的双高纪录，显示市场对其叙事潜力与增值想像高度期待。由于该币定位于Bitcoin的文化延伸，并瞄准下一轮牛市中的迷因币爆发热点，因此吸引大批迷因投资者提前布局。$HYPER 现阶段预售价格为0.012375美元，对比预期正式上线后的潜在涨幅，无疑成为众多专业投资者眼中的潜力新星。

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