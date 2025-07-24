美国白宫7月30日发布加密政策报告！将透过国会创建比特币战略储备

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 24, 2025

川普 及其政府一直将加密货币列为重大发展，白宫的加密顾问 Bo Hines 最近提供了有关总统数位资产工作组正在进行的报告更新。他们计划在7月30日发布该报告，加密社区对《战略比特币储备》的定案期待已久。

美国加密政策将于7月30日发布

在Bo Hines的一则 X 帖文中，他透露数字资产工作组已完成其180天报告，并将于7月30日公开发布。他进一步表示，美国目前在数字资产政策上走在前列。声明中更提供期盼已久的更新，因为根据定下的时间表，加密政策报告本应于7月22日发布。川普在一月签署了一项行政命令，要求工作组报告美国如何创建一个战略比特币储备。

The President’s Working Group on Digital Assets has completed the 180-day report. It will be released publicly on July 30th.



America is now leading the way on digital asset policy 🇺🇸 — Bo Hines (@BoHines47) July 23, 2025

因此，这份报告可能会包括对工作组对美国目前持有的比特币数量的调查，以及如何使用其建立储备的更新。该行政命令已暗示，比特币储备和国家数字资产存量，将由联邦政府通过其执法机构合法扣押的硬币组成。此外，除了加密储备外，加密政策报告还将包含一项针对联邦监管框架的提议，该框架将规范企业如何发行和使用数字资产。

然而，美国在这方面已通过国会取得了进展，川普最近签署了 GENIUS法案，将规范稳定币产业。与此同时，参议院银行委员会刚刚发布了加密市场结构法案，该法案将为加密产业提供更全面的监管框架。

透过国会创建比特币战略储备

除了川普全力建立战略比特币储备外，参议员辛 Senator Lummis 也提出了比特币法案。这项提议的立法将要求美国政府，在五年内获得100万枚比特币。

The Strategic Bitcoin Reserve is the only tool I see that can help people in my generation right the wrongs that we did to younger generations and generations to follow with respect to our debt and fiscal mismanagement.



My interview with @Dennis_Porter_ and @BITVOLT ⬇️⬇️⬇️ https://t.co/pjCtOxheET — Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) February 1, 2025

今次的数字货币政策报告，可能会将这项举措落实执行并立法，以实现比特币储备。如果比特币法案获得通过，则将对比特币价格形成利好，考虑到它可能增加的购买压力。议员Senator Lummis经已表示，国会将在完成待定的数字货币法案，即清晰法案和反CBDC法案后，对这项提议的立法进行讨论。

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