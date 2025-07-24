美国白宫7月30日发布加密政策报告！将透过国会创建比特币战略储备
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川普 及其政府一直将加密货币列为重大发展，白宫的加密顾问 Bo Hines 最近提供了有关总统数位资产工作组正在进行的报告更新。他们计划在7月30日发布该报告，加密社区对《战略比特币储备》的定案期待已久。
美国加密政策将于7月30日发布
在Bo Hines的一则 X 帖文中，他透露数字资产工作组已完成其180天报告，并将于7月30日公开发布。他进一步表示，美国目前在数字资产政策上走在前列。声明中更提供期盼已久的更新，因为根据定下的时间表，加密政策报告本应于7月22日发布。川普在一月签署了一项行政命令，要求工作组报告美国如何创建一个战略比特币储备。
因此，这份报告可能会包括对工作组对美国目前持有的比特币数量的调查，以及如何使用其建立储备的更新。该行政命令已暗示，比特币储备和国家数字资产存量，将由联邦政府通过其执法机构合法扣押的硬币组成。此外，除了加密储备外，加密政策报告还将包含一项针对联邦监管框架的提议，该框架将规范企业如何发行和使用数字资产。
然而，美国在这方面已通过国会取得了进展，川普最近签署了 GENIUS法案，将规范稳定币产业。与此同时，参议院银行委员会刚刚发布了加密市场结构法案，该法案将为加密产业提供更全面的监管框架。
透过国会创建比特币战略储备
除了川普全力建立战略比特币储备外，参议员辛 Senator Lummis 也提出了比特币法案。这项提议的立法将要求美国政府，在五年内获得100万枚比特币。
今次的数字货币政策报告，可能会将这项举措落实执行并立法，以实现比特币储备。如果比特币法案获得通过，则将对比特币价格形成利好，考虑到它可能增加的购买压力。议员Senator Lummis经已表示，国会将在完成待定的数字货币法案，即清晰法案和反CBDC法案后，对这项提议的立法进行讨论。
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