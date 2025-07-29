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美国SEC延迟川普关连的比特币ETF上市！灰度Solana ETF亦同样叫停

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作者
Frimpong Chan
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美国证券交易委员会SEC，已表明需要更长的时间来审核 Truth SocialGrayscale 的ETF申请。这个与川普带有关连的Truth Social的比特币ETF，以及Grayscale的Solana ETF，是在最近几个月机构投资者最感兴趣的项目，现时这个延迟将为加密市场带来一些隐忧。

美国SEC叫停Truth Social比特币ETF

根据官方发布，美国证券交易委员会将暂停对Truth Social比特币ETF申请的决定，并延长其审查期限。美国SEC表示，延迟是为了给委员会足够的时间来探讨该申请的适用性。而根据公报，美国证券交易委员会现在将审查期限延长至9月18日，届时将做出决定。证券交易委员会的备忘录显示，它可以选择批准或拒绝申请，或启动程序以确定其下一步行动。

早在今年6月，Truth Social提交了比特币ETF的 S-1，启动了SEC做出决定的45天窗口期。现时美国SEC委员会认为，有必要指定一个更长的期限，以应对所提议的规则变更采取行动，并提供有足够的时间考虑规则变更及其所提出的问题。自2024年1月以来，美国证券交易委员会已批准现货比特币ETF，为机构投资开启了大门。此后，BlackRock 的IBIT已成为明确的行业领导者，随着7月接近尾声，资产管理规模冲向1,000亿美元。

灰度Solana ETF同样延期

在Truth Social的比特币ETF延迟之后，美国SEC将Grayscale（灰度）将其Solana Trust转换为ETF的申请延迟纪录延长。根据证券监管机构最新发布的文件，委员会在3月和5月先前的延迟之后，将Grayscale的申请延长了60天。

根据今次的声明，SEC必须在10月10日前做出最终决定，无论是批准或是拒绝这个Solana ETF申请。现时，包括VanEck、21Shares和Canary Capital等多个发行人已向SEC提交了现货Solana ETF的申请。Solana ETF的申请，已在6月中旬应SEC的要求进行了修订。目前，Solana ETF的批准机会极高，因为Rex Osprey SOL质押ETF达到了1.33亿美元的惊人数字。

Bloomberg分析师 Eric Balchunas 在一则X的帖子中透露，SEC在审理72份与加密货币相关的ETF申请，这些ETF涵盖比特币、Solana、莱特币、XRP、狗狗币和Cardano，SEC法定要求必须在2025年底之前做出决策。

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