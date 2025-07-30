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美国债务危机未解除 知名投资人建议配置比特币和黄金

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Allen Li
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知名投资人 瑞·达利欧建议，投资组合中可将最高 15% 分配至 比特币和黄金，以对冲美国债务不断攀升及经济不确定性加剧的风险。

对冲基金巨头 桥水基金（Bridgewater Associates） 创办人达利欧强调，这一资产配置可在“中性”投资策略中优化风险回报比。他指出，此建议也反映了传统投资者中日益普遍的趋势，即将加密资产纳入投资组合以应对宏观经济风险。

日益严峻的美国债务危机

达利欧发出警告的背景是美国的财政问题。美国联邦政府债务已达国内生产总值（GDP）的 125%，超过年度财政收入的六倍。

预计未来数年还需新增 12 万亿美元的借款，加剧了市场对财政可持续性的担忧。

他将当前形势与 1930 年代及 1970 年代历史性的货币贬值相比较，认为在经济动荡时期，以美元为代表的法定货币可能相对黄金等硬资产贬值，因此需要寻求替代性的价值储存手段。

比特币与黄金的角色

达利欧认可 比特币（BTC） 的有限供应量、交易实用性以及全球普及潜力，但也指出，其隐私问题与监管障碍可能限制其作为储备货币的角色。

他个人偏好黄金，认为其是“最纯粹的价值储存方式”。然而，他建议的资产配置中也包含比特币，承认对于希望获得加密货币敞口的投资者而言，比特币是可行选项。达利欧本人同时持有两种资产，但黄金占比更高。

他认为，央行主动采用比特币的可能性较低，原因包括缺乏隐私功能和监管挑战。尽管如此，他自 2021 年 5 月首次购入比特币以来一直持有，显示其对比特币长期价值的信心。这一动向也促使更多散户投资者重新考虑加密资产配置。

Snorter Bot：寻找热门 Solana 代币的新方法

虽然大公司正在大量购买 SOL，但 Solana 网络上的新迷因币，尤其是 BONKfun 平台上的代币，引起了许多兴奋。

问题在于，这些新代币大多未在普通人通常购买加密货币的热门交易所上架。

这正是 Snorter Bot (SNORT) 的用武之地。这个新项目旨在提前发现有潜力的代币，在它们变得流行并价格飙升之前。

来源：Snorter Bot

Snorter 是一款通过 Telegram 使用的交易机器人，专为 Solana 网络设计，这意味着它能以超快速度帮助你提前发现优质投资机会。

Snorter 背后的公司目前正在进行早期销售，你可以在 $SNORT 代币对所有人开放前购买。

到目前为止，他们已从相信该项目的投资者处筹集了超过 240 万美元。

如果你想早早参与，现在每枚 $SNORT 代币的价格为 0.0995 美元

此价格仅在 24 小时内有效，随后将因其两天定价系统而上调。

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Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
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