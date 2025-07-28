据报道：川普媒体投资3亿美元于与比特币相关证券挂钩的期权

作者 Ada Chui 作者 Ada Chui 关于作者 专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



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川普媒体与科技集团（TMTG），即唐纳德·川普的Truth Social平台背后的公司，已对与比特币相关证券挂钩的期权进行了3亿美元的投资。

主要要点： 川普媒体已投资3亿美元于与比特币相关资产挂钩的期权。

该策略旨在通过加密货币价格波动获利，而无需直接持有比特币。

时机至关重要，因期权虽有高回报潜力，但也伴随重大风险。

尽管有关此次投资的具体细节仍然有限，但彭博社报道称，此举显示出战略上的转变，川普媒体似乎正试图从比特币价格波动中获利。

该公司与川普的公众形象紧密相关，可能正通过衍生品杠杆操作价格波动，以放大其市场敞口，而非直接持有这种数字资产。

川普媒体押注比特币期权，时机决定一切

盈透证券（Interactive Brokers）首席策略师Steve Sosnick指出，此次策略的时机至关重要。

“如果你只是持有标的资产，就不会涉及时间和价格要素，”他说道，并指出期权虽提供更高的潜在回报，但也伴随着更高风险。

与比特币挂钩的证券可能包括交易所交易基金（ETF）、加密货币公司的股票，或如MicroStrategy等公司的可转换债券。

与这些资产相关的期权可带来杠杆敞口，但若在到期前未达到执行价，便可能变得一文不值。

TMTG拒绝置评。白宫发言人则告诉彭博社，总统“从未，也永远不会涉及任何利益冲突”。

这一决策也可能与川普本人对加密市场的影响力有关。

他在Truth Social上的发文曾多次引发价格飙升。今年三月，他曾发文称美国应考虑由比特币和以太坊等加密货币组成的储备资产，该消息发布后，数位资产价格随即上涨。

TMTG对加密货币的接触并非首次。该公司已持有约20亿美元的比特币及相关资产，但主动操作期权对于上市公司而言仍属罕见做法。

此策略虽可在剧烈价格波动时创造利润，也可能在市场走向相反时令公司面临重大亏损风险。

🔍 Trump Media raises $2.44B for a corporate Bitcoin treasury, positioning itself among the top global corporate BTC holders.#Bitcoin #TrumpMedia https://t.co/1ZgY78WNTN — Cryptonews.com (@cryptonews) May 30, 2025

川普的加密资产是其财富关键组成部分

川普与加密货币挂钩的资产也构成了其个人财富的重要部分。

根据彭博亿万富翁指数估算，TMTG股票占特朗普66亿美元总资产中的22亿美元。

他的更广泛加密货币投资据信在近几个月已获得至少6.2亿美元的收益。

不过，这一举动也引发了一些业界人士的担忧。 Castle Island Ventures普通合伙人兼川普支持者Nick Carter表示，川普在政治影响力与其加密市场财务利益之间的重叠，可能构成利益冲突。

「当企业有冲突性利益时，总是令人头痛，」他对彭博社表示。

据报导，在川普政府中，约有70名提名人与官员拥有加密货币或区块链公司的投资，金额从少量至超过1.2亿美元不等。

其中包括副总统JD Vance以及7位内阁成员或提名人，他们合计披露至少200万美元的加密资产。

批评者警告称，这可能导致潜在利益冲突，并使高风险的加密投资在公职人员间变得正常化。