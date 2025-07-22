美国白宫将发布重要加密政策报告！市场预期是下半年一件大事

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



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美国白宫预定7月22日发布其首份加密政策报告。这一举措将重塑国家的数字资产格局。在CLARITY法案等具有里程碑意义的市场结构法案通过后，白宫正在为加密监管的新时代奠定基础。

加密市场结构改革即将到来？

根据美国霍士记者 Eleanor Terrett 的报导，白宫将于7月22日发布其第一份加密政策文件。随着参议院据报集中于加密市场结构法案，潜在的报告预计将重新定义该行业的发展。最值得关注的是，即将发布的白宫加密报告直接源于2022年3月9日发布的14178号行政命令。

🗞️White House Crypto Report Drops This Week; Storm Trial Enters Week 2



Policy momentum continues in D.C. after Crypto Week, and week two of the Roman Storm trial gets underway. ⬇️https://t.co/pEtXtg9EFe — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) July 21, 2025

该命令标题为“确保数位资产的负责任发展”，标志着美国政府对加密的应对策略由被动转为主动，旨在统一各政府机构的数位资产政策，巩固美国在全球加密经济中的领导地位。现在时机非常重要。美国众议院的“加密周”以优于预期的姿态结束，通过了如 GENIUS 和CLARITY法案等关键法案，提升了对国内加密市场的乐观情绪。

为何这份加密报告非常重要？

白宫数位资产市场工作小组，将于7月22日进一步推进这些发展。报告预计将概述关键的监管和立法建议，可能包括建立国家数位资产储备和确保加密公司公平地获得银行服务。此外，加密政策报告和即将出台的市场结构法案，可能包括解决加密犯罪和国家安全风险的潜在方法、研究CBDC的角色、促进能源效率高的矿业实践等。

另外，报告将优先建立一个全面的联邦数位资产框架，包括稳定币，重点关注市场结构、监管、风险管理和消费者保护等关键领域。此外，它还将探讨创建和管理数位资产储备的潜力，可能利用通过执法行动没收的加密资产。报告还会收集公众和行业专家的意见，以便为其建议提供资讯。

市场预期是下半年一件大事？

今次美国白宫发布的加密政策报告将对加密企业和数字资产平台产生深远的影响。这代表着 美国政府 首次针对数字资产提出的全面政策框架，为加密企业和投资者提供急需的明确指导。

随着潜在的合规变更，企业可能会转变焦点，遵循新的规则。这使公司能够更好地运用监管环境，做出明智的投资决策，并以更大的信心开发创新产品和服务。虽然加密周专注于监管明确性，但这个举措也能帮助企业降低风险，确保合规，并与客户和投资者建立信任，最终促进更稳定和安全的增长及创新环境。

此外，报告的建议有潜力为数字资产的分类、税收和监管建立持久的先例。它也可能对 DeFi、NFTs、稳定币等各个行业产生深远影响。根据今次工作小组成员的说法，加密政策报告是一份“加密货币路线图”，将突显官员为美国加密市场的发展不遗余力。