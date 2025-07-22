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川普媒体与科技集团购20亿美元比特币 一跃成为第5大持币企业

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Allen Li
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Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ...

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运营社交媒体平台 Truth Social 的川普媒体与科技集团（Trump Media & Technology Group, TMTG）于7月21日披露，已购入价值约 20亿美元的比特币（BTC）及比特币相关证券。根据bitcointreasuries数据，其持有量已成为第5大企业，合共持有18,430枚。

将三分之二流动资产投入比特币

这一金额约占该公司约30亿美元流动资产的三分之二。

此外，该公司还为比特币相关证券的期权策略配置了 3亿美元，并表示可能视市场情况将这些资产转换为现货比特币。

这一举措是对其此前公开宣布的比特币财务战略的具体落实。

在企业将比特币作为储备资产的战略方面，由迈克尔·塞勒（Michael Saylor）领导的MicroStrategy公司被认为是先行者。

在当前对加密资产（虚拟货币）较为友好的监管环境下，比特币价格突破 12万美元 也是加速此次资产配置的重要因素。受消息影响，该公司股价一度上涨 5%，最高见20.38美元；收市稍有回落，报19.25美元，升3.11％。

拓展数字资产的目的与展望

川普媒体集团 CEO 德文·努涅斯（Devin Nunes） 强调，这些资产将助力 Truth Social 整个生态系统未来计划推出的 效用型代币（utility token） 的整合。

他还表示，此举也旨在保护公司免受金融机构歧视。截至 2024 年底，该公司仍持有 7.768 亿美元现金及等价物，进入 2025 年以来已明显大举转向数字资产领域。

公司计划将这部分资产作为收益来源，并进一步用于收购更多加密资产，此外，该公司还将旗下的 Truth.Fi 定位为“美国优先”加密投资工具的重要门户。

Bitcoin Hyper结合比特币与Solana潜力项目

Bitcoin Hyper（$HYPER）是基于比特币网络构建，并导入Solana的高效虚拟机架构，实现低费用、高扩展性与跨链流动性。预售至今已募集接近400万美元，$HYPER代币目前定价仅为0.012325美元。用户可透过USDT、ETH与银行卡参与购买，亦可质押HYPER获得年化395%的收益回报，目前已有逾1.32亿枚HYPER被锁仓。

从基本建构上看，Bitcoin Hyper允许用户将比特币从主网转至Hyper Layer 2，铸造等值 $HYPER 并参与去中心化金融、收益农场与其他应用。这使得比特币不再只是价值储存工具，而具备可编程与金融互通性。市场分析普遍认为，若比特币继续突破，将会朝230,000美元技术目标迈进，Bitcoin Hyper将同步受益，成为比特币资产配置中的高波动高潜力选项。

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Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
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