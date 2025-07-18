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川普签署行政命令！允许9兆美元退休资金投资比特币！将取消加密货币利得税

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Frimpong Chan
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川普总统 准备在本周签署一项行政命令。将允许9万亿美元的美国退休资金投资 比特币、黄金和私募股权，此举与他更广泛的支持加密货币议程相符。该命令预期将惠及BlackRock等主要投资公司，并为401k计划管理者提供法律保护。

川普加密友好行政命令将扩大投资选择

根据《美国金融时报》的报导，该命令可能在本周签署，它将指示联邦机构消除加密货币和401k计划的监管障碍。目前，大多数401k帐户仅限于持有公开股票和债券的共同基金。川普的计划将允许管理者增添比特币和其他数字资产。因此，美国人将在为退休储蓄的方式上有更多选择。

白宫确认川普专注于帮助美国人建立财富，并保障他们的未来。此举建立在川普将比特币主流化的推动基础上。他的政府已经停止对主要加密公司的执法行动，并支持有利于数字资产行业的立法。此外，白宫代表表示，川普总统已表达支持取消加密货币资本利得税，这举措将使小额比特币交易免税并促进加密货币的采用。

值得注意的是，川普的加密货币友好政策，已经成功帮助他赢得2024年选举。然而，他的家族公司川普媒体与科技集团，现时已投资超过20亿美元于加密货币，并推出了自己的稳定币和数字货币。

主要私募投资公司将受益

早在今年5月，川普的劳工部推翻了一项拜登时期的规定，该规定不鼓励401k计划管理者，提供比特币和加密货币投资。这一回溯为即将出台的行政命令铺平了道路。根据《美国金融时报》报导，这项命令将使Blackstone、Apollo and BlackRock等主要私募投资公司受益。

这些公司一直计划通过退休计划提供私募资产，并预期在规则生效后吸引数十亿的新资金。现时，美国劳工部也被要求为计划管理者创建一个法律安全港。这将增加他们提供高风险私募资产时的责任，包括那些收费高和流动性低的资产。

2025年预售市场中热度最高加密专案

而在这股新浪潮中，Bitcoin Hyper（$HYPER）无疑是最值得关注的名字之一，项目至今已成功募集超过300万美元。这枚名为HYPER代币，正是在比特币生态基础上进行创新，它不是单纯的模彷品，而是一个融合Solana技术、高速处理与低费用机制的Layer 2解决方案。其设计目标明确：将比特币从价值储存工具转变为真正可应用于DeFi与链上生态的活资产。目前，Bitcoin Hyper的预售价格仅为0.0123美元。

$HYPER 不仅提供高潜力的涨幅预期，还设计了强大的质押机制，年化收益率高达 395%。超过1.32亿枚代币已经被用户锁定质押，这代表市场对其长期价值高度认可。更重要该项目经过安全审核，基础设施已具备正式上线条件，而未来将从Solana开始拓展至以太坊与币安链，形塑跨链整合、相容比特币资产的完整金融体系。

回顾比特币历史，许多人都曾因错过早期布局而抱憾终身。当年1美元如今价值150万美元，而今天1万美元，是否有机会在未来十年变成千万？这个问题答案，也许正藏在像Bitcoin Hyper这样的新项目中。如果你愿意接受风险，理解技术逻辑，并看懂市场情绪，那么抓住当前的预售期机会，也许就是你走向下一个资产飞跃的起点。

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