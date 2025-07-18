川普签署行政命令！允许9兆美元退休资金投资比特币！将取消加密货币利得税
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川普总统 准备在本周签署一项行政命令。将允许9万亿美元的美国退休资金投资 比特币、黄金和私募股权，此举与他更广泛的支持加密货币议程相符。该命令预期将惠及BlackRock等主要投资公司，并为401k计划管理者提供法律保护。
川普加密友好行政命令将扩大投资选择
根据《美国金融时报》的报导，该命令可能在本周签署，它将指示联邦机构消除加密货币和401k计划的监管障碍。目前，大多数401k帐户仅限于持有公开股票和债券的共同基金。川普的计划将允许管理者增添比特币和其他数字资产。因此，美国人将在为退休储蓄的方式上有更多选择。
白宫确认川普专注于帮助美国人建立财富，并保障他们的未来。此举建立在川普将比特币主流化的推动基础上。他的政府已经停止对主要加密公司的执法行动，并支持有利于数字资产行业的立法。此外，白宫代表表示，川普总统已表达支持取消加密货币资本利得税，这举措将使小额比特币交易免税并促进加密货币的采用。
值得注意的是，川普的加密货币友好政策，已经成功帮助他赢得2024年选举。然而，他的家族公司川普媒体与科技集团，现时已投资超过20亿美元于加密货币，并推出了自己的稳定币和数字货币。
主要私募投资公司将受益
早在今年5月，川普的劳工部推翻了一项拜登时期的规定，该规定不鼓励401k计划管理者，提供比特币和加密货币投资。这一回溯为即将出台的行政命令铺平了道路。根据《美国金融时报》报导，这项命令将使Blackstone、Apollo and BlackRock等主要私募投资公司受益。
这些公司一直计划通过退休计划提供私募资产，并预期在规则生效后吸引数十亿的新资金。现时，美国劳工部也被要求为计划管理者创建一个法律安全港。这将增加他们提供高风险私募资产时的责任，包括那些收费高和流动性低的资产。
2025年预售市场中热度最高加密专案
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