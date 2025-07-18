川普签署行政命令！允许9兆美元退休资金投资比特币！将取消加密货币利得税

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



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川普总统 准备在本周签署一项行政命令。将允许9万亿美元的美国退休资金投资 比特币、黄金和私募股权，此举与他更广泛的支持加密货币议程相符。该命令预期将惠及BlackRock等主要投资公司，并为401k计划管理者提供法律保护。

Trump Considering Allowing 401(k) Investments in Crypto, Gold, and Private Equity



U.S. President Donald Trump is reportedly planning to sign an executive order that would allow 401(k) retirement plans to include “alternative investments” such as cryptocurrency, gold, and private… pic.twitter.com/u3AxquJuZP — MetaEra (@MetaEraHK) July 17, 2025

川普加密友好行政命令将扩大投资选择

根据《美国金融时报》的报导，该命令可能在本周签署，它将指示联邦机构消除加密货币和401k计划的监管障碍。目前，大多数401k帐户仅限于持有公开股票和债券的共同基金。川普的计划将允许管理者增添比特币和其他数字资产。因此，美国人将在为退休储蓄的方式上有更多选择。

白宫确认川普专注于帮助美国人建立财富，并保障他们的未来。此举建立在川普将比特币主流化的推动基础上。他的政府已经停止对主要加密公司的执法行动，并支持有利于数字资产行业的立法。此外，白宫代表表示，川普总统已表达支持取消加密货币资本利得税，这举措将使小额比特币交易免税并促进加密货币的采用。

🇺🇸 WHITE HOUSE JUST CONFIRMED PRESIDENT TRUMP TO ELIMINATE CAPITAL GAINS FOR #BITCOIN PAYMENTS



HERE WE GO!!! pic.twitter.com/T2NyURoQJY — Vivek⚡️ (@Vivek4real_) July 17, 2025

值得注意的是，川普的加密货币友好政策，已经成功帮助他赢得2024年选举。然而，他的家族公司川普媒体与科技集团，现时已投资超过20亿美元于加密货币，并推出了自己的稳定币和数字货币。

主要私募投资公司将受益

早在今年5月，川普的劳工部推翻了一项拜登时期的规定，该规定不鼓励401k计划管理者，提供比特币和加密货币投资。这一回溯为即将出台的行政命令铺平了道路。根据《美国金融时报》报导，这项命令将使Blackstone、Apollo and BlackRock等主要私募投资公司受益。

这些公司一直计划通过退休计划提供私募资产，并预期在规则生效后吸引数十亿的新资金。现时，美国劳工部也被要求为计划管理者创建一个法律安全港。这将增加他们提供高风险私募资产时的责任，包括那些收费高和流动性低的资产。

2025年预售市场中热度最高加密专案

而在这股新浪潮中，Bitcoin Hyper（$HYPER）无疑是最值得关注的名字之一，项目至今已成功募集超过300万美元。这枚名为HYPER代币，正是在比特币生态基础上进行创新，它不是单纯的模彷品，而是一个融合Solana技术、高速处理与低费用机制的Layer 2解决方案。其设计目标明确：将比特币从价值储存工具转变为真正可应用于DeFi与链上生态的活资产。目前，Bitcoin Hyper的预售价格仅为0.0123美元。

$HYPER 不仅提供高潜力的涨幅预期，还设计了强大的质押机制，年化收益率高达 395%。超过1.32亿枚代币已经被用户锁定质押，这代表市场对其长期价值高度认可。更重要该项目经过安全审核，基础设施已具备正式上线条件，而未来将从Solana开始拓展至以太坊与币安链，形塑跨链整合、相容比特币资产的完整金融体系。

回顾比特币历史，许多人都曾因错过早期布局而抱憾终身。当年1美元如今价值150万美元，而今天1万美元，是否有机会在未来十年变成千万？这个问题答案，也许正藏在像Bitcoin Hyper这样的新项目中。如果你愿意接受风险，理解技术逻辑，并看懂市场情绪，那么抓住当前的预售期机会，也许就是你走向下一个资产飞跃的起点。