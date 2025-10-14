House of Doge准备进行美国上市！分析师预期狗狗币将暴涨

狗狗币在经历中美新一轮关税战的影响下，其价格曾一度下跌至近月新低，尽管其价格在过去几天有所回升，并与持续的加密货币市场反弹相吻合。今天10月13日晚上，狗狗币已涨至0.2151美元，较上周的最低点上涨了约110%。一位加密货币分析师认为，随着House of Doge准备上市，它可能即将迎来一个强劲的走势。

狗狗币可能因为上市纳斯达克而上涨

狗狗币现时有两个潜在催化剂可能在未来几周推动其上涨。其中之一是狗狗之家，即狗狗币基金会的企业部门，正在准备公开上市。该公司将通过与Brag House Holdings合并在NASDAQ上市。这笔交易得到约5000万美元的投资资金支持，并且有更多的资金可获得。它在其生态系统中还拥有超过8.37亿个狗狗币。在一份声明中，该公司表示伙伴关系将有助于打造一个能够缩小加密货币与资本市场之间差距的公司。它还旨在实现Brag House连接年轻人和关键行业，如游戏和大学美式足球的目标。

另一个显著的狗狗币价格催化剂是，美国证券交易委员会SEC可能会批准来自21Shares、Bitwise和Grayscale等公司的DOGE ETF。有迹象表明这些基金将吸引机构资本。此外，最近推出的DOJE ETF，其费用比率为1.5%，已经吸引了3000万美元的投资者资金。因此，更便宜的ETF可能会有更多的资金流入。

狗狗币图表形成锤头蜡烛

同时，著名分析师Trader Tardigrade指出，虽然狗狗币最近跌幅超过60%，导致3.64亿美元的清算，但其价格在从高峰下跌80%后总是会反弹。再根据其日线图显示，在最近的加密市场崩溃中，狗狗币价格触底于0.1016美元。它形成了一种巨大的锤头蜡烛图形，该图形由一个实体和一个长长的下影线组成。这是技术分析中最常见的看涨信号之一。

然后该代币形成了一个小型晨星蜡烛图形，这也导致了更多的上涨。它还跳过了0.1953美元的默雷数学线工具的终极支撑位。因此，该代币可能会继续上涨，因为多头目标是0.2500美元的主要支撑或阻力枢纽点，之后目标就是0.31美元、0.37美元及0.47美元。若跌破莫里数学线的极端超卖水平0.1700美元，将使看涨预测无效。

新世代狗狗迷因币強勢代表

当狗狗币在低位企稳后，市场注意力迅速转向新一代迷因币Maxi Doge（$MAXI）。这款基于以太坊的代币以「极限贪婪」与「高能量文化」为核心概念，结合健身精神与杠杆文化，象征新生代投资者对风险与回报的双重追求。根据官方资料，Maxi Doge在预售阶段已筹集超过359万美元，现阶段每个代币价为0.0002625美元，并推出最高年化报酬率达119%的质押计划，使投资者能在市场回升前锁定收益。

与传统迷因币不同，Maxi Doge设计了更公平的代币分配机制。约40%的代币直接向公众开放，不分配给内部团队或早期投资人，以避免未来的集中抛售风险。这种社群导向模式被视为迷因币进化的方向，使该项目在投机性与可持续性之间取得平衡。目前，Solana生态中的BONK等代币也开始出现资金回流，显示迷因市场整体情绪正在修复。随着比特币与以太坊逐步从超卖区反弹，Maxi Doge有望在这波复甦中担任领头角色，延续迷因文化在2025年的新一轮浪潮。

