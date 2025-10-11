BTC $112,106.09 -4.27%
Cryptonews 价格预测

狗狗币价格预测：数百万枚DOGE突然从交易所消失 — 大幅拉升行情会来吗？

Dogecoin 狗狗币
当大部分市场陷入下跌时，狗狗币依然表现强势，迅速成为最值得关注的加密货币之一。过去24小时内，DOGE自0.248反弹后上涨超过2%，分析师的预测也开始转为更加乐观，认为新的价格发现阶段可能比想像中更接近。

在过去一週中，DOGE的表现超越了XRP，上涨幅度达12%，且每日交易量超过40亿美元。目前，狗狗币在各大交易所的平均交易量约为28.5亿美元。

更有趣的是，大部分的市场动向都显示出看涨迹象。大量DOGE正从交易所流出，这代表主要投资者信心正在增强，同时机构对狗狗币的兴趣也在上升。

持续的资金外流显示　巨鲸正在为下一波狗狗币上涨行情进场佈局

来源：Doge资金流向 / Coinglass

根据CoinGlass的数据显示，约4,190万美元价值的狗狗币正从交易所流出，暗示大型投资者正选择累积而非套现。这类动作通常意味着正在进行吸筹，尤其是在链上活动保持稳定的情况下。

对狗狗币而言，巨鲸似乎又在积极加仓，就像过去几次大型迷因币行情启动前的情形。许多人原本以为Bonk会成为下一个爆红项目，但它近期的热度已稍微放缓。

随着交易所内流动性减少，任何新增需求都可能引发更剧烈的价格飙升。时机也相当巧合，因为21Shares的DOGE ETF（代码TDOG）刚在DTCC挂牌，显示连机构也开始认真关注迷因币市场。

狗狗币价格预测：沉睡如石，一旦启动便如火箭升空——1美元目标是否再度近在眼前？

来源：DOGEUSD / TRADINGVIEW

这张狗狗币的週线图显示出一个巨大的长期上升三角形型态，与2020年大涨前的走势非常相似。

在每一个週期中，DOGE通常会花上数年时间在压力趋势线下方积蓄能量，直到突破后才迎来爆发。目前的情况也是如此，价格在0.24美元附近形成稳固支撑，不断出现更高的低点，型态逐渐收敛。

若能突破0.40至0.70美元区间，市场可能再现如2021年般的剧烈上涨。持续上升的低点显示巨鲸仍在积极吸筹，整体动能稳健。总体而言，狗狗币正处于反弹阶段，或已准备好迎接下一波主要升势。

Maxi Doge：本轮週期中的新狗狗币？

狗狗币再次甦醒，迷因币市场正迅速升温。但当DOGE准备展开新一波涨势时，一个新名字开始吸引市场注意——Maxi Doge，可以说是为下一波浪潮重生的狗狗币。

当DOGE在0.24美元附近稳住且巨鲸持续加仓时，Maxi Doge正以全新的氛围带回同样的狂热。它建立在以太坊上，融合了老派迷因币的能量与现代加密社群的幽默感与高槓杆思维。可以把它想像成「健身兄弟版」的狗狗币，专为当前市场量身打造。

数据表现也相当亮眼。Maxi Doge在预售中已筹得超过289万美元，并在正式上线前提供最高119%的质押年化收益（APY）。约有40%的代币供应直接分配给公众，没有内部人份额，这让结构更公平，也有助于避免常见的巨鲸抛售问题。

推出的时机更是恰到好处。狗狗币似乎已准备迎接新一轮上涨，Solana上的BONK也在走强，整个迷因季的气氛再度回归。Maxi Doge很可能成为这一轮以太坊生态中的领头羊，完美扮演新世代狗狗币的角色。

前往官方网站查看详情

