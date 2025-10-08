狗狗币价格预测：DOGE交易量爆炸式增长超越XRP 迷因币强势回归

DOGE 在新一轮流动性浪潮中脱颖而出，成为首选标的，推动狗狗币价格预测的看涨情绪。

这种迷因币过去一周表现优于XRP，上涨12%，一天交易量超过40亿美元。然而，这两种山寨币处于相似位置，几家发行商面临10月17日的现货ETF最终决定截止日期。

XRP和狗狗币ETF决定的截止日期

作为SEC通用上市标准的合格资产，它们进入快速审批轨道，使S-1备案成为获得绿灯的最后障碍。但随着市场预期年底前美国利率再降50个基点，宏观背景继续推动资金轮动进入像迷因币这样的高风险资产。

狗狗币价格分析：这可能是1美元DOGE的起点

这些需求催化剂迭加，使DOGE有望实现今年年初形成的杯柄形态。狗狗币现在接近0.29美元的颈线，这是突破的关键阈值，动量指标坚定看涨。

DOGE / USD 一日图，10 个月杯柄形态接近突破。来源：TradingView

RSI已牢牢站稳中性线上方，表明买家正维持对当前走势的控制。同时，MACD柱状图继续扩大与信号线的差距之上，进一步强化了上涨趋势具有持久力的观点。成功将颈线转为支撑将确认突破，目标重测历史高点0.49美元，并可能实现150%涨幅至0.65美元。

随着牛市成熟，持续降息以及通过ETF、企业金库甚至潜在401(k)纳入的更深入TradFi曝光，可能进一步推动DOGE上涨。1美元里程碑可能进入焦点，实现285%涨幅。

