Cryptonews 新闻

狗狗币价格预测：DOGE交易量爆炸式增长超越XRP　迷因币强势回归

Dogecoin XRP 加密货币 区块链 狗狗币
作者
Sze Lam
作者
Sze Lam
关于作者

Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ...

作者简介
最后更新: 
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

DOGE 在新一轮流动性浪潮中脱颖而出，成为首选标的，推动狗狗币价格预测的看涨情绪

这种迷因币过去一周表现优于XRP，上涨12%，一天交易量超过40亿美元。然而，这两种山寨币处于相似位置，几家发行商面临10月17日的现货ETF最终决定截止日期。

XRP and Dogecoin ETF Decision Deadline. Source: X.
XRP和狗狗币ETF决定的截止日期

作为SEC通用上市标准的合格资产，它们进入快速审批轨道，使S-1备案成为获得绿灯的最后障碍。但随着市场预期年底前美国利率再降50个基点，宏观背景继续推动资金轮动进入像迷因币这样的高风险资产。

狗狗币价格分析：这可能是1美元DOGE的起点

这些需求催化剂迭加，使DOGE有望实现今年年初形成的杯柄形态。狗狗币现在接近0.29美元的颈线，这是突破的关键阈值，动量指标坚定看涨。

DOGE / USD 1-day chart, 10-month cup-and-handle pattern nears breakout. Source: TradingView.
DOGE / USD 一日图，10 个月杯柄形态接近突破。来源：TradingView

RSI已牢牢站稳中性线上方，表明买家正维持对当前走势的控制。同时，MACD柱状图继续扩大与信号线的差距之上，进一步强化了上涨趋势具有持久力的观点。成功将颈线转为支撑将确认突破，目标重测历史高点0.49美元，并可能实现150%涨幅至0.65美元。

随着牛市成熟，持续降息以及通过ETF、企业金库甚至潜在401(k)纳入的更深入TradFi曝光，可能进一步推动DOGE上涨。1美元里程碑可能进入焦点，实现285%涨幅。

迷因币强势回归：通过被动收入最大化收益

随着资金涌入高风险高回报的迷因币，PepeNode ($PEPENODE) 为交易者提供了一种从趋势中获利的方式，无需只是等待下一次泵升。

它是第一个“挖矿赚取”迷因币，用简单游戏化的流程取代典型的“买入并持有”策略，通过积极参与增长你的持仓。无需硬件，只需登录、开始构建，即可开始赚取各种迷因币。

预售参与者已可获取节点、组装设备，并在代币正式推出前开始生成奖励。

内置通缩机制强化了该模型。每花费一笔$PEPENODE用于设备和节点，将触发70%的销毁，从而创造长期稀缺性以提升回报。

预售已超过170万美元，早期质押者仍可锁定高达750%的巨额APY，只要供应持续。

立即加入$PEPENODE预售，在官方网站开始挖矿。下一次价格上涨即将来临，等待只会让入门成本更高。想保持更新，你也可以在X（前 Twitter）上关注PepeNode。

在此购买PEPENODE

Logo

Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 作为一位财经编辑，她不仅熟悉传统金融市场，还密切关注加密货币市场的动态。她热衷于分析和解读加密货币的趋势、项目和投资机会，为读者提供有价值的信息和观点。她通过撰写文章、编辑报道和参与行业讨论，将复杂的概念和技术转化为易于理解的内容，帮助读者更好地了解和参与加密货币领域。
阅读更多
