狗狗币周内下跌逾7％ 机构资金流入有望反弹至0.3美元区间

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 九月 1, 2025

狗狗币（DOGE）价格跌至约 0.21 美元，过去24小时下跌 3.8%，较上周下跌 7.27%。其市值也缩减至 316 亿美元，主要受到加密货币市场整体调整行情的影响。

与此同时，市场关注企业战略性增持 以及 现货DOGE ETF获批的预期，这些或成为后续反弹的重要推力。

市场低迷与美联储不确定性成打压因素

自7月下旬以来，狗狗币一直处于下跌趋势。其背后原因包括：

夏季交易量季节性下降，引发流动性不足

美联储利率政策存在不确定性，削弱了投资者信心

整体风险资产面临抛售压力

8月下旬，市场波动性急剧上升。随着9月FOMC会议“暂不降息”的预期被提前消化，加密货币市场转为风险规避情绪，狗狗币也随之下跌。

企业战略性买盘正改变供需结构

另一方面，DOGE的供需格局开始出现积极变化。

House of Doge：一家致力于推动狗狗币商业应用的机构，正在进行 2亿美元融资，计划大部分用于市场购入DOGE。

Bit Origin（纳斯达克上市公司）：宣布将建立规模 5亿美元的DOGE储备。

这两者合计或将带来 高达7亿美元的新资金流入，类似于 MicroStrategy 大举囤积比特币 或 大型矿企买入以太坊 的模式，反映出企业将加密货币纳入资产负债表的趋势。

现货ETF预期升温，DOGE或从“迷因币”变为资产

另一个潜在利好是 现货DOGE ETF 的审批进展：

Bitwise 与 Grayscale 的ETF申请截止日期分别是 10月18日 和 10月21日；

21Shares 的申请截止期则在 2026年1月9日。

受此推动，预测市场 Polymarket 上DOGE ETF获批的概率已从 67% 上升至 80%。此外，SEC或在9月下旬修订相关规则，一旦法制框架确立，DOGE将首次以正式金融产品的身份进入市场。

若ETF获批，机构资金将实际流入，DOGE价格有望反弹至 0.30美元区间。

