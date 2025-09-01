马斯克2亿美元狗狗币策略储备计划！能否将Doge带回0.50美元？

狗狗币价格一直保持在0.21美元的支撑位附近，并持续数月的狭窄范围内波动。目前，狗币价格与一个紧缩的三角形息息相关，狭窄范围暗示着爆炸性的变化。最近，马斯克的狗狗币金库计划，增添了火花但没有实质性的行动。随着近期交易量的上升，一个剧烈的突破似乎近在咫尺。

马斯克2亿美元金库推动狗狗币进入焦点

马斯克的律师Alex Spiro正在开设一个2亿美元狗狗币金库，通过狗狗之家（House of Doge）。该计划已经获得批准，并打算吸引零售和机构投资者。而Alex Spiro将担任主席，而马斯克的角色尚未确定。尽管如此，马斯克的间接关联对提升市场情绪产生了积极影响，加强了投资者信任。

据报导，潜在的支持者正积极接受提案，这一事实揭示了这一努力的严肃性。此公告是在BitOrigin宣布建设一个5亿美元狗狗币基金计划之后，暗示着这个代币的金融基础设施正在扩张。如果以正确的方式实施，这个2亿美元的金库将有助于提高流动性，并增加Doge的实际使用率。最近每日交易量高达25.8亿美元，显示市场对这一发展的良好反响。

狗狗币将经历130%上行潜力

在今年的大部分时间内，狗狗币的价格一直在0.15美元和0.28美元之间进行交易。一个明显的三角形模式正在收紧，显示出在0.21美元的防守不断，而在0.223美元和0.250美元附近的阻力依然坚固。从0.206美元的近期反弹突显出强劲的买入活动，防止了更深的下跌。若每日收盘在0.281美元之上，将确认向上的突破，为0.50美元目标铺平道路，巩固Doge作为顶级迷因币之一的地位。

如果结构完成，狗狗币的价格可能会经历近130%的上行潜力，这个设置暗示着未来会有一个强劲的走势。市场上看涨者的目标是0.30美元作为下一个目标，而看跌者则希望重新测试0.20美元的底部。每次接触三角形边缘的压力增加，增加了决定性突破的可能性。如果上方阻力线让步，快速反弹至0.50美元将成为现实情景。另一方面，未能保持在0.206美元上方可能会导致下降至0.15美元。

总结来说，狗狗币的价格准备突破，指标偏向向上解决。马斯克围绕金库的这一倡议进一步增强了看涨的信念。维持0.21美元的支撑为0.50美元的上涨奠定了基础。狗狗币目前看来有可能在近期内进行决定性的向上移动。

