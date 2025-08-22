美联储9月降息机率下降！比特币ETF连续5天净流出！美国政府为何不公开比特币持仓？

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。 最后更新: 八月 22, 2025

比特币昨天面临下行趋势，前日所有涨幅均已消失，昨天最低跌至112,200美元，8月22日中午回升至112,945美元。尽管美国和欧盟公布了川普关税贸易协定的细节，但这一价格下跌依然未有消散。

美国欧盟达成贸易协议

尽管美国和欧盟就川普关税贸易协议发表了联合声明，但比特币价格下跌的情况依然发生。根据该声明，美国将对欧盟商品征收15%的关税，而不是最初川普所征收的30%。然而，来自该地区的美国汽车和其他工业商品进口不会受到此关税的约束。此外，从欧盟到美国的飞机、飞机零件、普通药品和药品成分也不需缴纳关税。

其实，美国和欧盟早在7月27日达成了一项关税协议。然而，当时双方并未签署协议，这正是最新消息的内容。考虑到比特币和更广泛的加密市场当时回升，这则消息可能早已被市场消化。在谈到该协议时，美国商务部长Howard Lutnick表示，他们已经完成了历史性的互惠、公平和均衡贸易框架协议。他进一步指出，欧盟已同意开放其20万亿美元的市场。

现时可能导致比特币下跌原因

比特币价格及整个加密市场，可能因9月份美联储降息25个基点的机率下降，而再进一步下跌。现时，降息的机率已从最高的99%下降至71%。在此之前，市场深信这是今年第一次降息，而降息通常对加密市场往往是利好的，因为它提升了风险偏好情绪，并可能为这些资产注入更多流动性。

与此同时，比特币因其ETF目前正在经历的大量资金流出而下跌，这些ETF基金已连续5天录得净流出，近10亿美元的资金流出这些ETF。由于这些流出，比特币ETF的发行商，不得不从各自的基金中抛售一些币种。BlackRock今天出售了稍超过1亿1100万美元比特币，因其ETF昨天录得了2亿2000万美元的资金流出。

美国政府为何不公开比特币持仓

美国政府虽然一直高调支持比特币，但对其比特币持仓一直保持沉默。Zap首席执行官Jack Mallers认为，美国尚未达到川普政府设定的目标，即成为全球比特币超级大国。这个事实，或许正是政府迟迟不披露其比特币持仓的真正原因。他进一步推测，指这些数据现时是敏感资讯，因为美国政府希望成为比特币超级大国，但美国现时意识到现有的持仓威胁到了这个牌形象。

根据加密货币分析平台Arkham的资料，市场普遍认为，美国政府控制着大约20万枚比特币。然而，上个月《The Rage》的一份报告显示，美国司法部下属的法警局仅持有约29,000枚比特币，不到Arkham估算的15%。这一巨大差异被归因于Arkham无法区分政府钱包中扣押和罚没的资产。尽管不少观点揭示了政府不披露比特币持仓的原因，但关于美国如何增加储备的问题仍悬而未决。现时市场普遍认为，在积累储备比特币的同时，美国确实需要妥善设立相关机制，升大众披露又多美国持有比特币的资讯。